BRUSELAS.- Esta mañana las autoridades de la farmacéutica AstraZeneca, que junto a la Universidad de Oxford desarrollan una vacuna contra el coronavirus, debían reunirse con varios funcionarios de la Unión Europea (UE) pero sorprendieron a todos al levantarse de la mesa de diálogo y posponer su participación. En medio de la polémica en Europa por la demora de las campañas de inoculación, y ante los reclamos de los diferentes gobiernos a la compañía, los representantes de la empresa retrasaron la discusión sobre las dificultades en cumplir con los plazos de entregas de su vacuna y provocaron tensión con el bloque.

La noticia fue anunciada por un alto funcionario europeo. El encuentro había sido agendado luego del anuncio de AstraZeneca sobre los retrasos en la entrega de su fármaco en el continente. Desde la UE esperaban que la firma explicase sus motivos ante figuras de los Estados miembros del bloque. Sin embargo una fuente del laboratorio dijo: "Podemos confirmar que no nos hemos retirado, asistiremos a la reunión con los funcionarios de la UE hoy" e intentó así bajar el tono a la controversia generada.

La semana pasada, la empresa anglo-sueca expresó a la unión que se estaba quedando atrás en sus objetivos de suministro de vacunas debido a problemas en el proceso de producción. En respuesta a este inconveniente, que se suma a una similar del fármaco de Pfizer/BioNTech, la UE declaró que a partir de ahora las empresas que fabrican vacunas tendrán que "notificar con anticipación cuando quieran exportar a terceros países".

La decisión de los representantes de la farmacéutica de posponer la reunión se da horas después de la entrevista publicada al director ejecutivo de AstraZeneca, Pascal Soriot, quien insistió que la empresa no tenía una obligación contractual y que estaba haciendo su "mejor esfuerzo" para suministrar su vacuna.

Desde la empresa se negaron a participar de una reunión con representantes del grupo tras la demora anunciada en la entrega de dosis Crédito: Agencia SINC

En diálogo con el diario El País, al referirse a las demoras, Soriot habló también de la producción y dijo: "En Europa, en particular, una de las plantas -igual que en la de Estados Unidos- ha tenido un bajo rendimiento. Básicamente, responde al hecho de aumentar la escala de producción como lo estamos haciendo, que nunca se había hecho hasta ahora. Hablamos de miles de millones de dosis a mucha velocidad. Nuestra mejor planta produce hasta tres veces más vacuna en sus cisternas que la peor de las plantas. Ha sido mala suerte. No hay ningún misterio en ello. Las plantas con menor rendimiento son las que suministran a Europa. No lo hemos hecho a propósito".

Asimismo, destacó todo lo que tuvieron que hacer desde la firma para poner en marcha el operativo, detalló que debieron modificar el proceso para ser capaces de producir miles de millones de dosis a un costo y a una velocidad razonables, que debieron realizar transferencias tecnológicas y también entrenar a sus empleados y socios.

En concreto, sobre las dosis que llegarán al continente, explicó: "En cuanto obtengamos la aprobación de la Agencia Europea del Medicamento, enviaremos inmediatamente tres millones de dosis a Europa. El siguiente envío será una semana después, y luego otro más en la tercera o cuarta semana de febrero. El objetivo es entregar 17 millones de dosis en febrero".

Por último, aseguró: "Asumimos toda la responsabilidad por lo ocurrido. Queremos mejorar y tenemos a miles de personas trabajando a pleno rendimiento. Muchos ni siquiera disfrutaron sus vacaciones navideñas. No estoy pidiendo que sientan pena por nosotros, pero hacemos lo mejor que podemos. Es un proceso complicado y a una gran escala".

Horas atrás la compañía comunicó un recorte en los suministros para la UE en el primer trimestre, que según un funcionario representa una baja del 60%, a 31 millones de dosis, por dificultades de producción en una planta en Bélgica. El contrato de la UE con AstraZeneca constituye un acuerdo de compra por anticipado de al menos 300 millones de dosis, siempre que se probara que la vacuna es segura y efectiva.

La respuesta de la UE

Pese a demorar el diálogo, de acuerdo con lo publicado por el diario The Guardian desde el bloque insistirán en que la farmacéutica regrese cuanto antes a la mesa de negociación para explicar el retraso. Incluso reclaman que publique el contrato que firmó con el bloque para proveer vacunas, después de que Soriot confirmara que el texto estaba basado en una cláusula de "mayor esfuerzo posible" y no compromete a la compañía con un plazo específico de entregas de vacunas.

En este marco, el lunes Bruselas amenazó con imponer estrictos controles de exportación en los próximos días a las vacunas contra el Covid-19 fabricadas en el bloque.

La UE, que tiene 450 millones de ciudadanos y la influencia económica y política de ser el mayor bloque comercial del mundo, está muy por detrás de países como Israel o Reino Unido en la campaña de vacunación al personal sanitario y a grupos de riesgo, a pesar de tener más de 400.000 muertes confirmadas por el virus desde el inicio de la pandemia.

Las demoras en las entregas planificadas de la vacuna de AstraZeneca, que se espera que reciba luz verde del regulador comunitario el viernes, junto a los contratiempos en la distribución de la desarrollada por Pfizer y BioNTech, aumenta la presión sobre los países del grupo.

