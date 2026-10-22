Trump le apuntó a LeBron James por realizar movimientos precompetitivos mientras sonaba el himno: “Una total desgracia”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a apuntar en las últimas horas a LeBron James, una de las máximas estrellas del básquet, y lo calificó como una “total desgracia” por haber hecho movimientos precompetitivos mientras sonaba el himno del país en la previa al partido entre los Philadelphia 76ers y los New York Knicks del pasado martes.

“Mientras suena nuestra himno nacional, LeBron James le falta el respeto a nuestro país”, expresó Trump mediante una publicación en su red Truth Social.

El dirigente republicano acompañó el mensaje con un video de corta duración, donde se observa al jugador de los Philadelphia 76ers simular el lanzamiento de una pelota al aro y efectuar movimientos de precalentamiento. A su lado, y en hilera, se hallaban sus compañeros, escuchando el himno estadounidense.

El video que compartió Trump

“Dije desde el principio que él no es bueno. Es una total desgracia. James se debería disculpar con todos esos grandes guerreros y héroes estadounidenses que murieron por la bandera de Estados Unidos y por todo lo que representa nuestro país”, agregó el dirigente republicano.

Trump hizo la publicación en las últimas horas, dos días después del partido, que, además, significó el debut de LeBron con los Philadelphia 76ers y el primero del equipo en la nueva temporada de la NBA.

La crítica de Trump a LeBron en Truth Social @DonaldTrump

El histórico jugador, con pasado en Cleveland, Miami y Los Ángeles Lakers, convirtió ocho puntos, pero no evitó la derrota por 106 a 100 contra los New York Knicks. Por el momento, no respondió a la crítica del presidente estadounidense.

Personalidades enfrentadas

No es la primera vez que Trump arremete con LeBron, quien tuvo críticas para con el líder republicano durante su primer mandato en la Casa Blanca, durante las protestas en Estados Unidos impulsadas por el Black Lives Matter.

En 2017, el líder republicano criticó a los jugadores de fútbol americano que se habían arrodillado durante el himno estadounidense en diversos partidos como forma de protesta contra la violencia racial.

“¿No les encantaría ver a uno de estos dueños de la NFL [Liga Nacional de Fútbol], cuando alguien le falte el respeto a nuestra bandera, decir: ‘Saquen a ese hijo de ... del campo ahora mismo?. ¡Fuera! ¡Está despedido! ¡Está despedido!’”, había manifestado Trump.

Trump ya había criticado a LeBron en 2017 Jose Luis Magana - FR159526 AP

James, uno de los referentes de las protestas entre los deportistas, le salió al cruce. “No voy a dejar que un individuo no importa el poder o el impacto que él tenga, use el deporte como una plataforma para dividirnos”, dijo en esa oportunidad. Y agregó que “la gente dirige este país, no un individuo”.

La respuesta de Trump no se hizo esperar. “Lebron James acaba de ser entrevistado por el hombre más tonto de la televisión, Don Lemon. Hizo que Lebron pareciera inteligente, lo cual no es fácil de hacer”, publicó el mandatario en sus redes.