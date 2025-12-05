El Bundestag aprueba una ley clave que acerca a Alemania al retorno del servicio militar obligatorio

BERLÍN.— El Parlamento alemán aprobó este viernes una nueva y controvertida ley de servicio militar destinada a ampliar las filas de la Bundeswehr —las Fuerzas Armadas de Alemania— en un contexto de creciente tensión con Rusia y de presión para que Europa fortalezca sus capacidades de defensa. El plan, impulsado por el gobierno del canciller Friedrich Merz, combina incentivos para el servicio voluntario con la opción —si los reclutamientos quedaran por debajo de lo previsto— de activar un sistema limitado de conscripción.

La medida obtuvo luz verde en el Bundestag, la cámara baja del Parlamento alemán, que aprobó la normativa con 323 votos a favor, 272 en contra y una abstención, en lo que constituye una versión modificada del proyecto que el gobierno había presentado en agosto. Según el ministro de Defensa, Boris Pistorius, la reforma representa “un paso decisivo” para reforzar la preparación militar de Alemania y responde a un momento en el que “nuestros aliados están mirando a Alemania” para que ejerza un liderazgo mayor en materia de seguridad europea.

Un Ejército más grande y mejor equipado

Desde que Alemania suspendió el servicio militar obligatorio en 2011, el país ha enfrentado dificultades para atraer suficientes voluntarios. La Bundeswehr cuenta hoy con unos 180.000 efectivos, lejos de los más de 300.000 que tenía en 2001, cuando un tercio eran conscriptos. El objetivo oficial es elevar esa cifra a 260.000 soldados activos en la próxima década y alcanzar unos 200.000 reservistas para 2035, más del doble del número actual.

Para lograrlo, la ley contempla mejoras salariales, condiciones más atractivas y un esquema flexible que permite servicios iniciales a partir de seis meses. La estrategia busca evitar la reimplantación generalizada de la conscripción, una medida impopular en parte de la coalición gobernante. Sin embargo, mantiene explícitamente abierta la opción de aplicar un servicio obligatorio parcial, que podría recaer sobre un número limitado de personas seleccionadas al azar si la situación de seguridad o el déficit de personal lo volvieran indispensable.

Ejército alemán

Exámenes médicos y cuestionarios

A partir de 2027, el Ministerio de Defensa deberá informar al Bundestag cada seis meses sobre las cifras de reclutamiento. Desde el próximo año, además, se enviará un cuestionario obligatorio a todos los hombres que cumplan 18 años —y opcional para mujeres— sobre su disposición a servir. Posteriormente, el requisito se ampliará a exámenes médicos obligatorios, aunque sin implicar ingreso automático a las Fuerzas Armadas. La Bundeswehr deberá procesar alrededor de 300.000 exámenes anuales.

La reforma reinstaura prácticas que no se veían desde la suspensión del servicio obligatorio en 2011: todos los hombres nacidos después del 1 de enero de 2008 deberán someterse, gradualmente, a evaluaciones médicas. “Nadie está obligando a nadie a hacer nada, salvo llenar un cuestionario y realizar un examen médico que no hace daño a nadie”, defendió Pistorius, quien aseguró que el servicio seguirá siendo voluntario “si todo funciona como esperamos”.

Protestas, apoyos y un debate abierto

El proyecto agitó la escena política. La legisladora del Partido de la Izquierda, Desiree Becker, llamó a los jóvenes a “protestar contra la reintroducción del servicio militar obligatorio” y a conocer sus derechos como objetores de conciencia. Para Pistorius, las manifestaciones son legítimas, pero reflejan solo parte del debate: “Cada vez más jóvenes están preparados para asumir responsabilidades”, afirmó.

La decisión alemana acompaña un giro más amplio en Europa, donde varios países refuerzan sus fuerzas armadas ante la amenaza rusa. Francia lanzó recientemente un programa para entrenar a miles de voluntarios de 18 y 19 años; Italia, Bélgica y Polonia avanzan en esquemas de servicio ampliado; y las naciones nórdicas y bálticas —Dinamarca, Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania y Suecia— mantienen o fortalecen sistemas de conscripción obligatoria.

En total, diez países de la Unión Europea (UE) conservan algún tipo de servicio militar obligatorio. Alemania, que durante más de una década apostó por un Ejército profesional reducido, da ahora un giro significativo para robustecer su capacidad de defensa en un clima geopolítico cada vez más tenso.

Agencias AP y Reuters