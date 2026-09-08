Comenzó la segunda audiencia del juicio por la muerte del rugbier argentino Federico Martín Aramburú en Francia

La Justicia francesa continúa este martes con el segundo día del debate oral por el crimen del rugbier argentino Federico Martín Aramburú. La segunda audiencia empezó con las declaraciones de los acusados, quienes respondieron sobre sus perfiles psicológicos, la portación de armas y antecedentes penales previos.

Romain Bouvier, uno de los principales imputados, declaró ante el tribunal y negó haber actuado con intención de matar al exintegrante de Los Pumas. “No he matado a nadie. Me acusan de un intento de asesinato, pero no he matado a nadie. No quería hacerle daño”, afirmó el procesado.

La viuda del rugbier estaba presente durante las declaraciones de los acusados KENZO TRIBOUILLARD - AFP

Durante su exposición, el acusado admitió que caminaba armado con un arma de colección cargada desde septiembre de 2021 por supuestos episodios de ansiedad provocados por amenazas.

En su intervención, Bouvier también abordó su vínculo con la organización estudiantil de extrema derecha GUD (Groupe Union Défense) entre 2011 y 2012, aunque negó que el hecho tuviera motivaciones relacionadas.

Además, el imputado reconoció condenas penales previas, entre ellas una sanción de tres años de prisión firme por agredir a un dirigente universitario en 2015 junto al coacusado del crimen de Aramburú, hecho que calificó ante los jueces como un comportamiento “absolutamente inexcusable”.

CREDITO: programa Sept à Huit

Más tarde, Loïk Le Priol prestó testimonio sobre su trayectoria militar en los comandos de la marina francesa, donde cumplió misiones de lucha contra el terrorismo en Malí, el Sahel y Yibuti.

El acusado abandonó la fuerza en octubre de 2017 tras ser repatriado por estrés postraumático. Su entorno familiar describió una modificación gradual en su conducta al regresar de las operaciones, caracterizada por el repliegue personal y el consumo de alcohol.

Le Priol argumentó que su entrenamiento militar incluyó el disparo de miles de cartuchos al año para desarrollar “reflejos instintivos” de defensa ante situaciones de peligro, lo que según su posición habría influido en su accionar.

La familia mostró disgusto con la difusión de las imágenes del ataque KENZO TRIBOUILLARD - AFP

En paralelo a la audiencia, los abogados de la familia de Aramburú difundieron un comunicado para manifestar su desacuerdo con la difusión mediática de imágenes de la agresión ocurrida el 19 de marzo de 2022.

Las querellas señalaron que las filmaciones pertenecientes a la causa circularon en redes sociales sin la consulta previa a los allegados del deportista, situación que afectó la salud de la madre.

Federico Martín Aramburú formó parte del seleccionado argentino de rugby Mark Baker - AP

“Esta situación ofende profundamente a la familia, que no tiene ningún medio para proteger a los hijos menores, huérfanos de este crimen; niños y adolescentes actualmente separados de su madre durante esta audiencia”, expresaron.

“La madre de Federico también se sintió mal el domingo en relación directa con el estrés cuando se anunció el mismo día de la difusión pública. No pudo asistir al primer día del juicio por recomendación médica”, desarrollaron más tarde sobre el impacto en su familia.