Cómo Trump (y su rivalidad con China) está acercando a dos antiguos enemigos: Argentina y Reino Unido

Cuatro décadas después de una guerra de 74 días que marcó las relaciones entre Argentina y Reino Unido desde 1982, ambos países parecen estar reconsiderando sus vínculos.

El gobierno de Javier Milei confirmó a la prensa argentina a principios de julio que mantiene un “diálogo” en materia de Defensa con Londres desde 2024 para restablecer “intercambios y contactos bilaterales” que no existían anteriormente, en gran parte debido a la prolongada disputa sobre la soberanía de las islas Malvinas.

Por su parte, el gobierno británico le informó a BBC Mundo que en enero de 2025 Reino Unido y Argentina mantuvieron “conversaciones oficiales de estado mayor de Defensa” como parte de “compromisos bilaterales más amplios para cooperar en áreas de interés mutuo”.

Pero, en un comunicado, el Ministerio de Defensa de Reino Unido precisó que el compromiso de su país con las Malvinas se mantiene intacto. “Son los isleños de las Falklands quienes deben decidir su futuro: tienen claro su deseo de que las islas sigan siendo británicas”, añadió.

El gobierno británico resaltó, además, la larga historia que comparten Argentina y Reino Unido: “2025 marca el bicentenario de sus relaciones diplomáticas. Una relación constructiva es de mayor interés para ambos”.

Milei parece estar de acuerdo con esto último. Desde que asumió el poder en diciembre de 2023 se esforzó por trazar lazos cada vez más profundos con Occidente en general y Estados Unidos en particular. Su primer viaje al exterior como presidente de Argentina fue al Foro de Davos, en Suiza, donde advirtió que “Occidente está en peligro” debido el socialismo y propuso “hacer a Occidente grande nuevamente”, una frase que alude al eslogan "Make America Great Again" utilizado por el presidente Donald Trump y sus simpatizantes.

Y precisamente la llegada de Trump a la Casa Blanca a principios de este año le dio un nuevo impulso a la visión pro Occidente del mandatario libertario. Pero también lo hicieron su desdén hacia el socialismo y el comunismo, así como su postura crítica hacia China y su presidente, Xi Jinping, a quien llegó a tildar de “asesino” durante su campaña presidencial, aunque luego matizó una vez que asumió su mandato.

Una de sus primeras medidas al frente de la Casa Rosada fue declinar el unirse al club de naciones BRICS, una alianza económica y política formada por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, e incluso presentó una solicitud de ingreso como socio global de la OTAN. Este evidente alineamiento con Occidente y sus estructuras multilaterales también incluye un complicado acercamiento con una nación vista como enemiga por muchos argentinos: Reino Unido.

Bloqueo británico

Graciela Iglesias-Rogers, profesora argentina de Historia Moderna de la Universidad de Winchester, Inglaterra, le dice a BBC Mundo que el acercamiento es interesante porque la iniciativa de diálogo en materia de defensa viene precisamente de Argentina. “Milei quiere rearmar a su país, pero Reino Unido mantiene un embargo directo de armas contra Argentina. Su gobierno quiere ahora que se levante ese bloqueo, porque dificulta que exista una relación más cercana a nivel militar con Occidente y una renovación de las relaciones con Londres”, añade.

Tras la Guerra de las Malvinas, Reino Unido impuso un embargo total a la llegada de material militar a Argentina. Inicialmente, esto tuvo un impacto menor en las Fuerzas Armadas del país, porque el presupuesto militar argentino por muchos años fue uno de los más bajos de América Latina y gran parte del dinero se invierte en salarios y mantenimiento.

De acuerdo con el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI), el gasto de Argentina en Defensa estuvo por debajo del 1% del PIB desde 2004 y en 2023 fue de un 0,5%. Pero el gobierno de Milei señaló que pretende elevar progresivamente la cifra a un 2%.

En un momento en que Argentina busca modernizar su ejército y alinearse con Occidente, el embargo de Reino Unido presenta un gran problema: muchos de los artefactos militares estadounidenses y occidentales contienen componentes británicos. El Ministerio de Defensa británico le dijo a BBC Mundo que actualmente no tiene planes para cambiar su política de control de exportaciones hacia Argentina.

