El Instituto Nacional Holandés para la Salud Pública recomendó a las personas solteras buscar un "compañero sexual" o "de abrazos" para transitar la pandemia disminuyendo los riesgos de contagio del coronavirus Fuente: AFP

15 de mayo de 2020 • 15:38

AMSTERDAM.- El gobierno de Holanda , que ha adoptado una estrategia de "confinamiento inteligente" ante el coronavirus , está reabriendo gradualmente negocios, gimnasios, restaurantes y escuelas, pero sigue recomendando que las personas se mantengan a 1,5 metros de distancia, incluso cuando visitan a sus amigos y familiares en hogares privados.

Esa regla complica las relaciones íntimas entre personas que aún no viven juntas, ha reconocido el Instituto Nacional Holandés para la Salud Pública y el Medio Ambiente , conocido como RIVM. Por lo tanto, la entidad ha hecho una extraña recomendación: las personas solteras necesitadas deben encontrar un "compañero de abrazos" o un "compañero sexual" con el que puedan asociarse de manera segura durante la pandemia .

"Discutan la mejor manera de hacer esto juntos", sugirió RIVM. "Por ejemplo, reúnase con la misma persona para tener contacto físico o sexual (por ejemplo, "un compañero de abrazos" o "amigo sexual"), siempre que esté libre de enfermedad. Haga buenos arreglos con esta persona acerca de cuántas otras personas ven. Cuantas más personas vea, mayores serán las posibilidades de [propagar] el coronavirus".

El instituto de salud también advirtió que las personas deben abstenerse de tener relaciones físicas con alguien sospechoso de tener el virus , que se propaga fácilmente a través del contacto cercano y en los espacios cerrados.

"No tenga relaciones sexuales con su pareja si han sido aislados debido a sospecha de infección por coronavirus", dijo el RIVM. "El sexo contigo mismo o con otros a distancia también es posible".

El bloqueo inteligente o selectivo rige en Holanda desde el 23 de marzo, y ha permitido que hasta tres visitantes ingresen a un hogar con la estricta condición de que mantengan su distancia.

El cambio de opinión del instituto holandés sigue la expresión de una inmensa frustración en algunos sectores por las reglas para las personas solteras. En un artículo de opinión escrito en el periódico Het Parool , y retomado por The Guardian , Linda Duits, una periodista especializada en temas de género, criticó directamente al RIVM, argumentando que el sexo era un derecho humano.

"La proximidad y el contacto físico no son un lujo, son necesidades básicas", escribió Duits. "Si hemos aprendido algo de la epidemia de SIDA, es que no tener relaciones sexuales no es una opción".