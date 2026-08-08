Conmoción en Río de Janeiro por otro accidente de un helicóptero turístico: murieron el piloto y tres colombianas

RÍO DE JANEIRO.– Un accidente de helicóptero causó este sábado la muerte de cuatro personas en Río de Janeiro, tres turistas colombianas y el piloto, al caer en una zona boscosa durante un recorrido panorámico, solo un mes y medio después del accidente del influencer argentino Gaspi.

El helicóptero se estrelló en el Parque Nacional de Tijuca, una zona de gran densidad en la ladera de una montaña.

Los bomberos confirmaron que el piloto y tres mujeres quedaron irreconocibles debido a las quemaduras y difundieron imágenes de la nave envuelta en llamas en el corazón del bosque, en un terreno escarpado.

Los bomberos trabajan en el sitio donde cayó el helicóptero donde viajaban las tres turistas colombianas [e]STR - XinHua

Los equipos de rescate tuvieron que desplazarse por tierra hasta el lugar del accidente debido a las dificultades de acceso. La operación movilizó a unos 40 militares, además de vehículos y unidades especializadas.

La cónsul general de Colombia en Río de Janeiro, Diana Páez, declaró que las tres mujeres formaban parte de un grupo de seis personas de una familia colombiana que viajó para celebrar los 15 años de una adolescente. Su abuela, una tía y una prima fallecieron en el accidente.

El grupo se había dividido en dos porque el helicóptero tenía capacidad para llevar solo a tres pasajeros. La adolescente tenía previsto tomar otro vuelo más tarde junto con su padre y la pareja de este.

El consulado señaló que brindó apoyo a las autoridades brasileñas en la identificación de las víctimas, tarea “difícil” debido al estado de los cuerpos.

🚨 PLANTÃO: Um helicóptero caiu na manhã deste sábado (8), próximo à Vista Chinesa, no Alto da Boa Vista, Zona Sul do Rio. Pelo menos quatro pessoas morreram. Equipes do Corpo de Bombeiros atuam no local, de difícil acesso. pic.twitter.com/pQU2FLp1L8 — Voz e Pauta (@vozepauta) August 8, 2026

El accidente ocurrió cerca de la Vista China, un monumento que reproduce una pagoda china, popular entre los turistas por sus vistas panorámicas de Río de Janeiro desde un punto elevado en el bosque.

En junio, una colisión aérea entre dos helicópteros en Río de Janeiro causó la muerte de seis personas, entre ellas el famoso cantante estadounidense Oliver Tree y el youtuber argentino Gaspar Prim.

Los viajes en helicóptero son una atracción popular para los turistas que desean contemplar los famosos puntos de interés de Río de Janeiro y el esplendor natural de esta ciudad costera.

El alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Cavaliere, declaró en X que había solicitado a la Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil (ANAC) que tomara medidas inmediatas para aumentar la vigilancia y garantizar la seguridad de los vuelos en helicóptero, cuya frecuencia sigue en aumento en esta metrópolis altamente turística.

El youtuber Gaspi murió hace un mes y medio también en un accidente de helicóptero

Cavaliere sugirió la posibilidad de suspender los vuelos panorámicos durante una o dos semanas o el tiempo que requiera realizar una inspección rigurosa.

“Quiero que la ANAC adopte estas medidas, incluida la posibilidad de suspender los vuelos panorámicos durante una o dos semanas, o el tiempo necesario para realizar una inspección más exhaustiva de los helipuertos, las aeronaves y el mantenimiento de las mismas, garantizando así la seguridad de quienes visitan la ciudad, de los turistas y de la población que circula por aquí”, señaló.

El alcalde subrayó que corresponde a la agencia federal decidir qué medidas se adoptarán.

“La ANAC deberá tomar una decisión y fijar su postura. Lo que defiendo, como alcalde, es que esta competencia –la de realizar este tipo de análisis– pertenece a la ANAC; es de ámbito federal. Llamo la atención sobre esto: no se puede pasar por alto el hecho de que hemos tenido un accidente aéreo en Río de Janeiro en un intervalo de apenas mes y medio. Por lo tanto, lo que la alcaldía pide a la ANAC es que tome medidas”, insistió.

La ANAC informó en respuesta que estaba en contacto con la alcaldía para realizar una auditoría de fiscalización conjunta, centrada especialmente en los vuelos panorámicos, aunque no adelantó qué medidas se tomarán.

Agencias AFP, Xinhua y diario O Globo/GDA