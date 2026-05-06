Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, miércoles 7 de mayo

WASHINGTON.- En una decisión sorpresiva, el presidente Donald Trump anunció esta noche que pondrá en pausa durante un breve periodo la iniciativa liderada por Estados Unidos para garantizar el traslado de buques a través del estratégico estrecho de Ormuz con el fin de avanzar en un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra.

“A pedido de Pakistán y de otros países; en virtud del tremendo éxito militar que hemos tenido durante la campaña contra Irán, y, adicionalmente, dado el hecho de que se han logrado grandes avances hacia un acuerdo completo y definitivo con los representantes de Irán, hemos acordado mutuamente que —si bien el bloqueo se mantendrá en pleno vigor y efecto— el ‘Proyecto Libertad’ (el tránsito de buques a través del estrecho de Ormuz) quedará en suspenso por un breve periodo de tiempo, a fin de determinar si es posible ultimar y firmar dicho acuerdo“, señaló Trump en una publicación en su red Truth Social.