Venezuela: Guaidó no descartó la posibilidad de recibir ayuda militar de EE.UU.

CARACAS (AFP).- A casi una semana del intento de levantamiento contra el bolivariano Nicolás Maduro, y ante una nueva jornada de protestas masivas en las calles de Venezuela, el presidente encargado Juan Guaidó, líder de la oposición, reconoció los errores que los llevaron a no conseguir la renuncia del mandatario y habló una vez más sobre la posible intervención militar de Estados Unidos.

En diálogo con el diario The Washington Post, el jefe del Parlamento dijo: "Tal vez todavía necesitamos más soldados, y tal vez necesitamos más funcionarios del régimen dispuestos a apoyarlos, para respaldar la constitución, en alusión al fracaso del alzamiento.

"Debido al hecho de que hicimos lo que hicimos y no tuvo éxito la primera vez no significa que no sea válido. Estamos frente a un muro que es una dictadura absoluta. Hemos reconocido nuestros errores: lo que no hicimos y [lo que] hicimos demasiado", agregó el joven de 35 que ya fue reconocido por más de cincuenta gobiernos como presidente legítimo de Venezuela y agregó: ""Sentarse con Maduro no es una opción. Eso sucedió en 2014, en 2016, en 2017. El fin de la usurpación es una condición previa para cualquier diálogo".

En referencia a las varias veces que desde el gobierno estadounidense se habló sobre la chance de intervenir con militares el país (incluso el republicano Donald Trump habló de ello y dijo que algunas opciones ni siquiera las quiere imaginar), Guaidó indicó: "Creo que hoy en día muchos soldados venezolanos que quieren acabar con [las guerrillas de izquierda] y que ayudan a que llegue la ayuda humanitaria estarían felices de recibir cooperación para acabar con la usurpación. Es una gran noticia para Venezuela porque estamos evaluando todas las opciones. Es bueno saber que aliados importantes como los EE.UU. también están pensando en esta opción. Eso nos da la posibilidad de que si necesitamos cooperación, sabemos que podemos obtenerla".

A meses de asumir como presidente encargado y como cara visible de una oposición que quiere terminar con el poder de Maduro debido a que denuncia que las elecciones que lo llevaron al Palacio de Miraflores fueron fraudulentas, Guaidó anunció esta semana el comienzo de la última etapa de la "Operación Libertad". Junto al exalcade opositor y preso político Leopoldo López, quien fue liberado de su arresto domiciliario por militares desertores y quien ahora se encuentra en la embajada de España en Caracas, pidió al pueblo que saliera a las calles de forma multitudinaria y no parar hasta poner fin al chavismo.

Militares desertores

Pedido de los militares

Opositores venezolanos difundieron ayer frente a cuarteles una proclama para solicitar a los militares cesar su apoyo a Maduro, quien por su parte llamó a alistarse para un eventual ataque de Estados Unidos.

"Les pedimos a los militares que nos ayuden en el cese de la usurpación, que se unan al pueblo", dijo Dina Alonso, desempleada 53 años, luego de que mujeres intentaran sin éxito que les recibieran el documento en el comando de la Guardia en Caracas. Con megáfono, un grupo de personas lo leyó frente a la comandancia de la Armada; pero en la sede de la guardia presidencial ni siquiera fue posible, porque varias cuadras antes un militar lo recibió para quemarlo.

"Bajo ningún concepto ni pretexto la Fuerza Armada ni organismo de seguridad serán chantajeados, comprados ni traicionarán la patria", dijo el oficial ante un manifestante impotente.

En la proclama, pronunciada por Guaidó, se pide a los militares respaldar un gobierno de transición encabezado por él que convoque a elecciones. En respuesta, Maduro se reunió con el alto mando y unos 5300 soldados en Cojedes (noroeste) y pidió prepararse para una intervención armada de Estados Unidos.

Deben "estar listos y prestos para defender la patria con las armas en la mano si algún día el imperio norteamericano osara tocar esta tierra", dijo el bolivariano.

Protestas en Venezuela