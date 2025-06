Sheinbaum vs. Trump: la reacción de la presidenta de México ante la sanción a bancos presuntamente vinculados con el narcotráfico

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió a las acusaciones por parte de la administración de Donald Trump sobre tres bancos de ese país que presuntamente participan en “lavado de dinero” y están vinculados al narcotráfico. La reacción de la mandataria surgió a raíz de un comunicado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Qué dijo Sheinbaum sobre la acusación de Trump sobre bancos mexicanos

El miércoles pasado, el gobierno de EE.UU. sancionó a tres instituciones financieras mexicanas: Intercam, CIBanco y la casa de bolsa Vector, que implican la restricción de ciertas operaciones y transferencias vinculadas a ellas. No obstante, Sheinbaum defendió su postura.

La mandataria mexicana respondió a las acusaciones del gobierno de Trump a las instituciones financieras Marco Ugarte - AP

“Nosotros no vamos a cubrir a nadie. No hay impunidad, pero se tiene que demostrar que, en efecto, hubo lavado de dinero, no con dichos, sino con pruebas contundentes”, expresó la presidenta en su conferencia de prensa diaria este jueves.

La mandataria de México aseguró que recibió un informe por parte de la administración estadounidense semanas atrás, en el que se aludió a la presunta actividad ilícita de esos bancos, pero que no se incluyeron pruebas concluyentes al respecto.

Según la versión del organismo gubernamental de EE.UU., los bancos facilitaron la compra de precursores de fentanilo en China y blanquearon dinero procedente de los carteles de la droga, que ascenderían a millones de dólares, según detalló Reuters.

(Archivo) Las tensiones entre México y EE.UU. se intensificaron con la acusación de Trump BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

A su vez, Sheinbaum indicó que no se trata de la primera vez que el gobierno de Trump señala a su país de negocios ilícitos. “Nos coordinamos, colaboramos, pero no nos subordinamos. México es un gran país y la relación con Estados Unidos es de iguales, no de subordinación. No somos piñata de nadie. A México se le respeta”, aseveró.

Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pusieron en marcha una investigación al respecto y detectaron irregularidades, pero diferentes a las que remarcó el Departamento del Tesoro estadounidense.

El aviso del gobierno mexicano sobre las operaciones de los bancos señalados

A través de un comunicado oficial, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México (CNBV) anunció que intervino en las operaciones de dos de las tres instituciones financieras señaladas y que se encuentra en el inicio de implementar ciertas medidas.

La entidad anunció que tiene el objetivo de revisar sus gerencias, investigar el origen de las acusaciones y proteger los activos de sus clientes. Sobre el último aspecto, los bancos indicaron que no existe ningún riesgo para sus vínculos.

El organismo mexicano emitió un comunicado sobre las acusaciones a las tres entidades X/@cnbvmx

“Con fundamento en el artículo 129 de la Ley de Instituciones de Crédito y con el fin de proteger los intereses del público ahorrador y acreedores, la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores decretó la intervención gerencial temporal de dos instituciones bancarias: CIBanco e Interca”, advirtieron.

Y agregaron los objetivos de ese procesamiento: “Sustituir a sus órganos administrativos y a sus representantes legales, con el propósito de salvaguardar los derechos de los clientes, dadas las implicaciones que en estos bancos puedan tener las medidas anunciadas por el departamento”.