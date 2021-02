Coronavirus: el país que superó a Israel y es nuevo líder en ritmo de vacunación

En Emiratos Árabes Unidos se han vacunado contra el coronavirus 44,63 de cada 100 personas al 8 de febrero de 2021 Fuente: AFP

Sin dudas Israel es el líder mundial en vacunación. En tan solo dos meses ha administrado 5,7 millones de dosis entre sus habitantes, lo que equivale a 65,83 inyecciones por cada 100 personas, el número más alto del mundo, según un análisis de Our World in Data. Además, ha inmunizado completamente (aplicó las dos dosis) al 24,92% de su población, una cifra impactante, si se considera que le sigue Estados Unidos, con tan solo el 2,85% de la población totalmente inmunizada.

Sin embargo, la semana pasada un país destronó al indiscutido líder al aplicar más dosis diarias de la vacuna contra el coronavirus a sus habitantes. A partir del 4 de febrero, Emiratos Árabes Unidos (EAU) aumentó su ritmo de vacunación hasta superar a Israel en cantidad de dosis diarias aplicadas per cápita. Con un despliegue de al menos 140.000 inyecciones diarias, el país de la península de Arabia alcanzó una tasa de 1,41 dosis diarias por cada 100 personas, superando a la de Israel (1,12 dosis diarias por cada 100 personas).

Le siguen Gran Bretaña (0,63), Estados Unidos (0,44), Malta (0,37), Bahréin (0,24), Suiza (0,22), Serbia (0,18), Polonia (0,18) y España (0,15).

Además, en dosis acumuladas per cápita, Emiratos Árabes Unidos ocupa el segundo lugar del podio detrás de Israel, con 44,63 dosis por cada 100 personas. No hay información actualizada en Our World in Data sobre el porcentaje de personas completamente inmunizadas, es decir aquellas que recibieron las dos dosis. El último dato es del 10 de enero, cuando se había inmunizado completamente al 2,53% de la población. Sin embargo, The Guardian informó el 3 de febrero que EAU había vacunado a casi el 25% de su población.

Un hombre espera antes de recibir una dosis de la vacuna contra el coronavirus en un centro de vacunación instalado en el Centro Financiero Internacional de Dubai, el 3 de febrero de 2021 Fuente: AFP

Y según anunciaron las autoridades sanitarias emiratíes el mes pasado, el país de casi 10 millones de habitantes se encamina a vacunar a la mitad de su población antes de finales de marzo.

"Estamos muy satisfechos con el progreso que hemos logrado", dijo Omar Ghobash, el ministro adjunto de cultura y diplomacia pública de los EAU a CNBC. "Obviamente, hay personas que todavía se enferman y, lamentablemente, fallecen, pero en general creemos que hemos logrado encontrar el equilibrio entre la salud y la seguridad por un lado y la viabilidad económica por el otro".

El país ha diversificado el riesgo de su inversión y han apostado por diferentes vacunas: la fórmula de Pfizer/BioNTech, la china de Sinopharm, la de Oxford/AstraZeneca y la Sputnik V del Instituto Gamaleya. Además, el laboratorio inidio Bharat Biotech anunció hoy que era probable que exportara su vacuna contra el coronavirus a Brasil y los Emiratos Árabes Unidos esta semana, un gran éxito para la inyección aprobada en el hogar para uso de emergencia sin datos de eficacia de un ensayo en etapa tardía.

La vacunación es gratuita y prioriza a las personas mayores de 60 años, con enfermedades crónicas y a los trabajadores sanitarios de primera línea en la lucha contra la enfermedad. Sin embargo, el gobierno ya ha avanzado con otros sectores. Ayer, por ejemplo, Dubai comenzó la inmunización de los trabajadores del transporte público, ya que apunta a permanecer abierto al turismo internacional a pesar del aumento en los casos.

Un grupo de hombres espera ser vacunado contra el Covid-19 en Dubai el 8 de febrero de 2021 Fuente: AFP

También para aumentar el turismo, la vacuna Sinopharm se ofrece a un puñado de personas adineradas que pagan por el acceso al programa de vacunación, según un club exclusivo de Londres que afirma ser intermediario del servicio, informó The Guardian.

Emiratos Árabes Unidos acumuló 332.603 casos de coronavirus desde el comienzo de la pandemia (de los cuales 313.060 se han recuperado) y 947 muertes. Desde finales de diciembre de 2020, los contagios se dispararon dando lugar a una segunda ola más devastadora que la primera.

