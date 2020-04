Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de abril de 2020 • 11:45

El confinamiento hogareño por coronavirus animó a las cabras salvajes a invadir las calles vacías de Llandudno, una localidad en el norte de Gales . Con los residentes cumpliendo la cuarentena en sus casas, los caprinos se animaron a invadir la vía pública que convirtieron en su campo de pastoreo y juegos .

Las cabras de Cachemira, que fueron originalmente un regalo para Lord Mostyn de la Reina Victoria, descendieron de la península Gran Orme y entraron en la ciudad galesa la semana pasada para trotar por las calles y comer flores de los jardines , según publicó The Guardian .

La cabras pasean por las calles de Llandudno al norte de Gales Crédito: DPA

"Son curiosos, las cabras lo son, y creo que se preguntan qué está pasando como todos los demás" , dijo la concejala Carol Marubbi a BBC .

Andrew Stuart, quien vive en Llandudno hace casi 22 años, dijo a ITV : "Normalmente no se ven las cabras tan lejos, pueden bajar del Gran Orme, pero creo que la gente y los automóviles generalmente les impiden ir mucho más lejos".

El vecino sostuvo que "parecen haber bajado porque hace viento, y como no hay nadie más alrededor, se arriesgan y se meten en la ciudad" .

El Consejo de Conwy informó que no podían evitar que las cabras deambularan por la ciudad. Según un portavoz: "Las cabras que van a la ciudad no son nada inusual, particularmente en esta época del año, no hay forma de detenerlas" .

Lilah Mason, otro vecino de Llandudno, dijo a ITV: "Creo que la mayoría de las personas que viven en el pueblo los aprecian y disfrutan mucho al verlos en el pueblo" . Además, sostuvo que "unas pocas flores perdidas en la primavera es un precio justo a pagar para poder verlas de cerca".

Por otro lado, la concejala local Penny Andow , que vive en el área hace 33 años, le dijo a CNN que nunca ha visto a las cabras aventurarse desde el Gran Orme hasta la ciudad .

Carl Triggs, también residente de la zona, relató que vio las cabras cuando regresaba a casa después de entregar máscaras de equipo de protección personal. "Las cabras viven en la colina que domina la ciudad. Se quedan allí, rara vez se aventuran en la calle" , dijo a CNN.

