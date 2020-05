Cuatro de los trabajos del artista plásttico Andoni Bastarrika Crédito: Andoni Bastarrika

Como terapeuta de Shiatsu, el artista plástico Andoni Bastarrika desarrolla a diario mucho trabajo con sus manos, destreza y sensibilidad. Además tiene experiencia en la restauración de muebles antiguos y la pintura de jarrones decorativos. Pero nunca imaginó que algo que comenzó como un juego fuese a convertirse en su sustento de vida .

Andoni junto a la escultura realística de un caballo Crédito: Andoni Bastarrika

Todo comenzó una mañana junto a sus dos hijas, Intza y Arabia. "Fui a la playa del pueblo Getaria y se me ocurrió hacer una sirenita y descubrí algo. Sentía facilidad, las manos se me iban. La sensación era que, interiormente, que tenía un don", reconoce Bastarrika (49) en diálogo con LA NACION .

Bastarrika junto a un toro de tamaño real hecho en arena en el malecón de la playa Zarauz Crédito: Andoni Bastarrika

Y ese regalo que les hizo a sus pequeñas fue el punto de partida hacia una carrera incipiente y progresiva que ya lleva 10 años ininterrumpidos de producción. En los primeros años anduvo en dos playas de Zumaia, paisajes que la serie Game of Thrones se encargó de hacer mundialmente conocidos.

Escultura de la mujer que representa la Naturaleza, frente un mar embravecido Crédito: Andoni Bastarrika

El proceso creativo no se limita a la época verano boreal, donde las playas invitan a quedarse y el arte se mezcla con los turistas. Sino que Bastarrika también hizo el proceso de aprendizaje durante las estaciones más duras como el otoño y el verano. "Aprendí a usar lo que tengo a mano para hacer la obras: palitos, plumas y arena", explica.

Un cocodrilo sumamente real creado por Bastarrika Crédito: Andoni Bastarrika

Consultado sobre qué materiales utiliza para darle color a las esculturas, Bastarrika explica que todos son elementos naturales como cenizas, carbón, polvo de piedra y hasta barro. Y recalca que su trabajo tiende a ser lo más amigable con el ambiente posible ya que al desmontar las obras limpia el lugar, tira a la basura los desechos y la arena vuelve a la playa .

Bastarrika reconoce que en un primer momento no estaba seguro con la idea de ser un artista callejero, pero con el paso del tiempo aprendió a sentirse cómodo con este nuevo estilo de vida. "Tenía vergüenza de poner el sombrero [pasar la gorra]. Al principio me daba algo, pero luego no: llevo 10 años haciéndolo", confiesa entre risas.

Mientras los especialistas del mundo debaten qué se debe hacer con las medidas de confinamiento, si intensificarlas para evitar nuevas oleadas de contagios o flexibilizarlas y tomar eventuales medidas, Bastarrika reflexiona sobre el futuro de su arte después de la pandemia."Ahora con la movida de coronavirus no sé si este año se podrá hacer algo. Lo veremos", concluye