Investigan la muerte de una pareja y su hijo de nueve años tras caer desde el piso 36 de un edificio en Londres

Las autoridades británicas investigan la muerte de una pareja y su hijo de nueve años tras caer desde el piso 36 de un edificio en el sur de Londres. Aunque el hecho ocurrió a fines de mayo, las identidades de las víctimas y los primeros detalles de la investigación fueron difundidos el martes.

Según BBC, los víctimas fueron identificados como Aditi Vijay Paralkar, de 46 años; Rakesh Narayan Pai, de 47; y su hijo Sid Pai Paralkar, de nueve. La Policía Metropolitana aclaró que el proceso formal de identificación aún continúa, pero confirmó que los familiares ya fueron notificados y reciben asistencia.

Los servicios de emergencia acudieron a las 7:30 (hora local) del 27 de mayo al edificio ubicado en Churchyard Row, en la zona de Elephant and Castle, luego de recibir reportes sobre varias personas que habían caído. En el operativo participaron agentes de la Policía Metropolitana, personal del Servicio de Ambulancias de Londres, el Servicio de Ambulancias Aéreas y los Bomberos de Londres.

Los servicios de emergencia acudieron a las 7:30 (hora local al edificio ubicado en Churchyard Row luego de recibir reportes sobre varias personas que habían caído desde una altura Alberto Pezzali - AP

De acuerdo con medios británicos, la familia residía en el piso 36 de una torre de 46 plantas. Los paramédicos intentaron reanimar a las tres víctimas, pero fueron declaradas muertas en el lugar.

La Policía Metropolitana señaló que las muertes son investigadas como “inesperadas” y que mantiene abiertas todas las hipótesis mientras avanza la recopilación de pruebas. “Nuestros pensamientos siguen con Aditi, Rakesh y la familia y seres queridos de Sid mientras trabajamos con rapidez para esclarecer los hechos que rodean estas trágicas muertes”, afirmó el superintendente detective interino Dan Whitten.

El investigador pidió además que tanto la prensa como el público eviten especular sobre las circunstancias del caso mientras continúan las averiguaciones. También solicitó a cualquier persona que pueda aportar información sobre la situación en la que se encontraba la familia que se comunique con las autoridades.

El edificio de Londres desde el cual cayeron Aditi Vijay Paralkar (46), Rakesh Narayan Pai (47) y su hijo Sid Pai Paralkar (9)

En paralelo, el caso fue remitido a la oficina del forense del sur del área central de Londres. El forense principal, Julian Morris, confirmó que su dependencia colabora con la pesquisa policial y que las causas oficiales de las muertes serán determinadas durante una audiencia judicial cuya fecha todavía no fue anunciada.

El diputado laborista por Southwark, Neil Coyle, expresó sus condolencias a los allegados de las víctimas y calificó lo ocurrido como una “tragedia espantosa”. En una comunicación dirigida a residentes de la zona, señaló que la Policía le informó que las graves condiciones de salud que padecía el niño podrían ser un elemento relevante dentro de la investigación. No obstante, las autoridades no confirmaron públicamente ninguna hipótesis.

El diputado laborista por Southwark, Neil Coyle, expresó sus condolencias a los allegados de las víctimas y calificó lo ocurrido como una “tragedia espantosa”

Medios británicos también recogieron testimonios de personas cercanas a la familia. Mientras algunos allegados señalaron que el cuidado permanente del menor había supuesto una fuerte carga emocional en sus padres, otros cuestionaron las versiones que intentan explicar las circunstancias de las muertes y pidieron respeto.