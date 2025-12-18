Un operativo comando en Sídney detuvo a un grupo de sospechosos y la ciudad lloró en el funeral de la víctima más joven

SÍDNEY.– Un grupo comando de la policía australiana detuvo a un grupo de hombres en camino a la playa de Bondi, sospechados de intentar lanzar un nuevo ataque, el mismo día que país lloraba por el funeral de Matilda, la víctima más joven del reciente atentado antisemita en Sídney.

Mientras el primer ministro Anthony Albanese prometía medidas enérgicas contra la incitación al odio y se daba sepultura a la niña de diez años, el recuerdo del horror se hizo palpable con un nuevo despliegue policial de gran envergadura.

La policía australiana embistió un coche con cinco islamistas cerca de Bondi Beach y los detuvo

La operación policial se desarrolló en el sudoeste de Sídney, en Liverpool, cuando un vehículo lleno de hombres procedentes de Victoria se dirigía a la playa de Bondi.

Se trataba de un hatchback blanco con placas de Victoria. La unidad de operaciones tácticas lo embistió. Miembros de la unidad, vestidos de camuflaje y con armas pesadas, sacaron a cinco hombres a la vereda y los esposaron con precintos.

Fuentes con conocimiento de la operación, sin permiso para hablar públicamente, señalaron que las autoridades llevaban un tiempo observando ese grupo.

La acción policial respondió a “información recibida que un acto violento se planificaba posiblemente”.

En las imágenes publicadas en redes sociales, se observó a cinco hombres tendidos en la calle, en la intersección de George Street y Campbell Street.

Uno de ellos mostraba sangrado en la cabeza, y en secuencias posteriores, parecía tener vendajes. El hatchback chocado, identificado como un Hyundai.

Además de la detención de los cinco ocupantes del Hyundai, se interceptó un segundo hatchback a pocas calles, también con placas de Victoria, y dos hombres más fueron arrestados.

La operación policial concluyó poco después de las 8:15 p.m., con la policía de Nueva Gales del Sur afirmando que no existía un riesgo persistente para la comunidad.

A pesar de la naturaleza intensa del arresto y la dirección de su viaje, la policía declaró que no habían identificado una conexión entre este grupo y la investigación por el atentado del 14 de diciembre.

El luto colectivo en Sídney

El clima de tensión en Sidney contrastó con la profunda tristeza en el funeral de Matilda.

Cientos de dolientes, muchos con ramos de flores de colores vivos, se reunieron para el funeral en Sídney el jueves. Matilda estaba disfrutando de una actividad con animales en las celebraciones de Hanukkah justo antes de ser asesinada a tiros.

Las fotos de la niña se han transformado en un símbolo del dolor de Australia ante uno de los peores ataques impulsados por el odio cometidos en el país.

El rabino Dovid Slavin, al entrar al funeral, afirmó que los padres de Matilda “se alejaron de la Europa del Este devastada por la guerra para venir aquí en busca de una buena vida”.

El servicio estuvo lleno de recordatorios de la vida de Matilda: la comunidad la recordó como un “rayo de sol” a quien le encantaban los animales y el baile.

Su segundo nombre era Bee (abeja), lo que inspiró a los asistentes a llevar stickers y juguetes de abejas.

La masacre provocó una reflexión nacional sobre el antisemitismo. El sobreviviente del Holocausto Alex Kleytman, de 87 años, también fue una de las víctimas mortales; lo asesinaron a tiros mientras protegía a su esposa.

La respuesta del gobierno y la investigación

Simultáneamente al funeral, Albanese presentó un conjunto de proyectos legislativos para reducir la radicalización y el odio.

El primer ministro prometió mano dura contra la incitación al odio. Dijo a la prensa: “Los australianos están conmocionados y enojados. Yo estoy enojado”.

Entre las propuestas se incluía ampliar la definición de delitos de discurso de odio para líderes y predicadores que promuevan la violencia, reforzar los castigos, y permitir que los jueces consideren el odio como un factor agravante en casos de acoso y amenazas en internet.

Albanese también aceptó la responsabilidad: “Por supuesto, reconozco que se podría haber hecho más y acepto mi responsabilidad por la parte en eso como primer ministro de Australia”.

Mientras las medidas políticas avanzaban, también lo hacía la investigación sobre los responsables del ataque de Bondi. Los atacantes, el padre Sajid Akram, de 50 años, que murió baleado el domingo, y su hijo Naveed Akram, de 24, fueron inspirados por el grupo Estado Islámico.

Sajid Akram acumuló legalmente las armas utilizadas en la masacre. Naveed Akram está en un hospital de Sídney y fue acusado de 59 delitos, incluidos asesinato y cometer un acto terrorista. Su caso se ha pospuesto hasta abril de 2026.

La policía investiga los vínculos de los tiradores en Australia y un viaje que realizaron a Filipinas antes del ataque.

El asesor de seguridad nacional de Filipinas, Eduardo Año, afirmó que no existían indicios de que los dos recibieran entrenamiento para el ataque en Filipinas.

Dijo que la duración de su estancia de un mes en noviembre en un hotel asequible de Davao “no habría permitido ningún entrenamiento significativo o estructurado”.

Las autoridades están investigando las redes de Estado Islámico con sede en Australia, así como los supuestos vínculos de los tiradores con milicianos de Filipinas, donde se sabe que operan redes vinculadas a Estado Islámico.

La detención de los hombres en Liverpool, aunque sin un vínculo directo comprobado con la masacre de Bondi, reflejó el estado de alerta máxima y la urgencia que sentía la nación, confirmando que la amenaza de violencia continuaba activa incluso mientras la comunidad judía asistía a funeral tras funeral.

