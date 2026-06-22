Condenaron a 24 años de prisión por corrupción a José Luis Ábalos, exministro de Transporte de España
Fue acusado por los cargos de organización criminal, cohechos, malversación y tráfico de influencias
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LA NACION
MADRID (AFP).- El exministro de Transportes José Luis Ábalos —figura clave en el ascenso del presidente del gobierno español Pedro Sánchez— fue condenado este lunes a 24 años de prisión por corrupción, según informó la justicia en un fallo de impacto político en la recta final de la legislatura.
El Tribunal Supremo condenó a Ábalos por organización criminal, cohechos, malversación y tráfico de influencias, en un caso relacionado con la compra de barbijos durante la pandemia de Covid-19.
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