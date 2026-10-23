Crece la alarma en Europa por los ataques rusos en el Mar Negro: se hundió otro buque frente a Rumania

BUCAREST.– El presidente de Rumania, Nicusor Dan, acusó el viernes a Rusia de intensificar sus ataques contra el flanco oriental de la OTAN después de que un ataque con drones provocara el incendio y posterior hundimiento de un buque de carga frente a la costa rumana del mar Negro. El incidente dejó un marinero muerto y otros tres desaparecidos, mientras continuaban las tareas de búsqueda y rescate.

El barco, identificado como el Khoryv, navegaba bajo bandera de Comoras y llevaba a bordo a 13 tripulantes: diez ciudadanos ucranianos y tres azerbaiyanos. Según la Autoridad Naval Rumana, la embarcación emitió una señal de socorro alrededor de las 10 de la mañana hora local, a unas 13 millas náuticas (24 kilómetros) al este de la ciudad portuaria de Constanza, justo fuera del límite de las aguas territoriales rumanas.

El Ministerio del Interior informó que la policía de fronteras había sido alertada por el Centro de Coordinación Marítima sobre un incendio a bordo de una embarcación comercial. El barco sufrió daños importantes y volcó, con riesgo inminente de hundirse.

“De las 13 personas a bordo, 10 fueron rescatadas por otra embarcación comercial en la zona, nueve con vida y una fallecida”, señaló el Ministerio. “Otras tres siguen desaparecidas”.

Las condiciones meteorológicas dificultaban las operaciones. El mar estaba agitado, había fuertes vientos y la visibilidad era escasa, por lo que no fue posible desplegar un helicóptero. Las imágenes difundidas por las autoridades rumanas mostraban una pequeña parte del casco del carguero volcado que todavía sobresalía de las olas mientras el barco se hundía.

Rumania culpa a Rusia de un ataque con dron a un carguero en el Mar Negro

Aunque las autoridades no precisaron oficialmente la causa del incendio, medios locales informaron que la embarcación había sido alcanzada por un dron. Dan vinculó el episodio con la ofensiva rusa en Ucrania.

“Claramente forma parte del proceso de escalada de Rusia en su guerra en Ucrania”, dijo el presidente a los periodistas, y añadió más tarde que el buque había sido alcanzado por un dron.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó estar “profundamente alarmada por una nueva escalada rusa en el mar Negro” y denunció en X unos ataques “irresponsables” contra la navegación civil.

Deeply alarmed by yet another Russian escalation in the Black Sea.



A civilian vessel carrying Ukrainian and Azerbaijani crew has been struck off the coast of Romania.



These reckless attacks target innocent lives and openly defy international law.



My thoughts are with the… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 23, 2026

El Khoryv había zarpado de Turquía el 21 de octubre y se dirigía al puerto rumano de Sulina, según el sitio web especializado MarineTraffic.

Escalada

El hundimiento se produjo en medio de una reciente intensificación de los ataques contra buques mercantes en el mar Negro, frente a las costas de Rumania y Bulgaria, ambos miembros de la OTAN. En las últimas dos semanas, al menos siete buques de carga fueron alcanzados frente a las costas de Rumania y Bulgaria, en ataques que dejaron alrededor de 30 marineros muertos o desaparecidos, según Reuters.

Los ataques en las zonas económicas exclusivas de ambos países aumentaron la preocupación por una posible extensión de las consecuencias de la guerra entre Rusia y Ucrania hacia los países vecinos y por los riesgos para una ruta marítima de importancia internacional.

El martes, la OTAN anunció que enviaría más aviones de patrulla marítima, sistemas de radar y drones al mar Negro. La alianza no especificó qué medios desplegaría. El sábado anterior, aviones de combate rumanos habían derribado dos drones rusos durante tareas de patrullaje sobre aguas territoriales del país.

Los buques alcanzados en los últimos incidentes se encontraban fondeados cerca del canal de Sulina o navegaban hacia esa vía, que conecta el río Danubio con el mar Negro. El canal se convirtió en una ruta fundamental para las exportaciones de Ucrania, uno de los principales productores y exportadores mundiales de cereales y aceites alimentarios.

Desde que Rusia atacó los puertos ucranianos del mar Negro, Kiev depende en mayor medida de los puertos del Danubio y de las rutas marítimas que atraviesan aguas territoriales rumanas. La seguridad de esos corredores es clave para mantener las exportaciones agrícolas ucranianas y el transporte de mercancías en la región.

Ante el aumento de los incidentes, Ucrania, Rumania y Bulgaria pidieron a la OTAN que redoble sus esfuerzos para proteger la navegación comercial.

Agencias AP y Reuters