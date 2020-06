La pandemia que generó el nuevo coronavirus desató una crisis sin precedentes en todos los países del mundo y la Argentina no es la excepción Fuente: LA NACION - Crédito: Aníbal Greco

La pandemia que generó el nuevo coronavirus desató una crisis sin precedentes en todos los países del mundo y la Argentina no es la excepción . Pero para dimensionar el impacto real que provocará el virus en el país, expertos de diversas áreas puntualizaron algunas de sus preocupaciones y desafíos para el futuro.

" La imagen es preocupante y alarmante . Es una crisis inédita sobre un país que está ya desafiado y que reconoce una crisis que antecede a la irrupción del coronavirus . Para millones de argentinos las consecuencias de la pandemia son dramáticas . La crisis traerá mayor contracción de la actividad económica, pérdida de empleo y un incremento de la pobreza", expresó Roberto Valent, coordinador residente de las Naciones Unidas en la Argentina, en la presentación del análisis inicial de Naciones Unidas sobre el impacto socioeconómico y ambiental del Covid-19.

Para el coordinador residente de Naciones Unidas, el impacto en la actividad económica, en coincidencia con las proyecciones de la OCDE, podría caer entre un 8,2% y un 10% en caso de que se registre un segundo brote de coronavirus en el país. En tanto, pronosticó que la pobreza podría escalar al 58,6% a fines de este año.

Por otra parte, sobre la dimensión sanitaria, Maureen Birmingham, representante de Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud en Argentina, destacó la respuesta argentina a la pandemia, que permitió al principio aplanar la curva y preparar los sistemas de salud, pero advirtió: "Sabemos por experiencia en otros países que si se relajan las restricciones, el virus sigue presente y es probable que vuelva".

A su vez, detalló una serie de iniciativas urgentes y necesarias para evitar un "disparo descontrolado" de contagios: "Hay que aplicar otras medidas para romper las cadenas de transmisión, como la intensificación de la vigilancia para saber a dónde está el virus, el testeo de casos sospechosos y seguimiento de los contactos estrechos que deberán hacer la cuarentena de 14 días para evitar el contagio".

Sobre la situación del mercado laboral, el director en Argentina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Pedro Americo Furtado de Oliveira, reconoció que la pandemia repercutió en todos los sectores , pero especialmente en el comercio, los productos no esenciales, el turismo, la gastronomía y el servicio doméstico, según enumeró. Además, detalló que actualmente hay 1.200.000 personas que están buscando trabajo y estimó que se perderán en la Argentina entre 750.000 y 820.000 empleos .

Si bien los expertos reconocieron que el impacto de la pandemia varía entre las personas, destacaron la vulnerabilidad de ciertos grupos. Entre ellos, Florence Anne Raes, representante de ONU mujeres, señaló a las mujeres, niñas, personas de la comunidad LGBT, trabajadores informales y migrantes que "ya tenían una situación de vulnerabilidad" que ahora se ve exacerbada.

Pero también alertó sobre algunos otros fenómenos que se verán agravados, como la violencia de género , algo que "preocupa particularmente", el incremento de los embarazos adolescentes, provocado por el rechazo de asistir a hospitales por anticonceptivos frente al temor a contagiarse de coronavirus, la separación de familias migrantes por el cierre de fronteras o la falta de acceso a productos de higiene y la inseguridad alimentaria.

En coincidencia, Luisa Brumana, representante de Unicef, distinguió que, aunque el 81% de los hogares de la Argentina tenían actividades escolares durante la cuarentena. existe un porcentaje que no contaban con acceso a internet o a un dispositivo electrónico para llevar adelante las clases de manera virtual. "Estamos viendo que en esta fase de transición los chicos se alejan de la escuela. Por eso, pedimos un esfuerzo de concentrarse en volver a buscar a esas familias para que sus niños puedan recuperarse e ir a clase", dijo.

La representante de Unicef estimó que la pobreza infantil, que afectaba a fines del 2019 el 53% de los niños podría escalar al 58% para el fin del 2020. "Lo importante es ver la incidencia de la pobreza según la situación de los adultos de referencia. Obviamente las familias que trabajan en la informalidad tienen un panorama más vulnerable, al igual que los hogares con jefatura femenina o migrantes. También la ubicación de la vivienda es una de las características que más incide dentro de la pobreza", explicó Brumana.

Por último, Mauricio Valdes, representante local del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), pidió no dejar afuera el enfoque ambiental . "Es importante no dejar por fuera la dimensión ambiental en la recuperación para atender el cambio climático porque estamos en un punto critico a nivel planetario. La Argentina no es uno de los principales emisores del mundo, de hecho, se estima que sus emisiones son del 0,1 del total de emisiones a nivel global y esas emisiones pueden haber bajado aún más por la pandemia, por lo que hay cierto margen para hacer una transición hacia las energías limpias ", sostuvo.

Los expertos coincidieron en la necesidad de hacer un abordaje multidimensional para mitigar el impacto de la pandemia, pero reconocieron una crisis nunca antes vista para la Argentina, que ya contaba con factores de vulnerabilidad preexistentes. "El informe nos enseña un estado de situación que ya arrastraba una crisis antes de la pandemia, pero también señala que hay una oportunidad para implementar una recuperación orientada al desarrollo sostenible ", cerró Valent.