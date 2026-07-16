Crisis política y protestas en varias ciudades de Ucrania por la destitución del Ministro de Defensa

KIEV.– El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, pidió este jueves “unidad” en el mando militar en medio de una fuerte crisis política desatada por la destitución del ministro de Defensa, Mykhailo Fedorov, y en paralelo a una amplia reestructuración del gobierno que incluyó el nombramiento de un nuevo primer ministro.

La decisión generó protestas en Kiev y otras ciudades del país, en un contexto especialmente delicado para Ucrania, que enfrenta incesantes ataques rusos mientras la guerra se acerca a los cuatro años y medio.

“Francamente, un presidente en tiempos de guerra no debería tener que elegir en una situación así”, afirmó Zelensky al referirse al conflicto entre Fedorov y el comandante en jefe del Ejército, Oleksandr Syrskyi. “Me gustaría mucho que hubiera unidad”, agregó.

Manifestantes sostienen pancartas con mensajes como "Dejen en paz a Fedorov" y "Que se joda el sistema que trabaja en mi contra" durante una protesta contra el presidente de Ucrania, Zelensky TETIANA DZHAFAROVA - AFP

La salida de Fedorov, de 35 años y considerado un modernizador clave dentro de las Fuerzas Armadas, provocó una inmediata reacción en las calles. Cientos de manifestantes, en su mayoría jóvenes, se congregaron en el centro de Kiev, donde corearon consignas contra la cúpula militar y en apoyo al exministro. También se registraron protestas en ciudades como Dnipro, Odessa y Lviv.

La crisis política ocurre en paralelo a una escalada de los ataques rusos. Durante la noche, misiles impactaron en Kiev, dejando al menos dos muertos y cinco heridos, entre ellos un niño, según el Servicio de Emergencias ucraniano.

Reorganización en plena guerra

La destitución de Fedorov forma parte de una reconfiguración más amplia del gobierno impulsada por Zelensky. En ese marco, el Parlamento aprobó el nombramiento de Sergiy Koretsky, hasta ahora director de la empresa estatal de energía Naftogaz, como nuevo primer ministro, con 289 votos a favor.

El mandatario justificó su elección por la experiencia de Koretsky en el sector energético, clave para enfrentar el próximo invierno, cuando se intensifican los ataques rusos contra la infraestructura eléctrica del país.

Zelensky, que se mantiene en el poder bajo la ley marcial que prohíbe elecciones durante la guerra, ha realizado cambios periódicos en su gabinete desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022.

Ukrainians gather to denounce President Volodymyr Zelenskyy's decision to dismiss Defense Minister Mykhailo Fedorov after six months in the post, Kyiv, Ukraine, Thursday, July 16, 2026. Placard reads: Fedorov is a minister of innovation. (AP Photo/Danylo Antoniuk) Danylo Antoniuk - AP

Fedorov había asumido el cargo apenas seis meses atrás, tras destacarse como responsable de la transformación digital del Estado ucraniano. Durante su breve gestión, impulsó el desarrollo de drones, la digitalización de procesos militares y reformas en las compras de defensa.

También promovió el uso de nuevas tecnologías en el campo de batalla y redirigió recursos hacia capacidades de ataque de medio alcance, lo que, según funcionarios occidentales, contribuyó a frenar el avance ruso y a llevar el frente a una situación cercana al estancamiento.

Sin embargo, su estilo reformista lo enfrentó con la cúpula militar. Reportes de la prensa local indicaron que mantenía una relación tensa con Syrskyi, a quien se atribuye la defensa inicial de Kiev en 2022 y una exitosa contraofensiva en la región de Kharkiv.

El propio Zelensky no dio explicaciones públicas sobre la destitución ni anunció de inmediato un reemplazante, lo que alimentó las especulaciones sobre una interna de poder dentro del aparato militar.

Reacciones y renuncias

La salida de Fedorov generó preocupación dentro de las Fuerzas Armadas. El subcomandante de la Fuerza Aérea, Pavlo Yelizarov, renunció en protesta y advirtió que la decisión podría debilitar las defensas aéreas del país y aumentar las víctimas de los ataques rusos.

“Creo que la destitución de Mykhailo Fedorov es un gran mal para la capacidad de defensa del país”, escribió en redes sociales.

En las calles, algunos manifestantes expresaron indignación por la salida del ministro. “Esta es una persona que muestra resultados en el campo de batalla. ¿Y luego, seis meses después, lo sacan del cargo?”, cuestionó un residente de Kiev que participó en la protesta.

Manifestantes corean consignas y ondean una bandera nacional de Ucrania mientras participan en una protesta contra el presidente de Ucrania TETIANA DZHAFAROVA - AFP

Las protestas son relativamente inusuales en Ucrania desde el inicio de la invasión, ya que la sociedad ha mantenido un fuerte respaldo tanto a las Fuerzas Armadas como al propio Zelensky. Sin embargo, el prolongado conflicto, sumado a denuncias de corrupción y problemas en el sistema de reclutamiento, ha comenzado a erosionar ese consenso.

Durante su gestión, Fedorov había reconocido desafíos estructurales, como unas 200.000 deserciones y la evasión del servicio militar por parte de cerca de dos millones de personas, además de dificultades para reformar el Ministerio de Defensa bajo estándares de la OTAN.

Analistas consideran que Zelensky optó por respaldar al liderazgo militar tradicional en un momento crítico de la guerra, aun a costa de desplazar a un funcionario que gozaba de popularidad y resultados visibles.

Agencias AP, AFP y ANSA