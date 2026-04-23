Agredieron al príncipe heredero exiliado de Irán, Reza Pahlavi, durante su aparición en Berlín

BERLÍN.- El príncipe exiliado de Irán, Reza Pahlavi, fue agredido este jueves durante su visita a Alemania. Un manifestante se acercó a Pahlavi, que se encontraba custodiado, y le tiró un líquido colorado, de un tono similar al de la “salsa de tomate”, sobre el traje y parte del rostro. La policía detuvo al responsable inmediatamente después del ataque.

El episodio se dio en el marco de una gira europea que incluyó paradas previas en Suecia e Italia. Pahlavi, de 65 años, llegó a la ciudad con el objetivo de posicionarse como el gestor de una transición política en su país de origen, frente a la escalada de la guerra en Medio Oriente.

Cuando el dirigente se retiraba de una de sus exposiciones, un activista traspasó el perímetro de seguridad de su custodia y le arrojó un líquido colorado antes de que los efectivos de seguridad lograran reducirlo. Tras el incidente, la policía de Berlín arrestó al individuo y lo trasladó a una dependencia local para iniciar las investigaciones correspondientes.

El momento en que le arrojan un líquido colorado a Pahlavi

La presentación

Durante la conferencia de prensa previa al incidente, el dirigente cuestionó la efectividad de los canales diplomáticos con las autoridades actuales de Irán y calificó el diálogo con la jerarquía clerical como una “política de apaciguamiento” y “una concesión”.

El heredero del trono derrocado en 1979 también aseguró que los nuevos responsables del gobierno iraní solo son caras diferentes del mismo sistema.

Por otro lado, el dirigente instó a las naciones europeas a adoptar medidas de presión más severas, como la expulsión inmediata de los embajadores de la República Islámica y la provisión de asistencia técnica para que los ciudadanos iraníes recuperen el acceso a internet. Pahlavi incluso remarcó la necesidad de que la población local retome el control de las calles mediante un "levantamiento popular".

El canciller alemán evitó el contacto público con Pahlavi durante su visita (Photo by Anna KURTH / AFP) ANNA KURTH - AFP

El gobierno del canciller alemán Friedrich Merz evitó el contacto directo: un portavoz oficial comunicó que el Poder Ejecutivo no programó audiencias con Pahlavi, aunque algunos legisladores sí habrían hablado con él.

Esta distancia oficial coincide con la postura de la Casa Blanca, ya que el presidente estadounidense Donald Trump mantuvo su escepticismo sobre la representatividad del hijo del shá y no concretó reuniones formales con su equipo.

Aun así, Pahlavi defiende su legitimidad recordando las consignas coreadas a favor de su dinastía durante las protestas de enero y febrero, por lo que su estrategia política depende exclusivamente de la capacidad de la sociedad civil para "derrocar al sistema actual mediante la movilización masiva“.

Agencia AFP y ANSA