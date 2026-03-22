Colonos provocan incendios y atacan a palestinos en Cisjordania

RAMALA, Cisjordania.- Colonos israelíes arrasaron durante la noche del sábado y hasta la mañana del domingo distintas aldeas palestinas, donde destrozaron autos, provocaron incendios e hirieron a varios hombres en un nuevo brote de violencia en la ocupada Cisjordania.

La agencia oficial de noticias palestina WAFA informó de ataques en al menos seis comunidades. La Media Luna Roja Palestina indicó que al menos tres palestinos en la aldea de Jalud sufrieron heridas en la cabeza por golpizas y fueron hospitalizados tras enfrentarse a colonos, entre los que también se reportaron heridos.

La violencia estalló al tiempo que el gobierno de Israel sigue adelante con un plan de nuevos asentamientos en la Cisjordania ocupada. Los ataques de colonos se han intensificado junto con un aumento más amplio de la violencia desde que comenzó la guerra con Irán.

Un hombre observa los que quedó de su casa tras los ataques en Fandaqumiya ZAIN JAAFAR - AFP

El ejército de Israel señaló que respondió a civiles israelíes que cometían “incendios provocados contra estructuras y propiedades, así como participaban en disturbios en la zona”, pero no informó de detenciones ni indicó si se abrieron investigaciones.

WAFA reportó ataques en las aldeas de Silat al-Dahr y Fandaqumiya, ambas cerca de Jenin; en Jalud y Salfit, las dos al sur de Nablus; y en las regiones agrícolas de Masafer Yatta y el Valle del Jordán. La agencia detalló que viviendas y autos fueron incendiados, varios palestinos fueron rociados con gas lacrimógeno y al menos cinco personas resultaron heridas en los ataques nocturnos, que ocurrieron durante la festividad de Eid al-Fitr que marca el fin del Ramadán.

Un centro médico fue incendiado en el pueblo de Jalud, donde se pueden ver pintadas en hebreo en una mezquita. Hassan al-Zubi, un residente palestino, contó que su casa en Fandaqumiya fue destruida por el ataque de unos 200 agresores llegados desde un asentamiento de colonos cercano.

Un graffitti en hebreo, contra las paredes de una mezquita, en Jalud JAAFAR ASHTIYEH - AFP

La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios subrayó que 25 palestinos han sido asesinados por colonos y soldados israelíes este durante año, contando hasta el 15 de marzo. La Autoridad Palestina también ha documentado una serie de ataques incendiarios, incluidos algunos contra mezquitas, en todo el territorio.

Los disturbios ocurrieron un día después de que un colono de 18 años muriera en una colisión con un vehículo palestino en un área cerca de dos de las aldeas atacadas. La policía declaró que estaba investigando las afirmaciones de los colonos de que la colisión fue deliberada.

Agencias AP y AFP

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