Conflicto globalizado: el mapa que muestra los más de 20 países involucrados en la guerra de Irán

La guerra que estalló tras los ataques contra el programa nuclear iraní ya desbordó largamente el marco de un enfrentamiento bilateral.

En cuestión de días, el conflicto arrastró a potencias globales, monarquías del Golfo, milicias regionales y aliados occidentales a un tablero militar cada vez más complejo.

Bases atacadas, corredores energéticos en riesgo, despliegues navales y alianzas en tensión convirtieron lo que comenzó como una ofensiva puntual en un choque de escala internacional que amenaza con redibujar el equilibrio estratégico de Medio Oriente.

Desde el Golfo Pérsico hasta el Mediterráneo oriental, pasando por el Cáucaso y las capitales europeas, cada país involucrado cumple un rol distinto: algunos combaten directamente, otros sufren ataques en su territorio, varios aportan fuerzas o infraestructura militar, y unos pocos intentan contener la escalada mientras protegen sus intereses económicos y energéticos.

El mapa del conflicto que sigue permite dimensionar esa expansión: quiénes participan, cómo quedaron atrapados en la guerra y qué papel desempeña cada uno en una crisis que ya supera con creces las fronteras de Irán, Israel y Estados Unidos.