Isabel Díaz Ayuso: “Me niego a que el peronismo arruine el motor económico de España”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, la española Isabel Díaz Ayuso, criticó al gobierno de Pedro Sánchez y lo comparó con el peronismo. “Nos va a llevar a la ruina. Es el gobierno que primero crea la pobreza para luego crear dependencia del Estado. Es populismo fiscal. Le quitan el dinero a la gente para luego, como hacen los peronistas, repartirlo en pagas, ayudas, subsidios”, leyó este jueves en un mensaje ante el auditorio de la Asamblea de la capital del país.

Me niego a que el peronismo arruine el motor económico de España. pic.twitter.com/DLIx8wm4Uk — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) October 6, 2022

Díaz Ayuso representa al conservador Partido Popular (PP) y fue reelecta al frente de la comunidad de Madrid en mayo de este año, cuando se impuso sobre el candidato del oficialista Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

La funcionaria hizo una dura crítica de la gestión de Sánchez durante un debate en el Pleno de la Asamblea de Madrid y tras ello subió su enfático discurso en su cuenta de Twitter. Allí redobló la apuesta y además escribió: “Me niego a que el peronismo arruine el motor económico de España”.

La presidenta regional de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la izquierda, y el líder del conservador Partido Popular, Pablo Casado, a la derecha, celebran los resultados de las elecciones regionales ante la sede del partido en Madrid, España, el martes 4 de mayo de 2021. (AP Fhoto/Bernat Armangue)

La líder asimismo advirtió a los presentes, aunque en un claro mensaje a Sánchez: “Le tengo que decir que la pequeña empresa española no aguanta más. No puede hacer frente a tantos gastos de producción. Que el margen de beneficios es cada vez menor. Y van a acabar con las empresas; lo más importante, van a acabar con el empleo”.

“Me niego a que el motor económico de España se instale en esa decadencia política y económica que está arruinando tantos países por el mundo”, apuntó Díaz Ayuso aunque sin hacer referencia a la Argentina.

“Acá la gente quiere ser libre, quiere tener sus proyectos, quiere tomar sus decisiones y por eso, en las pasadas elecciones, el sur de la comunidad de Madrid, que pensaban que era suyo, se tiñó de azul. ¿Y saben qué vamos a hacer de aquí en adelante? Demostrar que no se está peor por ser del sur, sino por haber estado durante tantos años, como en Andalucía, en mano de sus políticas económicas, sociales y fiscales”, prosiguió la presidenta de la Comunidad de Madrid hasta que un aplauso interrumpió su alocución.

“La pregunta es si no es casualidad que donde gobierna el PSOE siempre va todo a peor. Afortunadamente, en España, ya nadie cree al gobierno de Pedro Sánchez”, finalizó Ayuso.

Esta no es la primera vez que la madrileña se manifiesta en este sentido. En plena pandemia, Díaz Ayuso defendió la apertura de los comercios y estuvo en contra del cierre de las escuelas que se había implementado en varias países, como la Argentina. “Apostamos por ir contra el virus, no quedarnos de brazos cruzados y optar por el cierre masivo que lo único que lleva es a la ruina de muchas familias y no soluciona el problema de los contagios”, dijo meses atrás en diálogo con LA NACION.

En esa entrevista, ya había hablado sobre el escenario en distritos con gobiernos populistas: “Solo hay que echar un vistazo a aquellos países donde los gobiernos populistas han hecho dependientes a los ciudadanos de sus políticas de subvenciones que nadie quiere. Porque está muy bien ayudar a quien lo necesita, pero es que el que lo necesita lo que quiere es poder salir adelante sin necesidad de tener que estar dependiendo de un Estado, que pretende hacerles dependientes y dirigirles sus vidas”.

LA NACION

Temas Madrid