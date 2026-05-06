Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, miércoles 7 de mayo
Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes del conflicto y las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump
Claves del día
- Donald Trump suspendió el “Proyecto Libertad”, anunciando que Estados Unidos e Iránlograron “grandes avances” hacia un acuerdo final.
- El secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró que el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán “sin duda se mantiene”.
- Los Emiratos Árabes Unidos anunciaron que Irán lanzó un ataque con misiles y drones por segundo día consecutivo.
Donald Trump pone en pausa el “Proyecto Libertad” en el estrecho de Ormuz para avanzar en un acuerdo con Irán
WASHINGTON.- En una decisión sorpresiva, el presidente Donald Trump anunció esta noche que pondrá en pausa durante un breve periodo la iniciativa liderada por Estados Unidos para garantizar el traslado de buques a través del estratégico estrecho de Ormuz con el fin de avanzar en un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra.
“A pedido de Pakistán y de otros países; en virtud del tremendo éxito militar que hemos tenido durante la campaña contra Irán, y, adicionalmente, dado el hecho de que se han logrado grandes avances hacia un acuerdo completo y definitivo con los representantes de Irán, hemos acordado mutuamente que —si bien el bloqueo se mantendrá en pleno vigor y efecto— el ‘Proyecto Libertad’ (el tránsito de buques a través del estrecho de Ormuz) quedará en suspenso por un breve periodo de tiempo, a fin de determinar si es posible ultimar y firmar dicho acuerdo“, señaló Trump en una publicación en su red Truth Social.
Rubio y Lavrov hablaron de Ucrania e Irán en llamada telefónica
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habló por teléfono con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, informó el Departamento de Estado. La conversación ocurrió en una jornada en la que Moscú bombardeó distintas ciudades de Ucrania, y Ucrania atacó la península anexionada de Crimea. La llamada se dio a petición de Lavrov. Ambos “analizaron la relación entre Estados Unidos y Rusia, la guerra entre Rusia y Ucrania y la situación en Irán”, indicó el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en un breve comunicado.
Las fuerzas rusas lanzaron ataques que causaron la muerte de 21 personas el martes en Ucrania. El presidente Volodímir Zelenski condenó el “cinismo absoluto” de Moscú por lanzar estos ataques mientras busca una tregua para conmemorar el 9 de mayo la victoria de 1945 sobre la Alemania nazi. En tanto, cinco personas murieron en un ataque ucraniano con drones en Crimea, bajo control ruso, anunció el miércoles el jefe de las autoridades locales instaladas por Rusia, Serguéi Aksiónov. El ataque alcanzó el martes por la noche la localidad de Dzhankói, precisó esta fuente a la agencia AFP.
Trump dice que pone en pausa operación estadounidense para ayudar a que barcos salgan del estrecho de Ormuz
El presidente estadounidense Donald Trump anunció que el Project Freedom, que buscaba rescatar barcos y marineros civiles varados en el Golfo Pérsico, se pondrá en pausa hasta llegar a un acuerdo con Irán.
“Basado en el pedido de Pakistán y otros países, y dado el tremendo éxito que tuvimos durante la campaña contra Irán y, adicionalmente, el hecho de que se hizo un gran progreso hacia un acuerdo final con representantes de Irán, hemos acordado que, mientras el bloqueo esté vigente, la operación Project Freedom (el movimiento de barcos a través del estrecho de Ormuz) será pausada por un corto periodo de tiempo, para ver si se puede llegar a un acuerdo y firmarlo”, escribió Trump a través de Truth Social.
El ministro de Asuntos Exteriores alemán respaldó la operación militar "necesaria" de Israel en el Líbano
El ministro de Asuntos Exteriores alemán ofreció su apoyo a las operaciones militares de Israel en el sur del Líbano, calificando la invasión israelí de “necesaria”, al tiempo que advirtió de que los civiles no deben ser los principales afectados por los combates.
Johann Wadephul, quien recibió a su homólogo israelí, Gideon Saar, en Berlín el martes, dijo que “Israel tiene todo el derecho a estar allí”, pero advirtió que “no se debe permitir que el Líbano se convierta en un teatro de guerra donde son los civiles quienes pagan el precio”, según la agencia de noticias AFP.
Un misil impactó un buque de carga en la región del Golfo
Un buque de carga en la región del Golfo fue alcanzado por un posible misil de crucero de ataque terrestre, causando varios heridos entre la tripulación filipina del barco, según informaron dos funcionarios estadounidenses a CBS News.
El ataque al CGM San Antonio, propiedad de una empresa francesa, tuvo lugar a última hora de la tarde del martes, según informaron las autoridades. El buque se encontraba cerca de Dubái al mediodía del martes, pero, según los datos públicos de seguimiento de buques, no está claro si se ha movido desde entonces.
Pezeshkian: "Nadie puede hacernos rendir"
El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, reaccionó a los llamamientos de Estados Unidos para que se hicieran concesiones en las negociaciones para poner fin a la guerra o se enfrentarían al uso de la fuerza letal, diciendo: “Nadie puede obligarnos a rendirnos”, y añadió que los miembros de la fe chií “no pueden ser coaccionados por la fuerza”.
En una publicación en X, Pezeshkian dijo que había hablado con el primer ministro de Irak y que, durante la llamada, instó a Estados Unidos a eliminar las amenazas militares de Medio Oriente.
León XIV le respondió a Trump tras un nuevo ataque: “Si alguien quiere criticarme por anunciar el Evangelio, que lo haga con la verdad”
ROMA.– A dos días de la misión para recomponer la relación bilateral de su secretario de Estado, Marco Rubio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a atacar al Papa, acusándolo una vez más de estar de acuerdo con que Irán tenga un arma nuclear, algo falso.
Horas más tarde, al salir de la residencia de Castel Gandolfo, ante preguntas de periodistas sobre ese nuevo dardo, León XIV respondió y, aunque siempre en tonos diplomáticos, volvió a mostrarse firme y claro. “Yo ya he hablado desde el primer momento en el que fui electo y ya estamos cerca del aniversario (el 8 de mayo): dije la paz esté con ustedes. La misión de la Iglesia es predicar el Evangelio, predicar la paz. Si alguien quiere criticarme por anunciar el Evangelio, que lo haga con la verdad”, dijo, en una clara alusión a los dichos del mandatario norteamericano.
“La Iglesia desde hace años ha hablado en contra de todas las armas nucleares, por lo tanto ahí no hay ninguna duda”, subrayó. “Y entonces espero simplemente ser escuchado por el valor de las palabras de Dios”, agregó, mostrándose muy tranquilo. “Espero un buen diálogo, con confianza y apertura, para llegar a comprendernos bien”, afirmó, además, ante una pregunta sobre su encuentro con Rubio. “Pienso que los temas por los que viene no son los de hoy”, siguió aludiendo nuevamente a las palabras de Trump. “Veremos”, concluyó.
El canciller de Irán llegó a China
El canciller de Irán, Abás Araqchi, llegó a Pekín para reunirse este miércoles con su homólogo chino, Wang Yi, y discutir, entre otros temas, la guerra en Medio Oriente, anunciaron las agencias iraníes Fars y Tasnim.
Este viaje se produce en vísperas de la visita a China del presidente estadounidense, Donald Trump, los días 14 y 15 de mayo y en un momento en que Pekín, considerado un aliado de Teherán, es uno de los principales importadores de petróleo iraní.
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