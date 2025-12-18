El polémico gesto de Miss Finlandia que desató una crisis diplomática con varios países de Asia

HELSINKI.— El gobierno de Finlandia enfrenta una fuerte presión y acusaciones de racismo por parte de varios países asiáticos, luego de que su representante al certamen Miss Universo 2025 fuera vista en una fotografía estirándose los párpados con los dedos —un gesto considerado ofensivo— y de que varios políticos finlandeses publicaran luego imágenes propias repitiendo la misma acción.

Sarah Dzafce perdió la semana pasada su corona de Miss Finlandia después de que una foto suya, en la que aparece tirando de la piel en las comisuras de los ojos, se volviera viral a fines del mes pasado. La imagen, acompañada por el texto “comiendo con un chino”, fue denunciada por gobiernos y comentaristas tanto en Finlandia como en Asia como un acto de discriminación contra personas asiáticas.

El gesto viral de Miss Finlandia

Dzafce, quien había sido coronada Miss Finlandia en septiembre, aseguró a medios locales que el gesto no tenía una intención racista, sino que buscaba aliviar un dolor de cabeza. El diario The Helsinki Times informó que la joven explicó que un amigo compartió la imagen —originalmente privada— y escribió el comentario sin su consentimiento. Dzafce no respondió el jueves a una solicitud de comentarios de The Associated Press.

El 8 de diciembre, Dzafce publicó un mensaje de disculpas en redes sociales y afirmó que nunca fue su intención herir a nadie.

“El título de Miss Finlandia no es solo una corona para mí, sino también una responsabilidad. Una responsabilidad sobre cómo hablo, cómo actúo y cómo mis acciones pueden afectar a otras personas”, escribió en finés.

“Me hago responsable de mis actos y aprenderé de esto”, añadió.

Días después, la Organización Miss Finlandia le retiró oficialmente el título de Miss Finlandia 2025 —conocido en el país como Miss Suomi.

La ex Miss Finlandia Sarah Dzafce asiste a una conferencia de prensa en Helsinki, Finlandia, el jueves 11 de diciembre de 2025. Emmi Korhonen� - Lehtikuva�

“Los acontecimientos de los últimos días han causado un profundo dolor, decepción y preocupación tanto en Finlandia como a nivel internacional, y con toda razón”, señaló la organización en un comunicado. “Lamentamos profundamente el daño causado, especialmente a la comunidad asiática, pero también a todas las personas afectadas. El racismo nunca es aceptable, bajo ninguna forma”.

La polémica se intensificó cuando varios políticos finlandeses de extrema derecha salieron en defensa de Dzafce tras la pérdida de su corona. Algunos parlamentarios que forman parte de la coalición gobernante publicaron fotos propias repitiendo el mismo gesto, lo que amplificó el escándalo.

Politicians and others in Finland have taken to making rac!st faces to mock Asians.



Sarah Dzafce Miss Finland 2025, made the hateful gesture, as a result, she was stripped of her Miss Finland crown.



Several Finnish politicians posted or shared similar photos including Juho… pic.twitter.com/QoW6BX6Vro — Jason Smith - 上官杰文 (@ShangguanJiewen) December 15, 2025

El episodio se extendió rápidamente por Asia y llevó al primer ministro finlandés, Petteri Orpo, a emitir disculpas formales a varios países, entre ellos Japón y Corea del Sur, a través de comunicados publicados en los idiomas locales en las redes sociales de las embajadas finlandesas.

“Estas publicaciones no reflejan los valores de igualdad e inclusión de Finlandia”, afirmó Orpo. “El racismo y la discriminación no tienen lugar en la sociedad finlandesa. Nuestro mensaje, tanto dentro del país como a nuestros amigos en el exterior, es que el gobierno se toma el racismo con seriedad y está comprometido a combatirlo. Finlandia siempre aspira a hacerlo mejor. Los políticos tienen la responsabilidad de dar el ejemplo”.

El gobierno japonés contactó a la embajada de Finlandia en Tokio para expresar su preocupación por el caso. El secretario jefe del gabinete, Minoru Kihara, principal vocero del gobierno japonés, afirmó que Tokio espera mantener una comunicación estrecha con Helsinki.

La nueva Miss Finlandia, Tara Lehtonen (izquierda), y Sarah Dzafce asisten a una conferencia de prensa en Helsinki, Finlandia, el jueves 11 de diciembre de 2025. Emmi Korhonen� - Lehtikuva�

“Entiendo que el primer ministro finlandés emitió un comunicado expresando sus más profundas disculpas por las publicaciones insultantes recientes hechas por algunos parlamentarios”, dijo Kihara. “Como gobierno japonés, hemos transmitido a través de la embajada local nuestra preocupación por el caso y nuestras expectativas de una respuesta adecuada”.

Finlandia es un destino turístico relevante para visitantes asiáticos, y algunos usuarios de la red social X pidieron boicotear los viajes al país y a Finnair, la principal aerolínea finlandesa.

Päivyt Tallqvist, vicepresidenta senior de comunicaciones de la compañía aérea, dijo a la emisora pública Yle que el escándalo afectó las operaciones internacionales de la empresa, aunque no brindó mayores detalles.

Agencia AP