¿Existe una variante chilena del Covid-19?: así lo aseguran en Israel

A la par que enfrenta la segunda ola de la pandemia de coronavirus, mucho peor que la primera, Chile está hoy envuelto en una polémica luego de que desde Israel aseguraran que detectaron en su aeropuerto a un ciudadano que estaba infectado con una variante de Covid-19 proveniente de ese país.

¿Cómo fue que llegaron a esta idea de cepa chilena? El ministerio de Salud de Israel confirmó ayer que un adulto vacunado que regresó recientemente del extranjero fue diagnosticado con esta versión del virus tras realizarse un examen de secuencia genómica. Y si bien no especificaron de qué nación provenía, sí indicaron que estaba vacunado y que se contagió igual.

Tras conocerse la noticia, las autoridades del gobierno chileno de Sebastián Piñera reaccionaron rápido y salieron a desmentir la posibilidad de que exista una cepa originada en ese país. Si bien aún está en estudio el lugar del surgimiento de la cepa andina, que podría ser tanto el país como Perú, el director del Instituto de Salud Pública, Heriberto García, afirmó que revisaron la base de datos de la Iniciativa Global para Compartir los Datos de los Virus Gripales, donde se denominan las variantes según el país de origen, y dijo que no hay información de una “variante chilena”.

“No aparece ninguna variante denominada ‘chilena’, por lo tanto descartamos que exista una variante chilena en el mundo. Lo que puede haber ocurrido, es que en Israel realizaron la revisión de un viajero, que pasó por Chile, y que tiene una variante distinta a las ya detectadas en el país y que tampoco son de las variantes de preocupación o de interés, que son alrededor de 10 en todo el mundo”, explicó García, de acuerdo con lo publicado por el diario La Tercera.

Chile, uno de los países que más ha vacunado a su población en el mundo. Sin embargo, esto no evitó un fuerte aumento de los contagios.

Por su parte, los especialistas en Israel insisten en que pese a la exitosa campaña de vacunación, la más avanzada en el mundo, que ya permitió a la población del país caminar por las calles sin barbijos, los cuidados deben permanecer porque aún no cuentan con toda la información sobre las nuevas variantes o su influencia en las personas vacunadas o quienes ya se recuperaron de Covid-19.

De acuerdo con lo publicado por el diario The Times of Israel, los funcionarios están preocupados porque no conocen con precisión cuán efectivas son las vacunas contra las nuevas mutaciones del virus y entienden que un relajamiento total podría causar un nuevo brote y retrasar el programa de inmunización del país.

De hecho, debido a estos temores el ministerio de Salud prohibió a los israelíes viajar a India, México, Sudáfrica, Brasil, Ucrania, Etiopía o Turquía a menos que reciban un permiso especial.

Al tiempo que se mantiene en alerta, ayer Israel reportó que el número de pacientes con coronavirus en estado grave cayó por debajo de 100 por primera vez desde julio pasado. 58 de ellas precisan respiradores. Además se diagnosticaron 61 nuevos casos, lo que eleva el número total desde que comenzó la pandemia a 838.664. Los muertos por el brote son 6369.

En las calles sin tapabocas en Israel MENAHEM KAHANA - AFP