“Evaluamos todas las solicitudes de licencias de exportaciones caso por caso en función del Criterio de Licencias de Exportaciones Estratégicas (una unidad que garantiza que las exportaciones cumplan con las obligaciones internacionales, los derechos humanos y la seguridad nacional de Reino Unido)”, indicaron.

El gobierno británico agregó que las exportaciones que puedan aumentar la capacidad militar de Argentina se evalúan bajo ese contexto y tomando en cuenta la política que mantiene contra Argentina. El gobierno de Milei no respondió a las solicitudes de comentarios de BBC Mundo.

La influencia de Trump

Milei fue uno de los primeros líderes mundiales en felicitar públicamente a Trump y ofrecerle su apoyo después de que el candidato republicano ganara la elección presidencial en noviembre. “Ahora, Make America Great Again. Sabes que puedes contar con Argentina para llevar a cabo tu tarea", afirmó el líder en la red social X.

La admiración parece ser recíproca. Según informó el portavoz de Milei, Trump le dijo al mandatario argentino en su primera llamada telefónica después de la elección: “Eres mi presidente favorito”.

“Incluso antes de ser presidente, Milei siempre manifestó una búsqueda continua de alineación con EE.UU., y no con cualquier EE.UU., sino con el de Trump”, le dice a BBC Mundo Leandro Ocón, profesor de la Facultad del Ejército de la Universidad de la Defensa Nacional, en Buenos Aires.

El experto en defensa afirma que un amplio sector de la sociedad argentina apoya una visión pro Occidente y pro OTAN, pero el conflicto del Atlántico Sur siempre se interpone. “La rivalidad (con Reino Unido) y la situación no resuelta de las islas Malvinas siempre trajo mucho desconcierto en otros sectores de la sociedad sobre si Argentina debe alinearse o no con Occidente”, añade.

Ocón estima que esto, sumado al embargo británico a las Fuerzas Armadas argentinas empujó en el pasado a su país a las manos de China, una potencia que sigue expendiendo su influencia en América Latina.

El rol de la rivalidad entre China y EE.UU.

La historiadora Graciela Iglesias-Rogers asegura que la amenaza China en Sudamérica es “más sofisticada” que la que representó en su época la extinta Unión Soviética. “China invirtió mucho dinero en infraestructura en América del Sur, aprende sobre la región y dialoga con sus líderes”, afirma.

Según datos aduaneros chinos, el año pasado el intercambio comercial entre China y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que incluye a 33 países de la región, fue de US$515.000 millones, una cifra astronómica si se compara a los apenas US$12.000 millones que se comercializaron en el año 2000.

China invirtió millones de dólares en infraestructura y materias primas de la región, específicamente en la construcción de refinerías y plantas de procesamiento de carbón, cobre, gas natural y más recientemente en la producción de litio en el “triángulo del litio” que conforman Chile, Bolivia y Argentina.

Y el presidente Xi Jinping prometió a principios de mayo impulsar aún más la presencia de China en América Latina y el Caribe con una nueva línea de crédito de US$9000 millones y nuevas inversiones en infraestructura.

Durante una visita a Buenos Aires en abril, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, acusó al gigante asiático en una entrevista a la agencia Bloomberg de firmar “acuerdos abusivos etiquetados como ayuda” con países africanos que terminaron endeudados y sugirió que Pekín podría estar haciendo lo mismo en América Latina. La embajada de China en Argentina calificó las palabras de Bessent de “calumnia” y “difamación”.

Iglesias-Rogers sugiere que la creciente influencia china en su país es consecuencia de años de negligencia por parte de Occidente. “Durante el gobierno anterior al de Milei, China hizo inversiones en Argentina y hasta se involucró en la vida política y cultural, y ahora Estados Unidos, que siempre tuvo una preponderancia cultural en la Argentina, teme terminar perdiendo su posición”, explica.

