Desde el 31 de diciembre pasado, la Policía intervino 70 veces en la costa rochense por llamados al 911 o constatación de aglomeraciones. Fuente: Archivo

MONTEVIDEO.- La movida nocturna en la costa comienza después de la medianoche en los balnearios uruguayos cuando los jóvenes se reúnen alrededor de parlantes portátiles y conservadoras. Cada balneario presenta su particularidad, y tras un fin de semana con desbordes en tres puntos concretos, las autoridades ajustan los controles para evitar la propagación del coronavirus.

A pesar de la ausencia de argentinos y brasileños, ausencia que explica básicamente que las reservas entre semana estén entre el 30% y el 40%, hubo un fin de semana con desbordes en tres puntos: La Pedrera, Punta del Diablo y Barra de Chuy, lugares donde se registro la mayoría de las intervenciones policiales. La otra novedad del verano fue la Avenida Solari de La Paloma convertida en peatonal, además, que bares y restaurantes tienen sus mesas en las calles.

Las noches más complejas, las que presentaron la mayor cantidad de reuniones con bajo o nulo cuidado sanitario, fueron la del jueves 31 de diciembre y la del viernes 1°. Al despedir el 2020, la Avenida Solari, la principal de La Paloma, presentaba una hilera de autos con sus correspondientes parlantes y conservadoras. En La Pedrera por momentos hubo baile en la calle principal y luego la fiesta se trasladó a la playa.

Rocha se presenta como un destino "seguro", a pesar de que se encuentra en la zona naranja, según el índice de Harvard, por la cantidad de casos activos, que ayer eran 51. El riesgo llega de la mano de los visitantes, principalmente desde Montevideo.

Desde el 31 de diciembre pasado, la policía intervino 70 veces en la costa rochense por llamados al 911 o constatación de aglomeraciones. El vocero y coordinador de la Jefatura de Rocha, Alexis Duarte, informó que la mayoría de las intervenciones policiales se han concentrado en La Pedrera, Punta del Diablo y Barra de Chuy. A menudo las denuncias son por reuniones de seis o siete personas que están en una casa cumpliendo con la burbuja.

"Si bien se exhortó, ahí no hubo tanta consciencia de la gente. Hubo algunos cánticos hacia la Policía y arrojaron algunas botellas, no hacia los efectivos, sino al suelo. No hubo agresiones a la Policía. También hay que tener en cuenta la cantidad de gente. A veces una intervención puede llevar a un mal mayor. Muchas veces están alcoholizados, sin tapabocas, sin respetar distancias y le restan importancia, pero nosotros no tenemos pensado reprimir para evitar la aglomeración. Sí vamos a reprimir en caso de que seamos atacados con piedras o botellas", aclaró Duarte.

El coordinador de la jefatura de Rocha informó que no hubo represión ante aglomeraciones y que el primer día del año amaneció sin detenidos en el departamento por este tema, pero en la jefatura resolvieron destinar más efectivos en los próximos días para la dispersión de reuniones riesgosas. El coordinador recuerda que para prevenir esto la Policía ha incautado parlantes, con previa autorización de Fiscalía, aunque en lo que va de este año aún no lo han hecho.

Diario El País/GDA

