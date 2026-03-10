Conflicto globalizado: el mapa que muestra los más de 20 países involucrados en la guerra de Irán
La ofensiva contra el programa nuclear iraní y la posterior escalada militar ya arrastraron a potencias globales, aliados regionales y actores indirectos a un conflicto que se extiende desde el Golfo Pérsico hasta Europa; un repaso país por país para entender cómo se fue ampliando la guerra
- 4 minutos de lectura'
La guerra que estalló tras los ataques contra el programa nuclear iraní ya desbordó largamente el marco de un enfrentamiento bilateral.
En cuestión de días, el conflicto arrastró a potencias globales, monarquías del Golfo, milicias regionales y aliados occidentales a un tablero militar cada vez más complejo.
Bases atacadas, corredores energéticos en riesgo, despliegues navales y alianzas en tensión convirtieron lo que comenzó como una ofensiva puntual en un choque de escala internacional que amenaza con redibujar el equilibrio estratégico de Medio Oriente.
Desde el Golfo Pérsico hasta el Mediterráneo oriental, pasando por el Cáucaso y las capitales europeas, cada país involucrado cumple un rol distinto: algunos combaten directamente, otros sufren ataques en su territorio, varios aportan fuerzas o infraestructura militar, y unos pocos intentan contener la escalada mientras protegen sus intereses económicos y energéticos.
El mapa del conflicto que sigue permite dimensionar esa expansión: quiénes participan, cómo quedaron atrapados en la guerra y qué papel desempeña cada uno en una crisis que ya supera con creces las fronteras de Irán, Israel y Estados Unidos.
- Estados Unidos: Inició la ofensiva contra el programa nuclear iraní; sufre ataques en bases regionales y bajas militares.
- Israel: Coordinó ataques iniciales; eliminó al Líder Supremo iraní, junto a Estados Unidos, y combate a Hezbollah en territorio libanés.
- Irán: Respondió bombardeando Israel y bases estadounidenses; cerró el Estrecho de Ormuz, afectando el suministro petrolero mundial.
- Emiratos Árabes Unidos: Sufrió ataques en hoteles, edificios residenciales, aeropuertos y puertos; cerró su embajada en Teherán y evalúa acciones militares.
- Qatar: Suspendió producción de gas por ataques; su fuerza aérea derribó aviones iraníes; su base Al Udeid fue atacada.
- Kuwait: Atacado por Irán; reportó muertes de soldados estadounidenses y civiles; derribó por error aviones amigos.
- Bahréin: Sede de la 5ª Flota estadounidense atacada; sufrió impactos en zonas residenciales y muertes civiles.
- Omán: Pasó de mediador a blanco de ataques iraníes contra bases de EEUU e instalaciones portuarias.
- Arabia Saudita: Sufrió ataques en bases y refinerías; evalúa unirse a la respuesta militar contra Irán.
- Jordania: Instalaciones militares estadounidenses atacadas; un campamento alemán en su territorio fue bombardeado.
- Líbano: Hezbollah se unió a Irán; sufre bombardeos masivos e incursión terrestre israelí con miles de desplazados.
- Irak: Irán atacó el Kurdistán; milicias pro-iraníes asaltaron bases y la embajada estadounidense en Bagdad.
- Chipre: Su territorio fue atacado por drones dirigidos hacia las bases británicas que operan en la isla; esto arrastró a Europa al conflicto.
- Turquía: Desplegó fuerzas en Chipre.
- Azerbaiyán: Denunció ataques iraníes contra un aeropuerto y civiles; prepara medidas de represalia para defender su soberanía.
- Francia: Desplegó el portaaviones nuclear Charles de Gaulle; apoya la posibilidad de realizar bombardeos contra Irán.
- Gran Bretaña: Su base en Chipre fue atacada; autorizó uso de sus bases a Estados Unidos y envió destructores al Golfo.
- Alemania: Su personal fue atacado en Jordania; el canciller Merz coordina con Trump posibles represalias militares.
- Grecia: Envió fuerzas a Chipre.
- Rusia: Provee inteligencia satelital a Irán sobre movimientos de buques y aviones estadounidenses en la región.
- Ucrania: Desplegó especialistas e interceptores para ayudar a proteger a los aliados de los drones suicidas iraníes.
- Australia: Envía misiles y aviones de radar para asistir en la defensa aérea de los países del Golfo.
- China: Pide alto al fuego por su dependencia petrolera, pero suministraría asistencia financiera y militar a Irán.
Otras noticias de Guerra en Medio Oriente
Volatilidad en los mercados. Baja el precio del petróleo y se aleja de los US$100 tras la fuerte suba
Parte de guerra, día 11. Conflicto en Medio Oriente: todo lo que hay que saber
"No hay estrategia iraní, hay tácticas". Guerra en Medio Oriente: un analista internacional explicó por qué se trata de un conflicto “con muchas capas” y el rol de Rusia
- 1
Trump aseguró que Australia otorgará asilo a algunas jugadoras de la selección de fútbol iraní
- 2
La elección del hijo de Khamenei como nuevo líder supremo de Irán parece cerrar el camino a un rápido fin de la guerra
- 3
Kraamzorg, el sistema neerlandés único en el mundo para ayudar a las madres primerizas
- 4
Estados Unidos redobla la presión y asegura que hoy será el día “más intenso” de ataques en Irán