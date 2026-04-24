En qué consiste la nueva estrategia del régimen iraní, a casi dos meses de iniciada la guerra, según un analista internacional

La Guardia Revolucionaria de Irán ejecutó la captura de tres embarcaciones civiles en el estrecho de Ormuz mediante el despliegue de lanchas rápidas. En este contexto, el analista internacional Andrés Repetto detalló en LN+ las características de la nueva estrategia del régimen iraní tras esta maniobra técnica.

Las imágenes que difundió la Guardia Revolucionaria muestran a los soldados cuando suben por escaleras de mano para tomar el control de la cubierta de los barcos. El analista internacional describió la acción como una táctica de comandos similar a la que aplican las fuerzas de los Estados Unidos: “Los iraníes, un poco más precario, subiendo por escaleras para tomar. Pero el resultado es el mismo. La captura de no un buque, sino tres, que ya están en la costa de Irán.

Andres Repetto en LN+

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, fijó la posición oficial a través de un mensaje en la red social y condicionó la apertura del estrecho de Ormuz a que los Estados Unidos levanten el bloqueo que impide la salida de los barcos iraníes hacia el Golfo: “La República Islámica de Irán siempre ha dado la bienvenida al diálogo y al acuerdo, y lo hace actualmente. La mala fe, el bloqueo y las amenazas son el principal obstáculo para una negociación real. El mundo es testigo de sus charlas hipócritas y de la contradicción entre sus afirmaciones y sus acciones”.

La estrategia de resistencia del régimen prioriza el soporte de la presión internacional el mayor tiempo posible, ya que indicaron que Teherán no abrirá el paso marítimo hasta obtener concesiones económicas directas.

La capacidad nuclear del régimen iraní

El director de la Organización de las Naciones Unidas para la energía atómica, Rafael Grossi, alertó sobre el nivel de enriquecimiento de uranio en territorio iraní y afirmó que el país cuenta con la materia prima necesaria para fabricar armamento de destrucción masiva.

El momento en que los miembros de la Guardia Revolucionaria suben al buque enmascarados

“El uranio es vital a la altura que lo ha enriquecido Irán. Claramente no es para uso civil lo que ha hecho, pero la pregunta es a cuánto está eventualmente, que eso no lo han respondido, a cuánto está eventualmente y si tiene la capacidad para fabricarla”, remarcó Repetto.

La reacción de Donald Trump

El presidente de los Estados Unidos minimizó el impacto de la captura de los buques sobre los acuerdos vigentes: “¡Excelentes noticias! Me acaban de informar que las ocho mujeres manifestantes que iban a ser ejecutadas esta noche en Irán no serán asesinadas. Cuatro serán liberadas de inmediato y las otras cuatro serán condenadas a un mes de prisión”.

Frente a estas declaraciones, el especialista remarcó: “Estamos viendo también que hay una crisis interna. Dentro del Pentágono, nada más y nada menos que el secretario de la Marina, el hombre que tenía sobre sus espaldas, sobre sus hombros, todo el operativo militar en un momento en que la guerra se trasladó a lo naval, fue despedido y no es el primer alto cargo del Pentágono que es despedido”.

Donald Trump Alex Brandon - AP

El analista planteó una duda sobre la estabilidad del mando estadounidense: “Estamos en un momento quizás para imaginarnos cuánto tiempo podemos estar arriba de un buque de esa dimensión con los ojos cerrados y el buque a la deriva. En algún momento con algo va a chocar”.