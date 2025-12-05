EE.UU. exige que Europa asuma la defensa convencional de la OTAN para 2027

WASHINGTON.– Estados Unidos quiere que Europa se haga cargo de la mayor parte de las capacidades de defensa convencional de la OTAN, desde la inteligencia hasta los misiles, para 2027, según dijeron responsables del Pentágono a diplomáticos en Washington esta semana, lo que implica un plazo ajustado que a algunos cargos europeos les ha parecido poco realista.

El mensaje, según cinco fuentes familiarizadas con el asunto –incluido un funcionario estadounidense–, fue transmitido esta semana en una reunión en Washington entre personal del Pentágono encargado de la política de la OTAN y varias delegaciones europeas.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, conversa con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en La Haya, el 25 de junio de 2025 NICOLAS TUCAT� - AFP�

El traspaso de la responsabilidad de Washington a los miembros europeos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte cambiaría radicalmente la forma en que Estados Unidos, miembro fundador de la alianza de posguerra, trabaja con sus socios militares más importantes.

En la reunión, los responsables del Pentágono indicaron que Washington aún no estaba satisfecho con los avances que Europa ha realizado para aumentar sus capacidades de defensa desde la invasión rusa de Ucrania en 2022.

Soldados suecos desembarcan en el puerto de Riga, Letonia, el sábado 18 de enero de 2025 Johan Nilsson / TT - TT News Agency

Los representantes norteamericanos dijeron que si Europa no cumple el plazo de 2027, Estados Unidos podría dejar de participar en algunos mecanismos de coordinación de defensa de la OTAN, dijeron las fuentes, que solicitaron hablar bajo condición de anonimato.

Al mismo tiempo, algunos cargos del Capitolio están al tanto de la reunión y se encuentran preocupados por el mensaje enviado a los europeos por el Pentágono, según un responsable estadounidense.

Pedido ambicioso

Las capacidades de defensa convencionales incluyen activos no nucleares, desde militares hasta armas, y los responsables no explicaron como Estados Unidos mediría el progreso de Europa para asumir la mayor parte de la carga.

Tampoco estaba claro si el plazo de 2027 representaba la posición del Gobierno de Trump o solo las opiniones de algunos representantes del Pentágono. Existen importantes desacuerdos en Washington sobre el papel militar que Estados Unidos debe desempeñar en Europa.

Aviones Eurofighter Typhoon de las fuerzas aéreas de España e Italia participan en una Misión de Patrulla Aérea de la OTAN en Lituania, el 12 de septiembre de 2023 Mindaugas Kulbis - AP

Por su parte, varios responsables europeos dijeron que el plazo de 2027 no era realista, independientemente de como Washington mida el progreso, ya que Europa necesita más que dinero y voluntad política para reemplazar ciertas capacidades estadounidenses en el corto plazo.

Entre otros retos, los aliados de la OTAN se enfrentan a retrasos en la producción de equipos militares que están intentando adquirir. Aunque las autoridades norteamericanas han animado a Europa a comprar más material de fabricación estadounidense, algunas de las armas y sistemas de defensa más preciados fabricados en Estados Unidos tardarían años en entregarse si se pidieran hoy.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, habla con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en Bruselas, el 15 de octubre de 2025 Omar Havana - AP

Washington también aporta capacidades que no pueden comprarse, como inteligencia, vigilancia y reconocimiento únicos que han demostrado ser clave en el esfuerzo bélico ucraniano.

Los países europeos han aceptado la exigencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que asuman más responsabilidad sobre su propia seguridad y han prometido grandes aumentos en el gasto de defensa.

La Unión Europea se ha fijado el objetivo de que el continente esté listo para defenderse en 2030 y dice que debe llenar vacíos en sus defensas aéreas, drones, capacidades de guerra cibernética, municiones y otras áreas. Responsables y analistas afirman que incluso ese plazo es muy ambicioso.

Los países de la OTAN están acelerando el paso para rearmarse Getty Images

Al pedírsele un comentario, un responsable de la OTAN que hablaba en nombre de la alianza dijo que los aliados europeos habían empezado a asumir más responsabilidad en la seguridad del continente, pero no hizo comentarios sobre el plazo de 2027.

"Los aliados han reconocido la necesidad de invertir más en defensa y trasladar la carga de la defensa convencional" de Estados Unidos a Europa, dijo el responsable.

El Pentágono y la Casa Blanca no respondieron inmediatamente a las peticiones de comentarios.

Agencia Reuters