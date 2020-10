Cómo es la lujosa habitación donde se encuentra internado Donald Trump

El presidente estadounidense pasa sus días en un hospital militar Crédito: Tim Dillon / USA Today

Tras su diagnóstico positivo de coronavirus, trascendieron imágenes de la lujosa habitación de un hospital militar donde se encuentra internado desde el viernes el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

El primer mandatario estadounidense pasa sus días en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed y distintos medios locales publicaron imágenes del cuarto donde atraviesa la enfermedad. Se trata de una estancia amplia, amoblada y decorada con un estilo clásico, de menos dos ambientes y distintas comodidades. De allí salió esta tarde durante algunos minutos para saludar a sus fans.

Desde el hospital, Trump defendió anoche en un video grabado y difundido en sus redes sociales su decisión de haber continuado haciendo campaña y realizando eventos multitudinarios en medio de la pandemia. Según declaró ayer, comenzó a sentirse mejor y confía en "regresar pronto". Hoy, el equipo médico encargado de Trump informó que podría ser dado de alta mañana.

Esta tarde, en otro video, Trump se mostró de pie y vestido de traje. Allí agradeció las muestras de apoyo de sus seguidores y aseguró que "aprendió" sobre la enfermedad. El jefe de despacho, Mark Meadows, había dicho ayer a la prensa: "Todavía no estamos en un camino claro hacia la recuperación completa''. Y su principal médico había manifestado anoche un cauteloso optimismo, aunque agregó que el mandatario "no está aún fuera de peligro".

El Centro Médico Militar Nacional Walter Reed está ubicado en Bethesda, Maryland Crédito: Tim Dillon / USA Today

La Casa Blanca se encuentra en un momento crucial, en que la salud del mandatario y el liderazgo de Estados Unidos están en juego. Ante el estado de Trump hospitalizado y la proximidad de las elecciones presidenciales, los estadounidenses siguen con inquietud su estado de salud.

La lujosa estancia donde Trump atraviesa su convalecencia por coronavirus cuenta con distintas comodidades Crédito: Tim Dillon / USA Today

Además, la salud del presidente representa un asunto de seguridad nacional de suma importancia no sólo para las funciones del gobierno de Estados Unidos sino para los países del resto del mundo, aliados y enemigos.

Trump dijo anoche sobre su contagio de coronavirus: "No tenía opción" Crédito: Tim Dillon / USA Today

"No tenía opción", dijo el líder estadounidense, que se rehusó a acatar las recomendaciones básicas de salud pública, como el uso de tapabocas. "Tenía que salir y estar al frente. No me puedo encerrar en una habitación para estar totalmente a salvo. Como gobernante, hay que confrontar los problemas'', sostuvo.

