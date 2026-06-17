Conmoción en Brasil: una mujer murió al caer cuando se preparaba para hacer rapel

Rosemary Suzart Garcia, de 59 años, murió este domingo en Brasil cuando se encontraba realizaba el ascenso necesario para la posterior práctica. Testigos del incidente señalaron que la mujer cayó tras aplicarse repelente de insectos.

El incidente tuvo lugar en la zona conocida como Gruta do Spar. La mujer estaba en el lugar junto con un grupo de 15 personas, entre los que había un guía, según informó el medio G1 -perteneciente al Grupo Globo-.

La mujer murió a los 59 años

Testigos reconstruyeron la situación ante la policía. Indicaron que la mujer se encontraba caminando hacia el punto de anclaje para hacer rapel y llevaba puesto el equipo de seguridad, incluidos guantes y casco.

En ese marco, la mujer decidió aplicarse repelente de insectos. En ese momento, levantó una pierna y se le resbaló el otro pie, lo que generó que perdiera el equilibrio y cayera por el precipicio.

Los testigos también indicaron que el guía del grupo intentó agarrar a Suzart Garcia pero que, por la empinada pendiente del terreno, no pudo evitar que cayera. Por su parte, el hombre a cargo del grupo confirmó que corrió hacia ella e intentó agarrarla del brazo pero que no llegó a hacerlo y que se agarró de una raíz, lo que evitó que también él mismo se convierta en víctima.

El lugar donde sucedió este incidente es una zona una antigua zona minera que se encuentra dentro del municipio brasileño de Maricá. Tras dejar de ser utilizada con ese fin hace ya 50 años, la zona se convirtió en un popular destino turístico caracterizado por sus formaciones rocosas, por contar también con un lago y una cueva de aproximadamente 40 metros de altura.

Gruta do Spar es el lugar en el que se encontraba la mujer junto con el resto del grupo Medio G1

Respecto a este caso, la Policía Civil indicó que se encuentra investigando el caso. En tanto, según reportó G1, la municipalidad de Maricá señaló que la zona en la que ocurrió el incidente es propiedad privada.

Este episodio se dio una día después de la muerte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, la joven que fue lanzada sin cuerdas durante la práctica de otro deporte extremo, el bungee jumping. En ese caso, fue en el municipio brasileño de Limeira, en el interior del estado de San Pablo.

Rosemary Suzart Garcia murió cuando se dirigía a realizar rapel

Sucedió en el Ponte do Esqueleto (Puente de Esqueleto), un lugar conocido por la práctica de deportes extremos. Muchos turistas llegan cada año para llevar adelante distintos tipos de actividades. El lugar también atrae a influencers que muestran las pruebas y las condiciones de las distintas proezas.

En los videos que circulan al respecto en redes sociales sobre la situación que concluyó con la muerte de Rodrigues de Freitas se puede ver una cuerda sobre la superficie del puente, después de que tres empleados alzaran a la joven y la arrojaran por el precipicio. En otras imágenes se ve la caída desde uno de los laterales y puede distinguirse con precisión que la joven de 21 años tenía puesto el arnés de seguridad pero sin ninguna cuerda que la sujetara.

La joven fue lanzada sin cuerdas desde un puente en San Pablo (Foto: redes)

Los tres hombres, ahora involucrados en la investigación, cargan a la mujer en brazos hasta la plataforma y la impulsan hacia el suelo, en donde se puede ver una superficie montañosa y con vegetación. En ese momento, la soga que debía sujetar a la turista se ve enrollada en el suelo, mientras el resto de los asistentes comienza a gritar: “¡La cuerda! ¡La cuerda!”.

La Policía Militar informó que, tras el episodio, dos de los empleados se dieron a la fuga por la zona boscosa de Limeira, aunque tiempo después fueron localizados con la ayuda de un helicóptero. En total, se registraron seis personas detenidas y el caso fue remitido al Segundo Distrito Policial de Limeira.