El presidente chino, Xi Jinping, en una visita a Wuhan, donde se originó el brote de coronavirus Fuente: AFP

Rafael Mathus Ruiz Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de mayo de 2020 • 11:21

WASHINGTON.- China rechazó las acusaciones de Estados Unidos de que el nuevo coronavirus surgió del Instituto de Virología de Wuhan, al tildarlas de "absurdas y ridículas" y negar que existan evidencias que aten el inicio de la pandemia que confinó al mundo a uno de los laboratorios del instituto chino.

Desde hace ya varios días, el presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Mike Pompeo, le han dado aire a las sospechas de que el origen del virus SARS-CoV-2 está en el Instituto de Virología de Wuhan , donde se inició el brote. Trump dijo que había visto evidencias, y Pompeo luego redobló ese mensaje al indicar que tenía "una enorme cantidad de pruebas" que el nuevo patógeno había salido del laboratorio.

La respuesta del gobierno chino fue descartar por el momento la posibilidad de una investigación internacional, y poner el énfasis en la "victoria final" contra el virus y el control de la pandemia , y contrarrestar la politización "absurda y ridícula" de la crisis, indicó el embajador de Pekín ante la ONU en Ginebra, Chen Xu, según el diario The Guardian.

"La principal prioridad, por el momento, es centrarse en la lucha contra la pandemia hasta que ganemos la victoria final. Necesitamos un enfoque y una asignación de recursos adecuada", afirmó el diplomático chino. "Necesitamos para salvar tantas vidas como podamos. Para saber si se llevará a cabo la invitación o cómo, debemos tener la configuración de prioridad correcta en este momento y, por otro lado, necesitamos la atmósfera correcta", agregó.

Pekín reforzó ese mensaje desde su cancillería. Al ser consultada por las declaraciones de Pompeo en su conferencia de prensa regular, la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores, Hua Chunying, afirmó: "Creo que este asunto debería ser dejado a científicos y expertos médicos, y no a políticos que mienten por sus propios fines políticos internos. Pompeo habló repetidamente, pero no pudo presentar ninguna evidencia. ¿Por qué? Porque no tiene".

El Instituto de Virología de Wuhan ha sido foco de sospechas, controversias y eje de teorías conspirativas , que afirman que el virus fue diseñado como un arma biológica. Pero nada de eso ha sido verificado. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, según sus siglas en inglés) aseguran que el virus es natural, y que se originó en murciélagos, al igual que el del MERS o el SARS. La comunidad de inteligencia de Estados Unidos descartó que sea "hecho por el hombre", e incluso el Pentágono puso en duda las afirmacione de Trump y Pompeo.

"¿Salió del laboratorio de virología en Wuhan? ¿Ocurrió en un mercado húmedo allí en Wuhan? ¿Ocurrió en otro lugar? Y la respuesta a eso es, no lo sabemos", dijo ayer en una conferencia de prensa el general del ejército Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto. El gobierno de Estados Unidos aún investiga el origen.

Anthony Fauci , principal experto en efermedades infecciosas de la Casa Blanca, dijo en una entrevista con National Geographic que la evidencia científica apunta a que el virus "evolucionó en la natural y saltó de especies".