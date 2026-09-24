Cómo funciona el sistema electoral de Brasil y cuándo habría segunda vuelta

Dada la proximidad de las elecciones presidenciales en Brasil, que se celebrarán el domingo 4 de octubre, surge la inquietud de cómo funciona el sistema electoral y cuándo habría segunda vuelta, en caso de requerirlo.

Brasil usa un sistema de votación electrónica

Los ciudadanos habilitados para votar en las elecciones generales deben figurar en el padrón electoral definitivo, y para los comicios presidenciales se calculan 158.700.000 electores en todo el país.

Cómo funciona el sistema electoral de Brasil

En Brasil, la franja etaria para quienes corre la obligatoriedad del voto va desde los 18 a los 69 años. Solo quedan eximidos de sanciones quienes justifiquen la ausencia al Tribunal Electoral. En tanto para los ciudadanos de 16 y 17 años y para los mayores de 70 años, la asistencia a las urnas es voluntaria.

Desde el año 1996, en Brasil se utiliza la urna electrónica, lo que permitió que las elecciones pasaran a ser totalmente informatizadas y eso facilita las etapas de votación, escrutinio y divulgación de los resultados.

Este sistema consta de un proceso previo de identificación biométrica de los electores, lo que posibilita que el proceso electoral sea aún más seguro, al evitar que una persona vote en lugar de otra y, a su vez, permite detectar votantes cargados más de una vez en el Registro Electoral.

El 4 de octubre, los votantes brasileros elegirán a seis cargos . El proceso comienza con la elección del representante para la Cámara de Diputados y finaliza con la votación para la presidencia. El orden de votación es el siguiente:

Diputado federal (cuatro dígitos)

Representante estatal o distrital (cinco dígitos)

Primer senador (tres dígitos)

Segundo senador (tres dígitos)

Gobernador dos dígitos)

Presidente de la República (dos dígitos)

Al usar la máquina de votación electrónica es importante teclear los números con cuidado y verificar la foto, el nombre y el partido del candidato antes de presionar la tecla “confirmar”. Si hay algún error, simplemente hay que clickear “Corregir” y volver a votar por ese cargo.

Quienes deseen practicar con un simulador, puede ingresar a este link oficial y probar.

Cómo se vota en Brasil 2026

En las elecciones presidenciales se utilizará la urna electrónica, que se compone de dos terminales: la terminal de la autoridad de colegio electoral, en la que se identifica al votante y se le autoriza a votar, y la terminal del votante, en la que se registra numéricamente el voto.

Cuándo habría segunda vuelta en Brasil

En Brasil, si ningún candidato obtiene ⁠más del 50% de ⁠los votos válidos en la primera vuelta, los dos candidatos más votados pasan a un balotaje previsto para el 25 de octubre, según consta en la información oficial del Tribunal Superior Electoral.

Flavio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva se medirán en una segunda vuelta EVARISTO SA - AFP

Qué se elige en Brasil

Los electores deberán asistir a la jornada de votación para elegir al próximo presidente y vicepresidente, que comandarán los destinos del país por los próximos cuatro años. Además, en 26 estados se elige gobernador, y se renueva la totalidad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

Quiénes son los candidatos a presidente en Brasil 2026

Los siguientes son los postulantes que competirán en las elecciones generales de octubre, tal como indica el sitio oficial del gobierno brasilero: