El domingo 25 de octubre, en la instancia de segunda vuelta, los brasileros definirán a su próximo presidente y para ello es importante conocer la palabra de cada candidato, por lo que resulta elemental saber cómo ver la entrevista a Flávio Bolsonaro en Globo TV para el balotaje de Brasil 2026 hoy.

La entrevista a Flavio Bolsonaro es este viernes 16 de octubre Eraldo Peres - AP

El senador y referente del Partido Liberal Flávio Bolsonaro compite por el máximo cargo del Poder Ejecutivo y se enfrenta al actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, en una elección que se estima será reñida, dado que existe poca diferencia entre ambos postulantes.

Cómo ver la entrevista a Flávio Bolsonaro en Globo TV para el balotaje de Brasil 2026 hoy

Flávio Bolsonaro brindará una entrevista exclusiva al medio O Globo, donde contará su perspectiva de cara al proceso eleccionario definitivo.

La presentación está pautada para este viernes 16 de octubre, a partir de las 21.15 horas, y será conducida por la periodista Renata Lo Prete.

Cómo ver la entrevista a Bolsonaro en vivo

Para quienes deseen ver en vivo la transmisión deberán tener en cuenta los siguientes datos:

La transmisión en viva estará a cargo de O Globo y podrá seguirse, en simultáneo, por la página de g1.

Además, la plataforma Globoplay también seguirá el acontecimiento en vivo y mostrará el contenido una vez finalizado el mismo en su plataforma.

Flavio Bolsonaro hablará a las 21.15 horas SILVIO AVILA - AFP

Así miden las encuestas entre Lula y Flávio Bolsonaro

El sondeo más reciente de la encuestadora Quaest, encargada por el diario O Globo, señala que, en un relevamiento de votos totales, Bolsonaro obtiene un 44% y Lula da Silva un 42%.

Por su parte, Datafolha, en la encuesta publicada el jueves 15 de octubre, señala que Bolsonaro obtiene un 47% de adhesiones, mientras que Lula llega al 45%. Dado que la diferencia es de apenas dos puntos porcentuales, lo que habitualmente coincide con el margen de error estimado, ambos postulantes se ubican en una situación de empate, de cara al balotaje, que se celebrará el 25 de octubre.

Cuál es la intención de voto por sexo, región y nivel educativo

En líneas generales, los estudios sobre proyecciones electorales en Brasil mantienen una tendencia que se repite en las mediciones semanales.

Sobre el perfil de los electores brasileros, en las encuestas se destaca que el voto femenino acompaña al actual mandatario y el voto masculino al referente liberal.

Cuando se analiza la intención de voto de acuerdo a la formación educativa, Lula da Silva obtiene más sufragios en el sector de escolaridad básica, y Bolsonaro en el sector medio y superior.

Para el balotaje, Bolsonaro obtiene más adhesiones en el Norte, Sur, Sudeste y Centro-oeste; mientras que Lula reúne mayor cantidad de votos en el Nordeste.