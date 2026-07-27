María Corina Machado y Edmundo González Urrutia se desmarcan del diálogo impulsado por EE.UU. con el chavismo

CARACAS.– Los dirigentes opositores venezolanos María Corina Machado y Edmundo González Urrutia confirmaron que no participarán en el mecanismo de diálogo impulsado por Estados Unidos entre sectores de la oposición y el oficialismo, en un nuevo capítulo de la compleja reconfiguración política del país.

En un comunicado conjunto difundido a través de redes sociales, ambos líderes —que se reivindican como representantes del mandato surgido de las cuestionadas elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024— marcaron distancia de la iniciativa que involucra a la Asamblea Nacional electa en 2015, encabezada por Dinorah Figuera, y a la actual Asamblea Nacional presidida por Jorge Rodríguez.

“Miembros de la Asamblea Nacional de 2015 y representantes del régimen han anunciado la creación de un mecanismo entre ambos en cuyo diseño, construcción y funcionamiento no participamos”, señalaron. En esa línea, subrayaron que no les corresponde explicar los alcances del proceso y que quienes lo promueven deben informar al país sobre sus objetivos, metodología y cronograma.

Mensaje de María Corina Machado y Edmundo González a los venezolanos y la comunidad internacional pic.twitter.com/FL9Cvaw4BA — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) July 26, 2026

El proceso de diálogo, respaldado por Washington, tiene previsto comenzar formalmente el 1 de agosto. Según versiones de prensa, actualmente se desarrollan reuniones preparatorias en Madrid en el marco de contactos coordinados con apoyo estadounidense, en los que participa la dirigencia vinculada al Parlamento de 2015.

La iniciativa fue presentada a mediados de julio como un plan de trabajo orientado al “fortalecimiento de la democracia” en Venezuela, en un contexto marcado por la crisis institucional tras la caída de Nicolás Maduro en enero y la asunción interina de Delcy Rodríguez, bajo fuerte presión internacional.

Estados Unidos valoró el mecanismo como un “paso importante en el proceso de reconciliación política” en el país, en el que asegura tener un rol de acompañamiento. La reactivación de este tipo de instancias se produce en medio de tensiones internas en la oposición, que mantiene posiciones divergentes sobre la estrategia para una eventual transición.

La oposición condiciona cualquier respaldo a avances concretos como elecciones libres y liberación de presos políticos JUAN BARRETO - AFP

Machado y González Urrutia, sin embargo, dejaron abierta la posibilidad de evaluar el proceso en función de sus resultados. Afirmaron que no serán un “obstáculo a ninguna iniciativa que produzca avances reales”, pero condicionaron su respaldo a la existencia de logros “concretos y verificables”.

Entre las condiciones planteadas figuran la recuperación de las instituciones democráticas, la liberación de todos los presos políticos, garantías reales para todos los actores sin exclusiones, un cronograma electoral presidencial y el respeto a la soberanía popular expresada en las urnas.

Ambos dirigentes cuestionaron los resultados de las presidenciales de 2024, en las que el chavismo proclamó vencedor a Maduro en medio de denuncias de fraude. En ese marco, han insistido en la necesidad de convocar a nuevos comicios.

Tensión dentro del bloque opositor

El posicionamiento también se produce tras semanas de silencio de Machado respecto a la iniciativa impulsada por Figuera, quien regresó recientemente a Caracas y sostuvo reuniones con representantes del oficialismo, incluido Jorge Rodríguez. La dirigente opositora exiliada encabeza una comisión que representa al Parlamento electo en 2015, instancia que fue reconocida durante años por parte de la comunidad internacional.

La exclusión de Machado de este esquema generó tensiones dentro del bloque opositor. Algunos dirigentes habían reclamado su participación en las conversaciones, al considerar que su liderazgo sigue siendo clave en el escenario político.

A un mes de los terremotos que devastaron La Guaira, Caracas y tantas zonas de nuestro país, honramos la memoria de las víctimas y abrazamos a cada familia que aún carga el dolor de la pérdida.



El pueblo venezolano volvió a mostrar su grandeza: vecinos, voluntarios, médicos y… pic.twitter.com/6BTPoaC3pY — Dinorah Figuera. (@Dinorahfiguera) July 24, 2026

Mientras tanto, los firmantes reiteraron su compromiso con el llamado Manifiesto de Panamá, que propone como ejes la liberación de presos políticos, el retorno de exiliados y la construcción de un gran acuerdo nacional para la reconstrucción institucional del país.

Asimismo, anunciaron su intención de regresar a Venezuela para acompañar a la población en medio de la crisis, agravada tras los terremotos del 24 de junio que dejaron miles de víctimas y profundizaron la emergencia humanitaria.

Machado, que se encuentra en el exilio desde diciembre, aseguró que mantiene su determinación de impulsar una transición política. En declaraciones recientes, denunció restricciones para su retorno al país, incluyendo el cierre del espacio aéreo, y subrayó la necesidad de un nuevo gobierno con “autoridad moral y capacidad de gestión” para enfrentar la crisis.

Agencias AFP y ANSA y diario El País