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Accidente de Gaspi en Río de Janeiro: un informe registró que los helicópteros tenían el mismo plan de vuelo

Según el documento, la aeronave en la que se trasladaba el youtuber argentino no apareció en los radares del sistema aéreo brasileño

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Gaspi falleció en el accidente el pasado 14 de junio
Gaspi falleció en el accidente el pasado 14 de junio(Fuente: Instagram/@gaspipd)

A poco más de un mes del accidente en el que perdieron la vida el youtuber Gaspar Prim, alias Gaspi, y otras cinco personas en Río de Janeiro, un informe brindó detalles del siniestro y estableció que los dos helicópteros involucrados contaban con el mismo plan de vuelo. Además, indicó que la aeronave en la que se trasladaba el creador de contenido argentino no apareció en los radares del sistema aéreo brasileño.

Según lo consignado por el medio brasilero G1, el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa) elaboró un documento sobre el hecho ocurrido el pasado 14 de junio con el objetivo de determinar cómo ocurrió el episodio.

De acuerdo a lo trascendido, el helicóptero con matrícula PP-MAC, en el que se hallaban Gaspi, el director argentino Lucas Vigniale, el DJ brasileño Lucas Frota y el cantante estadounidense Oliver Tree, partió desde el aeropuerto de Jacarepaguá con destino a Angra dos Reis. Al mando estaba el piloto Alexandre Souza.

Por otro lado, el vehículo con matrícula PR-DJJ, despegó desde el aeropuerto Santos Dumont, con el fin de ir a Guaratiba. El único a bordo era el conductor, Charles Marsillac.

El documento estableció que ambas aeronaves utilizaron para sus planes de vuelo las Rutas Especiales de Helicópteros (REH) de Praia y Grota, con puntos coincidentes en la zona de Tachas, donde finalmente se produjo la colisión.

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