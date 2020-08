Aunque Cleopatra lleva más de 2000 años muerta, nadie ha logrado resolver el misterio de su lugar de descanso final (imagen ilustrativa)

Inmortalizada como una mujer poderosa y de una belleza seductora, Cleopatra fue la más célebre reina de Egipto. Pese a su fama, su tumba aún no pudo ser hallada y esa búsqueda se convirtió en la obsesión y materia pendiente de la arqueología. Mientras muchos egiptólogos la buscaron cerca del centro de su Alejandría natal, la doctora Kathleen Martínez (54) cree que la "reina del Nilo" fue sepultada en un antiguo templo de Taposiris Magna.

Abocada en busca de de la tumba de Cleopatra desde hace más de 14 años, la abogada, arqueóloga y diplomática dominicana asegura que los restos de la última gobernante de la dinastía ptolemaica yacen en ese lugar dedicado a la adoración de la diosa Isis.

En el documental The Hunt For Cleopatra's Tomb (La búsqueda de la tumba de Cleopatra), recientemente emitido en Channel 5, Martínez reveló cómo junto a su equipo descubrieron 200 monedas con la inscripción del nombre de la reina, una estatua de uno de sus antepasados y las momias de dos oficiales de alto rango. De ser como asegura Martínez, los restos de Cleopatra se encontrarían a 50 kilómetros de la ciudad de Alejandría, lugar donde nació y gobernó. Sin embargo, el arqueólogo Chris Naunton desmiente a su colega dominicana y asegura que su teoría carece de sustento científico.

"Toda la evidencia con la que contamos y los abundantes registros clásicos de escritores como [el viajero y geógrafo griego] Strabo nos dan pistas. Y todas las pistas indican que está en Alejandría. No hay nada que me haga suponer que este no es el caso. La idea de que Cleopatra pueda haber sido enterrada en Taposiris Magna no está basada en evidencia", sostuvo Naunton en declaraciones al portal Express.co.uk.

Naunton señala que a diferencia de sus predecesores, que fueron sepultados juntos en un mausoleo, Cleopatra construyó su propia tumba individual. Además de la aclaración, el egiptólogo conjetura sobre la ubicación de la tumba. "Muy probablemente, ella [por Cleopatra] la construyó en una zona frente a la Biblioteca de Alejandría, en una península, frente al océano", precisa.

Un grupo de científicos asegura haber hallado la tumba de la última gobernante de la dinastía ptolemaica del Antiguo Egipto Crédito: Daily Express

De esa zona, Naunton asegura que proviene la evidencia que arrojaría luz sobre uno de los misterios más grandes de la arqueología. "Se ha encontrado material debajo del agua, material que puede provenir de la tumba. Muchos han buscado pero no han dado con la evidencia irrefutable. Creo que si tuviese fondos ilimitados y los permisos que se requieren buscar exactamente allí, debajo del agua. Me gustaría hacer un trabajo en el fondo del océano en esa área", describe.