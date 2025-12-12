La UE desbloquea el proceso para financiar a Ucrania con activos congelados de Rusia

BRUSELAS.– La Unión Europea acordó el viernes congelar indefinidamente los activos del banco central ruso en Europa, eliminando así uno de los grandes obstáculos que había para transferírselos a Ucrania para su defensa frente a Rusia.

La UE quiere mantener a Ucrania financiada y en la lucha, ya que considera la invasión rusa una amenaza para su propia seguridad. Para ello, los Estados de la UE pretenden poner en funcionamiento algunos de los activos soberanos rusos que inmovilizaron tras la invasión de Ucrania por parte de Moscú en 2022, en concepto de adelanto por los daños de guerra.

Un primer gran paso, que los gobiernos de la UE acordaron el viernes, es inmovilizar 210.000 millones de euros (246.000 millones de dólares) en activos soberanos rusos durante el tiempo que sea necesario, en lugar de votar cada seis meses sobre la extensión de la congelación de activos.

Esto elimina el riesgo de que, por ejemplo, Hungría y Eslovaquia, que tienen mejores relaciones con Moscú que otros estados de la UE, puedan negarse a renovar la congelación en algún momento, lo que obligaría a la UE a devolver el dinero a Rusia.

Edificio de Euroclear en Bruselas Geert Vanden Wijngaert� - AP�

Préstamo a Ucrania

La congelación de activos por tiempo indefinido pretende además ayudar a convencer a Bélgica -país donde están depositados la mayoría de los fondos- de apoyar el plan de la UE de utilizar el dinero ruso congelado para otorgar un préstamo de hasta 165.000 millones de euros a Ucrania para cubrir sus necesidades presupuestarias militares y civiles en 2026 y 2027.

Ucrania sólo reembolsaría el préstamo cuando Rusia pague a Kiev los daños de la guerra, lo que convierte al préstamo en realidad en una subvención que adelanta los futuros pagos de reparaciones rusas.

Los líderes de la UE -el Consejo Europeo- se reunirán el 18 de diciembre para ultimar los detalles del préstamo de reparaciones y resolver los problemas pendientes, que incluyen además garantías de todos los gobiernos de la UE a Bélgica de que no quedará sola para pagar la factura si una potencial demanda de Moscú resulta exitosa.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, junto al canciller alemán, Friedrich Merz, en Berlín en agosto pasado JOHN MACDOUGALL� - POOL�

Antes de eso, el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, visitará Berlín el lunes para conversar con el canciller alemán, Friedrich Merz, y más tarde se les unirán otros líderes europeos, de la UE y de la OTAN, dijo el gobierno alemán.

Alemania no ve alternativas al préstamo de reparaciones y aportaría 50.000 millones de euros en garantías, según fuentes diplomáticas europeas.

La ministra de Finanzas danesa, Stephanie Lose, cuyo país ostenta la presidencia rotatoria de la UE, dijo a los periodistas que “aún quedan algunas preocupaciones” por abordar, pero “esperamos que podamos allanar el camino hacia una decisión en el Consejo Europeo de la próxima semana”.

El comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, afirmó que se estaban preparando garantías sólidas para Bélgica.

El primer ministro húngaro, Viktor Orban, dijo en Facebook que creía que la decisión de la UE de congelar los activos rusos indefinidamente a través de una votación por mayoría cualificada (que requiere el apoyo de 15 de los 27 estados miembros que representan el 65% de la población de la UE) causaría un daño irreparable al bloque.

Hungría hará todo lo posible para “restablecer un estado de cosas legal”, afirmó.

El Banco Central de Rusia dijo que los planes de la UE de usar sus activos eran ilegales y se reservó el derecho de usar todos los medios disponibles para proteger sus intereses, comentarios que Dombrovskis desestimó.

La bandera de la Unión Europea junto a la de Ucrania en la sede de la alianza en Bruselas Virginia Mayo� - AP�

El banco también dijo que estaba demandando al depositario central de valores con sede en Bruselas, Euroclear -que posee 185.000 millones de euros del total de activos congelados en Europa- en un tribunal de Moscú por lo que dijo eran acciones perjudiciales, que afectaban su capacidad de disponer de sus fondos y valores.

Euroclear ha sido objeto de demandas rusas en los tribunales de Moscú desde que la UE congeló los activos en 2022.

En tanto, el diario Financial Times informó que Ucrania podría unirse a la UE el 1° de enero de 2027, según las propuestas que se están discutiendo en las conversaciones mediadas por Estados Unidos para poner fin a la guerra.

Las negociaciones sobre la adhesión a la UE, un objetivo largamente acariciado por Kiev en su intento de alejarse de la órbita de Moscú, suelen durar muchos años.

Un diplomático europeo informado sobre el plan dijo que la adhesión de Ucrania sería “extremadamente difícil” de lograr para 2027 y que no estaba claro si los líderes de la UE respaldaban esto.

Varios otros funcionarios y diplomáticos europeos dijeron que esa fecha objetivo era “absolutamente imposible”.

Agencias Reuters y AP