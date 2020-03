Coronavirus: detectan un caso en una conferencia donde estuvo Trump

Trump, en la conferencia CPAC. Fuente: AP

WASHINGTON.- Dos de las conferencias más populares que se realizan cada año en Maryland, muy cerca de Washington, quedaron atadas al coronavirus. La Unión Conservadora Americana (ACU, según sus siglas en inglés) informó que uno de los asistentes a la conferencia CPAC, un encuentro anual de la base del Partido Republicano devenido en un Trumpfest, contrajo el virus.

El presidente norteamericano, Donald Trump ; el vicepresidente, Mike Pence, y los principales funcionarios de la Casa Blanca, incluidos el secretario de Estado, Mike Pompeo, y la hija y asesora del presidente, Ivanka Trump, participaron de la conferencia, pero la organización dijo que ni Trump ni Pence tuvieron contacto con la persona infectada , quien además no estuvo en ninguno de los eventos en el salón principal. La Casa Blanca ya fue informada.

"El individuo está bajo el cuidado de profesionales médicos en el estado de Nueva Jersey y fue puesto en cuarentena", indicó ACU. "Este asistente no tuvo interacción con el presidente o el vicepresidente y nunca asistió a los eventos en el salón principal", agregó en un comunicado enviado a los asistentes.

Además de esa persona, dos neoyorquinos que participaron de una conferencia organizada por el Comité de Asuntos Públicos de Israel (Aipac, según sus siglas en inglés) dieron positivo a los análisis del coronavirus, según indicaron las autoridades sanitarias de la capital, Washington.

"Según nuestra investigación hasta el momento, en colaboración con el Departamento de Salud del Estado de Nueva York, no existe un riesgo identificado para los asistentes a la conferencia en este momento ", dijo la alcaldía en un comunicado. Los dos casos eran asintomáticos "lo que significa que no estaban experimentando síntomas como fiebre o tos mientras estaban en Washington", y por lo tanto "no tienen un riesgo identificable para las personas expuestas a ellos ".