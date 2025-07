Confiados, Netanyahu y Trump buscaban acelerar una tregua con Hamas

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió durante una cena este lunes en Washington al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para discutir sobre la tregua que Israel y Hamas comenzaron a negociar de forma indirecta la víspera en Qatar, un acuerdo con Siria y el programa nuclear de Irán.

En declaraciones a la prensa sentados en la mesa cara a cara con Netanyahu, Trump dijo que él y su par israelí lograron "un éxito tremendo juntos, y creo que solo será un éxito aún mayor en el futuro".

Al ser consultado por las actualizaciones sobre las conversaciones con el grupo terrorista Hamas en Qatar, el enviado especial de Estados Unidos para Medio Oriente, Steve Witkoff, sentado junto a Trump, dijo: “Tenemos la oportunidad de lograr finalmente un acuerdo de paz”.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, entrega una carta al presidente estadounidense, Donald Trump, que contiene su nominación al premio Nobel de la Paz, durante su reunión en la Sala Azul de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 7 de julio de 2025. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS - AFP

Netanyahu dijo que cree que Israel puede lograr la paz con “todo el Medio Oriente” con el liderazgo de Trump. Eso incluiría permitir a los palestinos el poder de gobernarse a sí mismos, mientras que los asuntos de seguridad se mantienen para siempre bajo el control de Israel, dijo Netanyahu.

Además, aseveró que los palestinos tienen el derecho de irse de su territorio si así lo desean y que Israel y Estados Unidos están “cerca de encontrar varios países” que podrían acogerlos ante la devastación producida por la guerra en la Franja de Gaza.

“Creo que el presidente Trump tuvo una visión brillante. Se llama libre elección. Si la gente quiere quedarse, puede quedarse; pero si quiere irse, debería poder irse”, dijo Netanyahu. Gaza “no debería ser una prisión. Debería ser un espacio abierto”.

Al comienzo de la cena, Netanyahu entregó al presidente estadounidense una carta que envió al comité del Premio Nobel de la Paz para nominarlo para el prestigioso premio. “Está forjando la paz mientras hablamos, en un país, en una región tras otra”, dijo Netanyahu.

Otro de los temas por los que fueron consultados ambos mandatarios antes de la cena a puertas cerradas fue sobre un acuerdo con Irán, después de que concluyera lo que Trump bautizó como “la guerra de los 12 días” contra Teherán.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se reúne con el presidente estadounidense Donald Trump, quien permanece en la sombra, en la Sala Azul de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 7 de julio de 2025. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS - AFP

“Hemos programado conversaciones con Irán, y ellos quieren hacerlo, quieren hablar (...) quieren reunirse y quieren hacer la paz”, señaló Trump ante la consulta de si la guerra con el régimen de los ayatollahs había finalizado. “Me encantaría poder quitarle las sanciones a Irán en su debido tiempo. Me gustaría verlo reconstruido de una forma pacífica y no diciendo ´muerte a Estados Unidos y a Israel´(...) Irán tiene mucho potencial, poder petrolero, gente genial, energética e inteligente".

El enviado especial para Medio Oriente, Steve Witkoff dijo que la primera ronda de conversaciones nucleares entre Washington y Teherán se llevará a cabo “en la próxima semana”.

“La combinación de estas dos capacidades extraordinarias produjeron un resultado decisivo”, puntualizó Netanyahu respecto a los ataques combinados de Israel y de Estados Unidos contra Irán. “Hicieron retroceder los dos tumores que amenazaban la vida de Israel: el tumor nuclear y el balístico (...) ¿Qué haces cuando tenés algo que amenaza tu vida? Tenés que sacarlo. Pero no quiere decir que no pueda volver. Por eso tenés que monitorearlo constantemente para asegurarse de que no hay intenciones de que vuelva”.

“Para que esto no se vuelva a repetir hay que monitorearlo. Pero sin dudas, esto es una victoria (...) y una oportunidad para expandir los Acuerdos de Abraham“, agregó Netanyahu.

Respecto a Siria, Trump afirmó que por pedido de varios países de Medio Oriente, inclusive Israel, decidió quitarle las sanciones al país y que había quedado “muy impresionado” en su encuentro con Abu Mohamad al-Golani.

Trump mencionó en breves comentarios que continuaría enviando armas a Ucrania y que se encontraba "decepcionado" con el presidente ruso, Vladimir Putin, una semana después de que Estados Unidos anunciara que iba a suspender el envío de algunas armas a Kiev, en plena intensificación de los bombardeos de Moscú.

“Estoy frenando guerras. Y odio ver a la gente siendo asesinada”, aseguró Trump a periodistas durante la cena, donde expresó su consternación por las perdidas humanas de los combatientes de ambos bandos en la guerra de Ucrania. “Estoy decepcionado... que el presidente [Vladimir] Putin no haya frenado, no estoy feliz con eso”.

“Vamos a enviar algunas armas defensivas a Ucrania. Ellos tienen el derecho de defenderse y están siendo golpeados muy, muy duro. Está muriendo mucha gente”, confirmó Trump ante la pregunta de una periodista.

