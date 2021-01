"Combativa": el retrato de El País sobre Fabiola Yáñez

"La periodista y actriz, de 39 años, responde a través de las redes sociales a quienes critican sus acciones y las del presidente Alberto Fernández", dice el diario español El País sobre Fabiola Yáñez

MADRID.- El diario español El País publicó hoy un perfil sobre la primera dama argentina Fabiola Yáñez , en el que la retrata como "combativa" ya que "responde a través de las redes sociales a quienes critican sus acciones y las del presidente Alberto Fernández".

Fabiola Yánez no es de las primeras damas que callan ante las críticas. "Disculpame, creo que no hay nadie que se merezca más un descanso en más de un año como Alberto", contestó la pareja del presidente argentino, Alberto Fernández, a un usuario que criticó su publicación en Instagram donde posan junto a su perro, Dylan, frente al helicóptero que el sábado los trasladó a la residencia presidencial de Chapadmalal, en la costa bonaerense.

"Fabiola Yánez no es de las primeras damas que callan ante las críticas".dice El País Crédito: Presidencia

"Dale, descansen, que el país está bárbaro. Aún no sabemos si en este año vamos a recibir la vacuna para el COVID", fue otro de los comentarios críticos a la publicación de Yáñez. La primera dama respondió de forma tajante: "Ah, ¿no sabés? La están recibiendo en todas las provincias. Si te despertaste con ganas de escribir, escribí algo más productivo". También tuvo palabras de agradecimiento para otros usuarios que recordaron que el predecesor de Fernández, Mauricio Macri, se tomó 146 días de vacaciones durante su mandato, un promedio de 36 días por año.

Nacida en Villa Regina, en la patagónica provincia de Río Negro, el 14 de julio de 1981, Yáñez tuvo una infancia y adolescencia itinerantes: pasó por 13 colegios distintos entre su provincia natal, la norteña Misiones y la céntrica Santa Fe. Una vez finalizada la secundaria, se trasladó a Buenos Aires para estudiar periodismo en una institución privada, la Universidad de Palermo.

Su historia de amor con Fernández nació en 2013, a raíz de su tesis de carrera, centrada en la guerra entre el grupo multimedia Clarín y el kirchnerismo. "Lo conocí cuando dio una charla. Ya no era funcionario, había renunciado. Yo estaba terminando mi tesis y lo entrevisté para completarla", contó en una entrevista. "Rendí la tesis y me saqué un diez. Y un día me llamó él para invitarme a salir. Así empezó todo", continuó su relato en diálogo con el diario Página 12.

Cuando Yáñez lo conoció ya estaba separado de Marcela Luchetti, con quien tuvo un hijo, Estanislao, drag queen conocido en el mundo cultural como Dyhzy. Se comprometieron en 2016, pero no se casaron, lo que convirtió a Fernández en el primer mandatario argentino en casi un siglo en asumir el cargo con estatus de divorciado. Yáñez ha manifestado en varias ocasiones su deseo de tener hijos, pero no se ha concretado.

Antes de que Fernández lanzase su candidatura presidencial, Yáñez desarrolló en paralelo una carrera periodística en televisión y actoral, donde se la recuerda especialmente por su participación en la comedia teatral Entretelones, con Fabián Gianola, a quien denunció ante las cámaras por acoso. Desde su asunción como primera dama, el 10 de diciembre de 2019, ha buscado cultivar una imagen filantrópica que ha sido motivo de constantes críticas, no solo de opositores sino también entre algunos peronistas que consideran que intenta emular a Eva Duarte, Evita, la primera mujer de Juan Domingo Perón.

El pasado noviembre, por ejemplo, realizó un viaje relámpago a la provincia norteña de Chaco, una de las más pobres de la Argentina, para facilitar la llegada de agua potable a los habitantes de Pampa Ceja. El largo y escotado vestido celeste que lucía la primera dama contrastaba con las ropas humildes de los habitantes de ese paraje remoto y en las redes sociales se burlaron comparándola con la princesa de Frozen.

Semanas más tarde, su apoyo a otro proyecto similar en Misiones volvió a generar polémica por posar frente a una escuela con niños que llevaban mascarilla pero no zapatillas. También en esa ocasión salió a defenderse. "Hicieron una ceremonia para recibirnos la cual se hace con los pies descalzos", contestó a un comentario. "Les llevamos zapatillas y mucho más. El recuerdo de sus caras felices jugando a la pelota y con calzado no lo borran los comentarios tendenciosos", dijo en otra respuesta, dejando claro que está lista para dar pelea.

