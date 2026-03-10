El mensaje de Donald Trump a Mojtaba Khamenei, el nuevo líder supremo de Irán
El presidente estadounidense apuntó nuevamente contra la designación del ayatollah; cuestionó las probabilidades de alcanzar el diálogo con el país de Medio Oriente
- 3 minutos de lectura'
WASHINGTON.- El presidente estadounidense Donald Trump volvió a criticar la designación de Mojtaba Khamenei como nuevo líder supremo de Irán en lugar de su padre, el fallecido ayatollah Alí Khamenei. Tras haber dicho que “no durará mucho sin su aprobación”, el líder republicano advirtió: “No creo que pueda vivir en paz”.
“Podría estar dispuesto a dialogar con Irán, pero esto dependería de las condiciones”, añadió Trump en declaraciones a la cadena Fox tras explicar que había escuchado que Teherán estaba dispuesto a dialogar.
El primer mandatario estadounidense ya había afirmado que el elegido por los iraníes tendría que obtener “su aprobación”. “Si no la obtiene, no durará mucho”, declaró el jefe de Estado este lunes en diálogo con ABC News.
Hace unos días, Trump había calificado a Mojtaba, de una elección “inaceptable” y sugirió que debería tener voz en la elección del próximo Líder Supremo de Irán. En sintonía, Israel anunció que el nuevo guía supremo sería “un objetivo”.
Tras las declaraciones de Trump, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, respondió tajante. “No permitimos que nadie interfiera en nuestros asuntos internos. Es responsabilidad del pueblo iraní elegir a su nuevo líder”, declaró en el programa “Meet the Press” de la NBC. Y este martes, en diálogo con PBS News, sumó: “No creo que hablar con los estadounidenses siga estando en nuestra agenda”.
Para Araghchi, el nombramiento de Mojtaba Khamenei como nuevo líder supremo confirma que Estados Unidos e Israel fracasaron en su objetivo de un cambio de régimen. El canciller dijo que Washington y Tel Aviv no tienen un objetivo realista en mente y ahora solo están sembrando el caos.
“Pensaron que, en dos o tres días podrían lograr un cambio de régimen, una victoria rápida y clara, pero fracasaron. No lograron sus objetivos al principio, y ahora, después de 10 días, creo que no tienen rumbo”, declaró Araghchi el lunes por la noche.
Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que Israel estuvo “quebrándole los huesos” al poder de Irán desde el inicio de la ofensiva conjunta con Estados Unidos el 28 de febrero, y subrayó que la operación “aún no terminó”. “No hay duda de que, con las acciones tomadas hasta ahora, estamos quebrando sus huesos, y todavía no terminamos”, enfatizó el primer ministro.
Desde Teherán, el jefe de seguridad de Irán, Ali Larijani, restó importancia a las amenazas de Trump de golpear con más fuerza a la república islámica si se detiene el flujo de petróleo a través del estratégico estrecho de Ormuz. “Irán no teme a sus amenazas vacías. Ni siquiera aquellos más poderosos que ustedes podrían eliminar a la nación iraní”, dijo.
Con información de ANSA y AFP
Otras noticias de Donald Trump
"No hay estrategia iraní, hay tácticas". Guerra en Medio Oriente: un analista internacional explicó por qué se trata de un conflicto “con muchas capas” y el rol de Rusia
Una por una. Las frases más fuertes de Javier Milei ante inversores extranjeros en el Argentina Week en Nueva York
“Banalidad del mal”. Boric se despide de la presidencia con una última crítica a Trump tras una relación marcada por fuertes cruces
- 1
Trump aseguró que Australia otorgará asilo a algunas jugadoras de la selección de fútbol iraní
- 2
Kraamzorg, el sistema neerlandés único en el mundo para ayudar a las madres primerizas
- 3
Cuál es el precio del barril de petróleo hoy, lunes 9 de marzo
- 4
La elección del hijo de Khamenei como nuevo líder supremo de Irán parece cerrar el camino a un rápido fin de la guerra