Con mucho sarcasmo, Trump volvió a la CBS, que recortó su primera entrevista en cinco años

NUEVA YORK.- El programa 60 Minutes (“60 minutos”) de la emisora CBS News editó considerablemente la entrevista con Donald Trump que se emitió ayer domingo por la noche, en la que fue su primera entrevista con el programa de ese medio en cinco años, según informó el diario británico The Guardian.

Trump conversó con la corresponsal Norah O’Donnell durante 90 minutos, pero solo se emitieron unos 28 minutos. Posteriormente se publicó la transcripción completa de la entrevista, junto con una versión extendida de 73 minutos en línea.

El programa 60 Minutes suele recortar las entrevistas, pero la edición del material con el presidente estadounidense tiene una historia particular. Un año antes de ser entrevistado el domingo en su residencia de Mar-a-Lago por O’Donnell, Trump había demandado justamente a la CBS por la edición de una entrevista del mismo 60 Minutes con Kamala Harris, entonces vicepresidenta, alegando que había sido editada de forma engañosa para favorecer las posibilidades de la demócrata en las elecciones presidenciales de 2024.

Muchos expertos legales desestimaron la demanda como “infundada” y consideraron que sería difícil que prosperara en los tribunales, pero CBS llegó a un acuerdo extrajudicial con Trump en julio pasado por 16 millones de dólares. Como parte del acuerdo, la cadena se comprometió a publicar las transcripciones de futuras entrevistas a candidatos presidenciales.

Al comienzo del programa del domingo, O’Donnell recordó a los televidentes que Paramount, la dueña de CBS, había llegado a un acuerdo con Trump, pero aclaró que ese “acuerdo no incluía disculpas ni admisión de culpabilidad”.

Durante la entrevista, en uno de los fragmentos que no se emitió, Trump criticó duramente a CBS por aquel asunto y reiteró sus acusaciones contra la cadena.

“En realidad, 60 Minutes me pagó mucha plata. Y no tienen por qué emitir esto, porque no quiero avergonzarlos, y estoy seguro de que ustedes tampoco”, dijo Trump. “Pero 60 Minutes se vio obligado a pagarme mucho dinero porque eliminaron su respuesta (la de Kamala Harris), que era tan mala que podría haber cambiado el resultado, dos noches antes de las elecciones. Y pusieron una respuesta nueva. Y por eso me tuvieron que pagar mucho. No se pueden pasar noticias falsas. Tiene que haber noticias veraces. Y creo que eso está sucediendo”.

Durante otra parte de la entrevista que no se emitió, Trump elogió la venta de CBS a la familia Ellison y dijo que la nueva directora de la cadena, la periodista conservadora Bari Weiss, era una “gran líder”.

El presidente estadounidense dijo no conocer a Weiss, pero le comentó a O’Donnell: “He oído que es una gran persona”.

“Francamente, creo que tienen una excelente nueva líder, la joven que dirige toda su organización, es magnífica, por lo que sé”, añadió. Trump se deshizo en elogios hacia David Ellison y su padre, Larry, el nuevo propietario de Paramount, la empresa matriz de CBS News, a través de su compañía Skydance Media.

“Creo que una de las mejores cosas que han pasado es este programa y la nueva administración de CBS”, dijo Trump. “Creo que es lo mejor que le ha pasado en mucho tiempo a una prensa libre, abierta y de buena reputación”.

O’Donnell no respondió directamente a los comentarios del presidente sobre Weiss y los Ellison.

Entre las numerosas respuestas de Trump que fueron editadas, se encontraban varios comentarios que cuestionaban la integridad de las elecciones presidenciales de 2020, las cuales, según él, “fueron manipuladas y robadas”.

En un momento de la entrevista, en un segmento que no se emitió, Trump intentó que O’Donnell reconociera que la delincuencia había disminuido en Washington DC, donde ella reside.

“Usted vive aquí. Usted también lo sabe”, le dijo Trump a O’Donnell: “¿Nota alguna diferencia?”.

“Creo que he estado trabajando demasiado”, respondió O’Donnell. “No he salido mucho… Me subo al coche, voy al trabajo y vuelvo a casa”.

Trump dijo que “esa no es una respuesta justa” e insistió en que O’Donnell sí había notado una diferencia.

El presidente pareció sugerir entonces que no era necesario emitir ese intercambio en el programa.

“No hace falta que use esa”, dijo. “No se preocupe, no se preocupe, no quiero avergonzarla”.