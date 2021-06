Coronavirus: Vladimir Putin reveló que se vacunó con la Sputnik V y contó por qué la eligió

MOSCÚ (AP).- El 23 de marzo se conoció la noticia de que el presidente ruso, Vladimir Putin, había recibido su primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Sin embargo, en ese momento no trascendió con cuál de los fármacos autorizados en su país había sido inoculado, algo que tampoco se develó en abril, cuando completó su esquema.

Hoy, en el evento televisivo anual Línea Directa, Putin no solo reveló que se vacunó con la Sputnik V, sino que también contó el motivo que lo hizo optar por el fármaco desarrollado en el Instituto Gamaleya.

De acuerdo al medio estatal ruso RT, Putin dijo que tomó la decisión basado en lo que sus colegas estaban eligiendo. “Necesitaba estar protegido, decidí vacunarme con la Sputnik V, especialmente desde que nuestras Fuerzas Armadas están siendo vacunadas con la Sputnik V y yo soy el comandante en jefe supremo, era mi única obligación y deber hacerlo”, explicó.

El presidente ruso también dio detalles de cómo se sintió tras recibir cada una de las dosis. “Después de la primera inyección no sentí nada. Bueno, me dolió un tiempo el lugar donde me la administraron”, expresó Putin, quien relató que fue inoculado con el segundo componente al mediodía del 14 de abril y develó que, tras ello, tuvo un poco de temperatura. También contó que se realizó un test y que tiene un elevado número de anticuerpos.

Explicó, además, que no había dejado trascender con fármaco fue vacunado para evitar una excitación innecesaria en ese momento, aunque expresó que sintió que este era el momento para revelar qué fórmula le administraron.

La comparación de la Sputnik V con otras vacunas

El mandatario ponderó la vacuna desarrollada por el Instituto Gamaleya -que recientemente confirmó su eficacia superior a 90% contra la variante Delta- y dijo que parece tener una mayor protección contra el virus y menos efectos secundarios que otras alternativas producidas en otros países, según lo que consignó RT.

“Más de 20 millones ya fueron vacunados en Rusia, como pueden ver todo está bien con nosotros. Gracias a Dios, no tuvimos situaciones tan trágicas después de la vacunación, como [se vio ocasionalmente] después del uso de AstraZeneca o Pfizer en otros lugares”, deslizó.

Récord de muertes por coronavirus en Rusia

No obstante, las muertes por coronavirus en Rusia alcanzaron un nuevo récord diario hoy, con 669 fallecidos, según los reportes oficiales. La nación registra más de 20.000 nuevos casos y unas 600 muertes diarias desde el jueves pasado.

Las autoridades atribuyeron dicho repunte -que comenzó a principios de junio- a la actitud relajada de los rusos a la hora de tomar precauciones, a la creciente prevalencia de variantes más contagiosas y al lento avance de las vacunaciones.

A pesar de que la Sputnik V es presentada como “la primera vacuna registrada en el mundo contra el Covid-19″, poco más del 15% de su población recibió al menos una dosis. El equipo que gestiona la lucha contra el coronavirus en Rusia reportó más de 5,5 millones de casos de coronavirus desde el comienzo de la pandemia y 135.214 muertes.

En medio del repunte, en 18 regiones rusas -desde Moscú a San Petersburgo y a la remota región oriental de Sakhalin- este mes hicieron obligatoria la vacuna para los empleados de varios sectores, como oficinas del gobierno, comercios minoristas, salud, educación, restaurantes y otros servicios.

Aunque Putin reafirmó su postura de que la vacunación debe ser voluntaria, insistió en que las decisiones de las autoridades locales eran acordes a la ley y necesarias para evitar medidas más duras.

