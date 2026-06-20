Un juez español envía a juicio a la esposa de Pedro Sánchez y le retira el pasaporte

MADRID.– Un tribunal español ordenó que la esposa del jefe del gobierno, Pedro Sánchez, sea juzgada por corrupción y le impuso una serie de medidas cautelares, entre ellas el retiro del pasaporte para impedirle salir del país.

La decisión del juez instructor de Madrid, Juan Carlos Peinado, contra Begoña Gómez, ahonda en el abanico de escándalos judiciales en la familia y el entorno del mandatario de izquierda, que amenazan la supervivencia de su precario gobierno en minoría.

En el último mes se sumó la investigación por presunto tráfico de influencias de su antecesor socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, una figura emblemática de la izquierda española y muy afín a Sánchez.

Begoña Gómez durante su comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre programas de cátedras y postgrados de la Universidad Complutense Eduardo Parra - Europa Press - Eduardo Parra - Europa Press

El caso de su esposa gira en torno a la creación de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid que codirigió ella y sobre el supuesto uso de recursos públicos y contactos personales para promover intereses privados.

El juez encargado del caso, Juan Carlos Peinado, ordenó a Gómez que entregue su pasaporte y se presente ante las autoridades dos veces al mes hasta que se dicte veredicto en el caso, según la resolución divulgada este sábado.

El tribunal señala que se informará “a todos los puestos fronterizos y aeropuertos civiles y militares” para evitar que Gómez incumpla con esa resolución. El auto judicial no fija una fecha para la celebración del juicio.

En abril, el juez la había acusado formalmente por malversación, tráfico de influencias, corrupción y apropiación indebida de fondos. “La cátedra sirvió como un medio de desarrollo profesional privado para la persona investigada”, escribió en esa resolución.

Begoña Gómez y Pedro Sánchez en una ceremonia en el Palacio Real de Madrid (Archivo) JUAN MEDINA - AFP

La nueva orden judicial señala que “los hechos controvertidos, basados en pruebas circunstanciales, podrían haber propiciado una singular explotación de su posición relacional", en referencia a su condición de esposa del presidente del gobierno.

La investigación comenzó en abril de 2024 a raíz de una denuncia de un grupo anticorrupción con vínculos con la extrema derecha.

Guardias o cómplices

Para justificar su decisión de prohibir a Gómez salir del país, Peinado rechazó el argumento de que los agentes de policía que habitualmente brindan protección a Gómez impedirían que huyera.

En su auto de 84 páginas, el juez señaló que “esos agentes en un momento determinado pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos” ser “quienes colaboren en la acción o acciones que se llevan a cabo para facilitar esa fuga”.

David Sánchez, hermano del presidente, también está complicado con la Justicia JORGE GUERRERO - EFE pool

Tras conocerse el caso, Sánchez suspendió sus obligaciones públicas durante unos días para reflexionar si se mantenía o no en el cargo. Tanto él como Gómez, de 55 años, rechazan las acusaciones y niegan cualquier irregularidad.

La esposa del presidente del gobierno recurrirá las medidas cautelares impuestas por el juez instructor, así como la imputación por cuatro delitos, dijeron fuentes de la defensa a los medios.

“Hoy es un día nefasto para los que creemos en la Justicia”, reaccionó en X el ministro de Justicia, Félix Bolaños. “Pese a todo, yo sigo confiando en ella y sé que la razón y la verdad se acabarán imponiendo".

El jefe del gobierno socialista enmarca el caso en una campaña de la derecha para socavar su gobierno en minoría, que se sustenta en precarios acuerdos en un Parlamento muy fragmentado.

Los partidos de la oposición de derecha han pedido su dimisión y la convocatoria adelantada de elecciones, previstas en principio para el próximo año.

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, otra controvertida figura en el entorno de Pedro Sánchez Alejandro Martínez Vélez - Eur - Alejandro Martínez Vélez - Eur

Sánchez, que tituló su biografía como Manual de resistencia, descarta dimitir y se muestra convencido de poder agotar su mandato. Sin embargo, la situación es delicada para el socialista, que alcanzó el poder en 2018 tras una moción de censura presentada contra su predecesor, el conservador Mariano Rajoy, precisamente a raíz de los casos de corrupción en su partido.

La presión aumentó tras el escándalo de Zapatero, jefe del gobierno entre 2004 y 2011, investigado por tráfico de influencias relacionado con el presunto cobro de comisiones por el rescate de la pequeña aerolínea Plus Ultra en 2021.

El exdirigente ha negado también las acusaciones y Sánchez ha reiterado en repetidas ocasiones su “confianza” en la inocencia de su mentor.

Además de su esposa, el hermano del presidente del gobierno, David Sánchez, ha sido juzgado en las últimas semanas por haberse presuntamente beneficiado de un trato de favor para obtener un cargo público.

Y en abril, quien fuera mano derecha de Sánchez y ministro de Transporte, José Luis Ábalos, fue juzgado por presuntas comisiones ilegales vinculadas a contratos públicos.

Agencias AFP y ANSA