“Es un problema que (Washington) está confrontando en muchas partes del mundo y ahora, en América del Sur, China cuenta con una influencia política que hace 15 años no tenía”, indica la historiadora.

La importancia del Atlántico Sur

Desde hace años, China también estuvo aumentando su presencia en el Atlántico Sur con cinco estaciones de investigación que instaló en la Antártida. Por su parte, Estados Unidos avanza con un proyecto para construir una base militar “conjunta” en Ushuaia, Tierra del Fuego, una ciudad estratégica debido a su cercanía con la Antártida.

Durante un viaje a la región en abril, Milei precisó que el proyecto sería “el puerto de desarrollo más cercano a la Antártida” y que convertiría a ambos países en “la puerta de entrada al continente blanco”. Un mes después, el almirante Alvin Holsey, jefe del Comando Sur de EE.UU., viajó a la región para fortalecer la iniciativa.

De acuerdo con el profesor Leandro Ocón, el aumento de la presencia de China en el Atlántico Sur, que muchos ven como una amenaza, y las ambiciones de EE.UU. en la región hacen que tanto en Washington como en Buenos Aires se vea con buenos ojos un acercamiento entre Argentina y Reino Unido.

“Alinear a Argentina con Occidente es algo que, además de ayudar a EE.UU. con su proyección en Sudamérica y la Antártida, podría contribuir a que el conflicto de las Malvinas pueda resolverse por la vía diplomática en un futuro”, añade.

Pero el analista internacional Alejandro Laurnagaray de Urquiza, profesor de la Universidad Argentina de la Empresa, asegura que el gobierno argentino se enfrenta a un dilema. “Milei quiere mantener al mismo tiempo buenas relaciones diplomáticas y comerciales con Pekín y Washington. El problema es que el gobierno de Trump ve eso como una traición”, le dice a BBC Mundo.

Laurnagaray sugiere que alejarse de China sería un “gran error estratégico” contrario a los intereses y las necesidades de Argentina. Él forma parte de un grupo de analistas que creen que la decisión de Milei de rechazar la invitación de unirse al grupo de los BRICS fue “una oportunidad perdida”. “Es un grupo de economías emergentes y tres sus integrantes están entres los principales socios comerciales de Argentina. Brasil es el primero y China es el segundo”, apunta, y agrega: “Argentina no debe darle la espalda a Estados Unidos ni a Occidente, pero tampoco debe alejarse de China”.

¿Cómo ven los argentinos el acercamiento?

Según Iglesias-Rogers, la mayoría de los argentinos ven el acercamiento con Occidente e incluso con Reino Unido de forma positiva. “Culturalmente, el argentino promedio se siente occidental, nuestra historia y nuestras raíces culturales son occidentales. Pero la cuestión está en los términos del acercamiento. ¿Cómo se llega a una reconciliación con Gran Bretaña?”, dice.

“Creo que hace falta más diálogo, algo que el Gobierno ya comenzó, y conocer un poco más nuestra larga historia que en algún momento fue muy cercana, debido a las migraciones de lado y lado”, prosigue. En una entrevista otorgada a la BBC en mayo de 2024, Milei aseguró que las Islas Malvinas están actualmente “en manos de Reino Unido” y prometió recuperarlas por la vía democrática.

El presidente admitió que el proceso podría llevar décadas y enfatizó que Argentina no “busca el conflicto”. “No vamos a renunciar a nuestra soberanía ni vamos a buscar conflictos con el Reino Unido”, afirmó. La historiadora Graciela Iglesias-Rogers asegura que los argentinos pueden o no estar de acuerdo con esa visión. “Pero lo que sin duda los argentinos jamás va a reconocer es que el conflicto no existe”, explica.

Sea cual sea el resultado del nuevo diálogo entre los gobiernos de Argentina y Reino Unido, Iglesias-Rogers cree que uno de los primeros pasos debería ser levantar el embargo británico a las fuerzas armadas de Argentina que, según la historiadora, perdió sentido: “Si Argentina realmente quiere armamentos los va a conseguir con o sin embargo, incluso si se los tiene que comprar a China o a Rusia”.

Por Norberto Paredes