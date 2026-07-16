Cócteles, artistas y secretos de palacio: venden el “refugio bohemio” de la princesa Margarita

LONDRES.– La casa de campo donde la princesa Margarita y Antony Armstrong-Jones, Lord Snowdon, recibieron a artistas, aristócratas y celebridades durante la década de 1960 salió al mercado por primera vez en su historia.

La propiedad, conocida como The Old House, está ubicada en Staplefield, West Sussex, data de 1481 y fue puesta a la venta por 3,95 millones de libras, una cifra que refleja tanto su valor patrimonial como el peso de la historia que alberga.

Con seis dormitorios, la residencia se convirtió durante años en el refugio privado de la hermana menor de Isabel II y de su esposo, el reconocido fotógrafo Lord Snowdon. Aunque la pareja vivía oficialmente en un departamento del Palacio de Kensington, utilizaba esta propiedad como un escape del protocolo y del ritmo de la vida oficial.

data de 1481 y fue puesta a la venta por 3,95 millones de libras Blue Book Agency

La historia de la casa se remonta al siglo XV. Su arquitectura combina elementos Tudor y georgianos, mientras que su vínculo con la familia real comenzó poco antes de la boda de Margarita y Snowdon. La residencia fue un regalo de Oliver Messel, tío del fotógrafo y reconocido artista y escenógrafo, quien se la entregó en 1958, dos años antes del casamiento celebrado en la Abadía de Westminster.

La casa está rodeada por mucha vegetación Blue Book Agency

Cuando Snowdon recibió la propiedad, el edificio estaba muy deteriorado. Con el tiempo emprendió una profunda restauración y transformó la antigua construcción en un refugio bohemio alejado de Londres. A mediados de los años sesenta, una invitación para pasar el fin de semana allí se convirtió en uno de los eventos sociales más codiciados del Reino Unido.

A pesar del paso de las décadas, la residencia todavía conserva varios de los rasgos que la hicieron famosa Blue Book Agency

Por la casa desfilaron figuras como Peter Sellers, Bianca Jagger, la bailarina Dame Margot Fonteyn y la escritora Edna O’Brien, entre otras personalidades del mundo artístico y cultural. Aquellos encuentros, que mezclaban cócteles, conversaciones y fiestas durante varios días, terminaron por convertirse en parte del folclore de la alta sociedad británica. Incluso esa etapa inspiró escenas de la tercera temporada de la serie The Crown.

A pesar del paso de las décadas, la residencia todavía conserva varios de los rasgos que la hicieron famosa. Uno de los más llamativos es un baño completamente revestido con recortes de diarios antiguos, noticias sobre la familia real, fotografías y artículos de celebridades que Snowdon decidió colocar allí y que permanecen intactos desde entonces.

La cocina de la residencia Blue Book Agency

La propiedad también mantiene buena parte de sus características originales. La vivienda principal cuenta con chimeneas históricas, vigas de madera a la vista y paneles georgianos, además de una cocina tradicional equipada con una Aga, el clásico horno británico. A eso se suman una doble sala de recepción con vistas al parque y amplias terrazas conectadas con los jardines.

La residencia permaneció durante décadas fuera del mercado abierto Blue Book Agency

El terreno incluye además alojamiento para invitados, una biblioteca instalada en el antiguo cuarto oscuro donde Snowdon revelaba sus fotografías y un lago artificial con un pabellón sobre una isla. Entre los detalles más singulares también figura un conjunto de piedras inaugurado por la Reina Madre durante una ceremonia especial.

La residencia permaneció durante décadas fuera del mercado abierto. Lord Snowdon la vendió de manera privada en 2003 y los actuales propietarios la adquirieron dos años después mediante otra operación reservada. Por ese motivo, esta es la primera vez que cualquier comprador puede acceder públicamente a la vivienda.

Theo James-Wright, director de la inmobiliaria Blue Book Agency, sostuvo que la propiedad ocupa un lugar especial dentro del patrimonio británico. “Hay casas de campo y luego están las casas que pasan a formar parte de la historia nacional. The Old House pertenece claramente a esta última categoría. Lo que Lord Snowdon creó aquí no fue simplemente una residencia privada, sino un extraordinario refugio creativo", afirmó. La venta vuelve a poner en escena una propiedad que resume una época marcada por el glamour, la vida social y una de las parejas más comentadas de la monarquía británica.

Agencias AP y Reuters