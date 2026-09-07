Comenzó en París el juicio por el asesinato a Federico Martín Aramburú: el argumento de los acusados

PARÍS — Hace más de cuatro años que se esperaba la llegada de la justicia. Después de la incomprensible muerte de Federico Martin Aramburú, exinternacional argentino de rugby asesinado al amanecer del 19 de marzo de 2022 en pleno corazón de Saint-Germain-des-Prés, el tribunal de la Corte en lo Criminal de París abrió este lunes a las 14.30 el juicio contra sus presuntos asesinos. En la pequeña sala Voltaire, en la Île de la Cité, donde solo pudieron ubicarse 54 periodistas, se requerirán tres semanas de audiencia —hasta el 25 de septiembre— para reconstruir, minuto a minuto, la noche en que un altercado banal en un bar derivó en una matanza a balazos. Por la magnitud del crimen, el juicio ha movilizado a toda la prensa francesa.

Cuatro personas comparecen ante el tribunal. Loïk Le Priol, de 32 años, excomando de la marina y antiguo cuadro del Groupe Union Défense (GUD), movimiento estudiantil de ultraderecha, es procesado por asesinato. Romain Bouvier, de 35 años, también vinculado al GUD, es juzgado por tentativa de asesinato y posesión no autorizada de armas de categoría B. Lyson Rochemir, pareja de Le Priol en el momento de los hechos y conductora del vehículo utilizado esa noche, debe responder por complicidad en tentativa de asesinato, así como por alteración de la escena del crimen y ocultación de pruebas. Antony Sorrentino, simpatizante de extrema derecha que presuntamente ayudó a Bouvier durante su fuga, comparece por encubrimiento de criminal. La justicia determinó que los acusados no compartían un “plan criminal común”, lo que explica la disparidad en los cargos presentados contra ellos. Le Priol y Bouvier se enfrentan a la cadena perpetua.

Xavier Nogueras, abogado de Loik Le Priol, llega al Tribunal de lo Penal (Cour d'Assises) de Francia para la jornada inaugural del juicio contra dos activistas de extrema derecha por la muerte, ocurrida en 2022, de Federico Martín Aramburú KENZO TRIBOUILLARD - AFP

En el banquillo, ambos hombres proyectaron este lunes una imagen casi anodina. Con la cabeza rapada, polo blanco y anteojos, Bouvier se presentó con un tono cortés, respondiendo educadamente al presidente con un “sí, señor presidente”. Afirmó haber trabajado como autónomo en el sector de la comunicación digital. A su lado, Le Priol, de camisa azul y aspecto juvenil, se describió con sobriedad como olivarero. Esta aparente normalidad contrasta con la violencia de los hechos que se les imputan.

Los hechos remontan a una noche que debería haber sido banal. Federico Martin Aramburú, de 42 años, con 22 partidos con los Pumas, doble campeón de Francia con el Biarritz Olympique (BO) y tercero en el Mundial de 2007, se encontraba en París para asistir al partido inaugural del Torneo de las Seis Naciones entre Francia e Inglaterra. Tras una cena con antiguos compañeros, se había reunido con su amigo, socio y exjugador en Biarritz, Shaun Hegarty, en un café-restaurant del boulevard Saint-Germain. Allí estalló una disputa con Le Priol y Bouvier alrededor de las 6 de la mañana, la cual fue interrumpida inicialmente por los empleados del establecimiento.

Este boceto judicial, realizado el 7 de septiembre de 2026, muestra a los activistas de extrema derecha Loik Le Priol (izq.), de 32 años, y Romain Bouvier (der.), de 35, sentados detrás de sus abogados en la jornada inaugural de su juicio ante el Tribunal de lo Penal de París por el asesinato, ocurrido en 2022, del jugador internacional de rugby argentino Federico Martín Aramburu BENOIT PEYRUCQ - AFP

Martín Aramburú y Hegarty abandonaron el lugar a pie. Sin embargo, según la acusación, sus adversarios salieron a buscarlos: Bouvier abrió fuego en cuatro ocasiones desde el Jeep conducido por Lyson Rochemir, novia de Le Priol, antes de que este último, que llegó a pie pocos segundos después, disparara seis veces con un revólver Colt New Pocket, un arma con un tambor de seis balas calibre .32 SW (apenas más pequeño que el 9 mm que usan policías y militares), perteneciente a la categoría D y, por lo tanto, en venta libre. Tras recibir varios impactos, especialmente en la espalda, Federico Martin Aramburú se desplomó en la acera y murió en el acto.

Este lunes, la emoción se concentró en la llegada tardía de la familia, poco antes de las 15, sin la presencia de la madre del rugbier, Cecilia Aramburú, quien no pudo asistir por motivos médicos, ni de sus tres nietos. Los allegados llevaban al cuello un pañuelo rojo con el nombre “Fede”, la bandera argentina y el número 13, confeccionado este verano durante las Fiestas de Bayonne en homenaje al jugador. Una hora antes, María Aramburú, la esposa de la víctima, y Shaun Hegarty habían llegado junto a los abogados de la acusación, los letrados Yann Le Bras y Véronique Massi.

Los dos principales acusados admiten haber utilizado sus armas esa noche, pero niegan haber tenido la intención de matar, una línea de defensa que debería marcar el eje de todos los debates. En declaraciones al periódico Libération, el abogado de Romain Bouvier, Hugues Vigier, rechazó la idea de un asesinato premeditado:

“Es un caso de virilidad, de tipos que se pegaron un atracón de alcohol hasta la madrugada”.

Para la acusación, se trata de una versión absurda.

“Fue una pelea que no puede justificar el desencadenamiento de semejante estallido de violencia. Fue una cacería humana que se produjo tras un conciliábulo entre los acusados”, declaró el abogado Yann Le Bras.

Le Bras había señalado anteriormente que los dos principales acusados figuraban en los registros “por su peligrosidad” y que estaban bajo medidas cautelares con la prohibición de encontrarse y de portar armas, obligaciones que incumplieron la noche de la tragedia.

“Esto genera, desde el principio, una sensación de incomprensión o de indignación”, había explicado.

María Aramburu (centro), viuda de Federico Aramburu, llega al Tribunal de lo Penal (Cour d'Assises) de Francia para la jornada inaugural del juicio KENZO TRIBOUILLARD - AFP

Por su parte, la letrada Véronique Massi subrayó la gravedad del acto inicial: “Son dos hombres que deambulan armados por las calles de París. No es algo que deba tomarse a la ligera”. Por su parte, el juez de instrucción a cargo del caso mantuvo el cargo de “asesinato”.

La primera jornada del juicio concluyó con la formación del jurado —cinco mujeres y un hombre— y la confirmación del calendario de testigos, entre los que se espera la comparecencia de los exjugadores de los Pumas, Gonzalo Quesada y Thomas Lièvremont. La instrucción también deberá esclarecer la personalidad de Le Priol, cuyo presunto trastorno de estrés postraumático, vinculado a su pasado militar, debe ser examinado por expertos que ya mantienen opiniones divididas al respecto. Se espera que el veredicto no se dicte hasta finales de mes.