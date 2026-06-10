Incendios, destrozos y amenazas: noche de violencia descontrolada contra inmigrantes en Belfast

BELFAST.– Belfast amaneció este miércoles arrasada entre vehículos y viviendas incendiados, ventanas destrozadas y familias en pánico, mientras un hombre sudanés comparecía ante un tribunal por un brutal ataque con cuchillo que desencadenó la “aterradora” ola violencia contra inmigrantes en Irlanda del Norte.

Los disturbios ocurren en un contexto de alta tensión en Reino Unido, tras enfrentamientos registrados la semana pasada en el sur de Inglaterra por el manejo policial del asesinato de un estudiante blanco a manos de un ciudadano británico de origen sij.

Un hombre camina por una calle después de que estallaran disturbios el martes por la noche en el este de Belfast Peter Morrison - AP

“No puede haber excusa ni justificación para los ataques de esta noche”, dijo la ministra principal de Irlanda del Norte, Michelle O’Neill, en un comunicado. “Que grupos de hombres enmascarados quemen las casas de familias no es más que una cobardía nauseabunda“, agregó.

Hadi Alodid, un hombre de 30 años originario de Sudán con estatus de refugiado, compareció brevemente ante el Tribunal de Magistrados de Belfast acusado de intento de asesinato por el ataque ocurrido el lunes.

Ola de violencia antiinmigración en Belfast

Durante la audiencia se informó que la víctima perdió un ojo a consecuencia de la agresión. Alodid, quien también enfrenta cargos por portar un arma blanca en un lugar público y por amenazas de muerte, fue rechazado para libertad bajo fianza. El juez aplazó el caso hasta el 8 de julio.

El ataque que disparó la violencia

Las imágenes del ataque –en las que se observa a varias personas interviniendo para salvar a la víctima– provocaron una amplia condena pública.

Cientos de manifestantes, muchos de ellos con la cara cubierta, se congregaron en distintos puntos de Belfast. Un colectivo y varios automóviles fueron incendiados, mientras que un edificio se prendió fuego y sus residentes tuvieron que ser evacuados.

Personas permanecen junto a automóviles y viviendas calcinados, en el este de Belfast PAUL FAITH - AFP

La BBC informó de que una multitud de 100 hombres derribó puertas y rompió ventanas de viviendas en una calle del este de Belfast. “Los están echando solo por ser negros”, dijo el pastor Jack McKee al medio británico tras los ataques a viviendas en el norte de la ciudad.

"Sacamos a familias enteras de sus casas para ponerlas a salvo, incluyendo a un bebé de apenas dos meses, y las trasladamos a estaciones de policía", dijo a la radio BBC Jon Boutcher, el jefe de la policía de Irlanda del Norte.

“Anoche rescatamos a muchísimas familias”, agregó Boutcher.

Personas observan cómo llegan los bomberos para extinguir un vehículo incendiado en el este de Belfast Peter Morrison - AP

El primer ministro británico, Keir Starmer, escribió en X que la violencia era “impactante y completamente inaceptable”.

"Nada puede justificar la violencia y el desorden que hemos visto, que amenazan a nuestras comunidades, ni las acciones de quienes los han alentado, en internet o en otros lugares. Está claro que personas fueron atacadas anoche debido a su origen, y no lo toleraré“, dijo el premier.

Los líderes políticos de Irlanda del Norte y la policía habían pedido a la población que no compartiera el video del ataque, señalando que “su naturaleza gráfica solo serviría para retraumatizar a las personas involucradas”.

The scenes in Belfast last night were shocking and completely unacceptable.



There is no justification for the violence and disorder that we saw threatening our communities, nor for those who encouraged it, online or elsewhere.



It is clear that people were targeted last night… — Keir Starmer (@Keir_Starmer) June 10, 2026

Sin embargo, numerosas cuentas en redes sociales vinculadas a autodenominados “patriotas” difundieron las imágenes, instando a la gente a “protestar contra la inmigración masiva en sus comunidades”.

La presidenta del gobernante Partido Laborista británico, Anna Turley, afirmó que las plataformas digitales estaban “contribuyendo a impulsar” los disturbios y sugirió que el propietario de X, Elon Musk, era uno de los “actores de mala fe” que estaban exacerbando las tensiones.

Jamie Corrie permanece junto a su vivienda calcinada después de que estallaran disturbios en el este de Belfast Peter Morrison - AP

Musk había republicado un mensaje del activista antiinmigración Stephen Yaxley-Lennon, conocido como Tommy Robinson, agregando: “­Solo protestando REPETIDAMENTE y EN VOZ ALTA habrá algún cambio!” También compartió una publicación de Rupert Lowe, líder del partido ultraderechista Restore Britain, que afirmaba que “millones deben irse”.

“El tiene una responsabilidad. Todas las personas con presencia pública y en la vida cívica tienen la responsabilidad de llamar a la calma y no fomentar agravios ni odio... porque eso pone en riesgo a las personas vulnerables y a nuestras comunidades", afirmó Turley.

Ola de violencia antiinmigración en Belfast

El agresor inmigrante

Según el Ministerio del Interior británico, Alodid es un refugiado sudanés con permiso de residencia válido hasta 2028.

Boutcher indicó que llegó al Reino Unido en 2023 a través de París y Dublín, y que “no era conocido” por la policía.

Manifestantes encapuchados permanecen junto a contenedores de basura en llamas en Ligoniel Road, en Belfast PA - PA

La víctima, un hombre de unos 40 años, sufrió lesiones graves en los ojos y cortes en la cara y la espalda durante el “brutal” ataque, en el que se encontró un cuchillo de cocina en el lugar de los hechos, informó el subjefe de policía de Irlanda del Norte, Ryan Henderson.

El ataque, que por el momento no se está tratando como un acto terrorista, se produce en un momento de gran tensión en Reino Unido. El 2 de junio, manifestantes se enfrentaron con la policía en Southampton en medio de la indignación por el asesinato de Henry Nowak, de 18 años, ocurrido en diciembre. Nowak fue esposado por la policía mientras agonizaba después de que su asesino, Vickrum Digwa, lo acusara falsamente de haber cometido abusos raciales contra él.

Ola de violencia antiinmigración en Belfast

También ocurre tras repetidas protestas contra la inmigración, en las que los partidos populistas afirman que la política de asilo británica ha permitido la entrada de hombres peligrosos en el país. El año pasado se produjeron disturbios contra los inmigrantes en Irlanda del Norte ante la indignación por una presunta agresión sexual.

Agencias ANSA y Reuters y diario El País