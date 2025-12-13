Donald Trump anunció ataques terrestres contra el narcotráfico en Venezuela: “Va a empezar a suceder”

VENEZUELA.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que el país comenzará a realizar ataques terrestres en Venezuela y señaló que estas operaciones por tierra son contra “gente horrible que está trayendo drogas” a su territorio. El anuncio del mandatario se da en medio de una fuerte tensión con Nicolás Maduro, líder del régimen, y tras el inicio de “una nueva fase” de la campaña de presión del gobierno republicano contra el latinoamericano.

“Y ahora empezamos por tierra (los ataques). Y por tierra es mucho más fácil. Y eso va a empezar a suceder”, indicó Trump en la Casa Blanca al ser preguntado por la situación con Venezuela en una rueda de prensa en el Despacho Oval. Luego añadió que los ataques terrestres no tienen “por qué ser necesariamente en Venezuela”. “Son las personas que traen drogas a nuestro país, nuestros objetivos”, declaró.

Trump dijo que el gobierno estadounidense eliminó el tráfico de drogas “a niveles nunca antes vistos”. Según el mandatario norteamericano, se redujo “el 96% de las drogas que llegan por agua”, mientras sostuvo que él no quisiera ser el otro 4%, en referencia a los ataques perpetrados en el Caribe contra barcos que supuestamente transportan droga y por los que ha sido acusado de cometer “asesinatos extrajudiciales”.

Entre risas y en tono de broma también le preguntó a los presentes en el Despacho Oval: “¿Quieren ir a pescar a esa zona? ¿Alguien quiere ir a pescar a esa zona? No lo creo”. Los bombardeos estadounidenses contra embarcaciones dejaron hasta el momento más de 80 muertos.

Trump anunció más ataques contra Venezuela Vantor - AP

Por otro lado, el presidente de Estados Unidos no reveló cuáles van a ser sus próximas acciones respecto al petróleo venezolano, después de la incautación de un petrolero con crudo venezolano frente a las costas del país latinoamericano hace apenas dos días.

Asimismo, también lanzó críticas contra Colombia, aunque marcó una diferencia respecto a su tensión con Venezuela. “Colombia tiene al menos tres fábricas de cocaína. Es un país diferente. No estamos contentos con eso. Pero lo estamos deteniendo”, destacó. Antes había señalado que su presidente, Gustavo Petro, sería “el siguiente” en la lucha contra el narcotráfico.

“Ahora tenemos una frontera sólida. Hace un año y medio, millones de personas la cruzaban en masa. Ahora no hay nadie que entre por nuestra frontera. Y tenemos un país sólido. Tenemos un país que la respeta. Vamos a mantenerla así. Y no vamos a permitir que la gente mate a 300.000 personas al año con drogas”, afirmó Trump y comparó la situación con una “guerra”.

La incautación del Skipper el miércoles fue la primera interrupción de un cargamento o buque petrolero de Venezuela, que ha estado bajo sanciones estadounidenses desde 2019, y golpea directamente el sustento de la economía del régimen chavista. La acción se da, además, en paralelo al despliegue militar a gran escala que Trump mantiene en el sur del Caribe.

Agencia DPA