Coronavirus: reabrió Francia tras seis meses y Emmanuel Macron salió a tomar un café

PARÍS.- Comer en la vereda o la terraza de un restaurante, visitar un museo o ir al cine: los franceses recuperaron parte de su libertad hoy, lo que representó un alivio tras más de seis meses de duras medidas para contener la expansión del Covid-19 en el país.

Reabrieron los bares, restaurantes y cines en Francia. Gran cantidad de gente se acercó a los bares con terrazas en distintas ciudades BERTRAND GUAY - AFP

Con más de 108.000 muertos, Francia es uno de los países europeos más enlutados por el coronavirus, pero la situación sanitaria mejoró después de las restricciones y de la aceleración de la campaña de vacunación. Los restaurantes franceses, cerrados desde finales de octubre, fueron eje del lockdown más largo de Europa, a excepción de Polonia, donde recuperaron el servicio en espacios exteriores el sábado pasado, luego de siete meses.

Pese a que la lluvia amenazaba con aguar la jornada, los cafés, bares y restaurantes volvieron a abrir sus veredas, con limitación de seis comensales por mesa y aforos reducidos al 50%.

Uno de los primeros en reinaugurar las terrazas fue el presidente Emmanuel Macron, quien tomó un café con el primer ministro Jean Castex, cerca del Palacio del Elíseo, sede de la presidencia francesa. “Es un pequeño momento de libertad recuperada, fruto de nuestros esfuerzos colectivos”, dijo el mandatario.

"Es un pequeño momento de libertad recuperada, fruto de nuestros esfuerzos colectivos", dijo Macron en referencia con su salida

Aunque pidió a los franceses mantenerse “atentos” frente a las variantes del coronavirus, el portavoz del gobierno Gabriel Attal se mostró optimista frente a un regreso a una “vida cada vez más normal”, con la reactivación “progresiva” y “prudente” de la economía.

Jean, un jubilado parisino, disfrutó en una terraza de un café con leche acompañado de una croissant. “Esperaba con ansias este día. Antes del cierre venía todas las mañanas, me tomaba uno o dos cafés y leía el diario, era mi ritual antes de arrancar el día”, dijo a la AFP este habitante del histórico barrio de Saint-Germain, que “no baja la guardia” pese a que ya recibió las dos dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech.

En Francia, más de 20 millones de personas -que representan 30% de la población- recibieron al menos una vacuna contra el coronavirus BERTRAND GUAY - AFP

Museos, cines y teatros reabren tras 203 días de cierre

Tras 203 días seguidos de cierre -durante los cuales dependieron principalmente de las ayudas estatales para mantenerse a flote- los museos, cines y teatros también retomaron su actividad.

”Nos alegramos de poder recibirlos de nuevo”, escribieron en la página web del Museo del Louvre, el más visitado del mundo. Allí, la reserva de entradas para una exposición de esculturas del Renacimiento fue muy alta.

Además de una limitación de aforo de una persona por cada ocho metros cuadrados, para garantizar una visita en condiciones óptimas el público tendrá que reservar antes un horario y utilizar obligatoriamente el tapabocas.

El mismo aforo se aplicará en las tiendas de ropa, decoración o juguetes, y otros comercios no esenciales, autorizados a abrir tras dos meses con el cerrojo puesto.

Los que esperarán un poco más

Sin embargo, no todos los establecimientos abrirán sus puertas hoy. Algunos esperarán hasta la tercera fase de la desescalada, prevista para el 9 de junio, ya que consideran que no es rentable abrir antes.

“El modelo económico no funciona con un 50% de aforo y un cierre a las 21, mi estructura no lo permite, no funciona”, lamentó el célebre chef francés Philippe Etchebest, que dirige las cocinas del restaurante Le Quatrième Mur, en la ciudad de Burdeos.

La relajación de medidas para hoy también incluye que el toque de queda nocturno comience dos horas más tarde: pasó desde las 19 a las 21. La última de las tres fases del plan de reapertura está prevista para el 30 de junio, si la pandemia lo permite, cuando desaparecerán el toque de queda y las demás restricciones.

En Francia, el número de casos por cada 100.000 habitantes en una semana descendió a 142, en relación con los 400 a principios de abril CHRISTOPHE SIMON - AFP

El número de pacientes con Covid-19 en cuidados intensivos cayó a 4250 el lunes, frente a los cerca de 6000 de hace un mes. Mientras, el número de casos por cada 100.000 habitantes en una semana descendió a 142, en relación con los 400 a principios de abril. En Francia, más de 20 millones de personas -que representan 30% de la población- recibieron al menos una vacuna.

Agencias AFP y AP

LA NACION