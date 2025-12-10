“Tormentas severas”: anticipan la llegada de un nuevo frente de muy variada intensidad

En pleno avance de la campaña de granos gruesa, con la soja ya sembrada en gran parte del país y el maíz temprano transitando etapas clave, el campo también acelera la cosecha de trigo. En este doble frente productivo, el clima define el ritmo y marca los tiempos de las labores. En ese marco, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires publicó su Perspectiva Agroclimática semanal donde detalló qué se espera en materia de lluvias y temperaturas para el área agrícola argentina hasta el 17 del actual.

Según el informe, avanzará un frente de tormenta que dejará precipitaciones dispares según la región. En palabras de la entidad, se producirán “precipitaciones de muy variada intensidad en gran parte del área agrícola, salvo una franja de registros escasos a nulos sobre el oeste y el sur de su extensión” .

Los mayores acumulados se concentrarán en el NOA este, el nordeste de Cuyo, el Chaco, el norte y centro de la región pampeana, con “precipitaciones moderadas a abundantes (25 a 75 mm) con focos de registros menores, y amplios focos de tormentas severas, con vientos, aguaceros torrenciales y posible caída de granizo sobre el norte de su extensión”.

Lluvias esperadas hasta el 17 del actual BCCBA

En contraste, habrá zonas que recibirán muy poco o directamente nada. El informe indicó que “el extremo noroeste del Paraguay, el oeste del NOA, la mayor parte de Cuyo y el sudoeste de la región pampeana observarán registros escasos a nulos” .

Para productores que están definiendo fertilizaciones, manejos de malezas o avances de siembra de segunda, la heterogeneidad prevista obliga a seguir de cerca la evolución local de las tormentas. El documento dijo que todo pasará con un marcado ascenso térmico. “Soplarán los vientos del trópico, produciendo temperaturas sobre lo normal en la mayor parte del área agrícola, con focos de calor intenso sobre su extremo norte“.

Esto se traducirá en máximas superiores a 35°C en el este del NOA, el este de Cuyo, el Chaco, la Mesopotamia y el norte de la Región Pampeana, con sectores por encima de 40°C hacia el norte. Más al centro y sur del país, la Bolsa de Cereales porteña detalló que otras zonas tendrán máximas de 30 a 35°C, mientras que gran parte de Buenos Aires se moverá entre 25 y 30°C .

El escenario cambiará bruscamente al pasar el frente de tormenta. Según dijo la entidad, “junto con el frente arribará una entrada tardía de vientos del sur, causando temperaturas mínimas bajo lo normal en gran parte del área agrícola” .

Proyección de temperaturas mínimas BCCBA

Los descensos serán significativos y se harán sentir en distintos puntos del país. En las zonas serranas y cordilleranas del NOA y de Cuyo habrá “temperaturas mínimas bajo 0°C, con heladas generales y localizadas”. Un segundo núcleo frío abarcará el centro-oeste del NOA, el centro-oeste de Cuyo, las serranías de Buenos Aires y el este de Uruguay. Allí, las mínimas quedarán entre 0 y 5°C, con “riesgo de heladas localizadas”, según el informe.

Temperaturas máximas esperadas BCCBA

En gran parte de la Región Pampeana, en cambio, las temperaturas mínimas se ubicarán entre 5 y 10°C. Si bien no representan riesgo de heladas, implican un enfriamiento marcado para la época, con posible impacto en el ritmo de crecimiento de los cultivos.

Finalmente, solo el norte de la región pampeana, el Chaco y la Mesopotamia mantendrán registros superiores a 15°C , quedando al margen del pulso frío que atravesará al resto del área agrícola. Estas temperaturas inusualmente bajas para mediados de diciembre obligan a tomar recaudos en lotes sensibles, especialmente maíces tempranos y siembras recientes de soja, indicó.