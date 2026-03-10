El mensaje de Donald Trump a Mojtaba Khamenei, el nuevo líder supremo de Irán

WASHINGTON.- El presidente estadounidense Donald Trump volvió a criticar la designación de Mojtaba Khamenei como nuevo líder supremo de Irán en lugar de su padre, el fallecido ayatollah Alí Khamenei. Tras haber dicho que “no durará mucho sin su aprobación”, el líder republicano advirtió: “No creo que pueda vivir en paz”.

“Podría estar dispuesto a dialogar con Irán, pero esto dependería de las condiciones”, añadió Trump en declaraciones a la cadena Fox tras explicar que había escuchado que Teherán estaba dispuesto a dialogar.

El primer mandatario estadounidense ya había afirmado que el elegido por los iraníes tendría que obtener “su aprobación”. “Si no la obtiene, no durará mucho”, declaró el jefe de Estado este lunes en diálogo con ABC News.

Hace unos días, Trump había calificado a Mojtaba, de una elección “inaceptable” y sugirió que debería tener voz en la elección del próximo Líder Supremo de Irán. En sintonía, Israel anunció que el nuevo guía supremo sería “un objetivo”.

El ministro iraní de Exteriores, Seyed Abbas Araqchi. captura

Tras las declaraciones de Trump, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, respondió tajante. “No permitimos que nadie interfiera en nuestros asuntos internos. Es responsabilidad del pueblo iraní elegir a su nuevo líder”, declaró en el programa “Meet the Press” de la NBC. Y este martes, en diálogo con PBS News, sumó: “No creo que hablar con los estadounidenses siga estando en nuestra agenda”.

Para Araghchi, el nombramiento de Mojtaba Khamenei como nuevo líder supremo confirma que Estados Unidos e Israel fracasaron en su objetivo de un cambio de régimen. El canciller dijo que Washington y Tel Aviv no tienen un objetivo realista en mente y ahora solo están sembrando el caos.

“Pensaron que, en dos o tres días podrían lograr un cambio de régimen, una victoria rápida y clara, pero fracasaron. No lograron sus objetivos al principio, y ahora, después de 10 días, creo que no tienen rumbo”, declaró Araghchi el lunes por la noche.

Ali Khamenei y su hijo y sucesor, Mojtaba. ATTA KENARE - KHAMENEI.IR/AFP

Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que Israel estuvo “quebrándole los huesos” al poder de Irán desde el inicio de la ofensiva conjunta con Estados Unidos el 28 de febrero, y subrayó que la operación “aún no terminó”. “No hay duda de que, con las acciones tomadas hasta ahora, estamos quebrando sus huesos, y todavía no terminamos”, enfatizó el primer ministro.

Desde Teherán, el jefe de seguridad de Irán, Ali Larijani, restó importancia a las amenazas de Trump de golpear con más fuerza a la república islámica si se detiene el flujo de petróleo a través del estratégico estrecho de Ormuz. “Irán no teme a sus amenazas vacías. Ni siquiera aquellos más poderosos que ustedes podrían eliminar a la nación iraní”, dijo.

Con información de ANSA y AFP