Fue el tercer encuentro cara a cara de Trump con Netanyahu desde que regresó al cargo en enero, y se produjo poco más de dos semanas después de que el presidente ordenara el bombardeo de instalaciones nucleares iraníes en apoyo a los ataques aéreos israelíes. Trump luego ayudó a concertar un alto el fuego en la guerra de 12 días entre Israel e Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Sala Azul de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 7 de julio de 2025. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS - AFP

Previamente, Netanyahu se reunió en Washington con el secretario de Estado Marco Rubio, según informó la oficina del premier israelí, especificando que inicialmente ambos mantuvieron una reunión extensa, seguida de una reunión a puerta cerrada.

“Tuvimos una conversación sustancial e importante sobre el fortalecimiento de la alianza entre Israel y Estados Unidos”, escribió Netanyahu en X sobre la reunión con Rubio, “y sobre los desafíos que compartimos en el ámbito regional e internacional”.

También mantuvo una conversación con el enviado especial del presidente Donald Trump para Oriente Medio, Steve Witkoff.

Fuera de la Casa Blanca, un grupo de manifestantes se congregó con consignas contra el premier israelí. Llevaban carteles que decían “belicista”, “primer ministro del genocidio” y mostraban fotos de niños desnutridos en Gaza con el lema “¡Israel hizo esto!“.

Terminar la guerra en la Franja de Gaza y liberar a los rehenes israelíes retenidos por Hamas tiene “la máxima prioridad” para el presidente, declaró el lunes la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, antes del encuentro.

Las negociaciones indirectas entre Israel y el grupo terrorista Hamas continuaron este lunes en Doha, con el objetivo de negociar un alto el fuego tras 21 meses de conflicto y alcanzar un acuerdo para liberar a rehenes israelíes a cambio de presos palestinos.

El presidente Donald Trump habla durante una reunión con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Sala Azul de la Casa Blanca, el lunes 7 de julio de 2025, en Washington. Alex Brandon - AP

Un funcionario palestino indicó que las partes no lograron “ningún avance en la sesión de negociaciones de la mañana”, pero afirmó que estas continuarán.

Witkoff viajará a la capital de Qatar y se unirá a los diálogos esta semana, anunció Leavitt.

El domingo, el presidente Trump estimó que hay posibilidades de lograr un acuerdo “esta semana”.

Antes de embarcar rumbo a Washington el domingo, Netanyahu dijo que su reunión con Trump puede “definitivamente ayudar a avanzar” el acuerdo.

Trump impulsa una tregua en Gaza, sumida en una grave crisis humanitaria tras casi dos años de una guerra desencadenada por el ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel.

Manifestantes se congregan cerca de Blair House para protestar contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, antes de su reunión con el presidente estadounidense Donald Trump el 7 de julio de 2025 en Washington, D.C. BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

Netanyahu indicó que envió a su equipo a Doha con “instrucciones claras” de alcanzar un acuerdo “bajo las condiciones acordadas”.

Previamente, señaló que la respuesta de Hamas a un borrador de una propuesta de cese el fuego respaldada por Washington y transmitida por los mediadores Qatar y Egipto, contenía exigencias “inaceptables”.

Trump, “termine la guerra”

Según fuentes palestinas cercanas a las discusiones, la propuesta incluye una tregua de 60 días, durante la que el grupo islamista liberaría a 10 rehenes israelíes vivos y varios cadáveres de secuestrados, a cambio de la excarcelación de presos palestinos en Israel.

No obstante, dijeron, Hamas exige también ciertas condiciones para la retirada de Israel, garantías contra la reanudación de los combates durante las negociaciones y el retorno del sistema de distribución de ayuda dirigido por la ONU.

Horas antes de su visita, decenas de personas se manifestaban en Tel Aviv, incluidos familiares de los rehenes israelíes.

Manifestantes protestan contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, antes de su reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump, frente a la Casa Blanca en Washington, D.C., el 7 de julio de 2025. BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

“Presidente Trump, haga historia. Tráigalos a casa. Termine la guerra”, se leía en un cartel afuera de la misión diplomática de Estados Unidos en esa ciudad.

De las 251 personas secuestradas el 7 de octubre de 2023 durante el ataque de Hamas en Israel, 49 siguen cautivas en Gaza, 27 de las cuales el ejército israelí cree que están muertas.

Desde el inicio de la guerra, los mediadores han negociado dos ceses temporales de los combates. Los últimos esfuerzos por negociar una nueva tregua han fracasado. El principal punto de discordia es el rechazo de Israel a la exigencia de Hamas de un alto el fuego duradero.

La Defensa Civil informó este lunes que 12 personas murieron en ataques de Israel en Gaza.

Las restricciones impuestas a los medios de comunicación en Gaza y las dificultades para acceder a muchas zonas impiden verificar de forma independiente las cifras y los datos facilitados por la Defensa Civil.

“Estamos perdiendo jóvenes, familias y niños cada día, y esto tiene que terminar”, dijo Osama al Hanawi, un residente en Gaza. “Ya se ha derramado demasiada sangre”.

El ataque de Hamas que desencadenó la guerra dejó 1219 muertos en Israel, mayoritariamente civiles, según un balance basado en datos oficiales israelíes. Al menos 57.523 palestinos han muerto en la ofensiva israelí en Gaza, sobre todo civiles, según el Ministerio de Salud de este territorio gobernado por Hamas, estadísticas que la ONU considera fiables.

Agencias AP, Reuters y AFP